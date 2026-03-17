নাক দিয়ে বেরোচ্ছিল মস্তিষ্কের তরল, কলকাতায় বিরল অস্ত্রোপচারে সুস্থ আরামবাগের যুবক

নাক দিয়ে বেরোচ্ছিল মস্তিষ্কের তরল, কলকাতায় বিরল অস্ত্রোপচারে সুস্থ আরামবাগের যুবক
Published : March 17, 2026 at 7:23 PM IST
সৌমিতা ভট্টাচার্য
কলকাতা, 17 মার্চ: আরামবাগের এক যুবক সবসময়ই নাক টানতেন ৷ দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নাক দিয়ে গড়াত স্বচ্ছ তরল ৷ প্রথমে ভেবেছিলেন সর্দি ৷ তবে বহুদিন কেটে যাওয়ার পরও সমস্যা না-মেটায় ডাক্তারের কাছে যান ৷ পরীক্ষা-নীরিক্ষায় ধরা পড়ে, সর্দি নয় ৷ এটি এক বিরল জন্মগত মস্তিষ্কজনিত রোগ । কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ওই যুবককে সুস্থ করে তুললেন চিকিৎসকেরা ।
হুগলির আরামবাগের নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা 29 বছর বয়সি অতনু পণ্ডিত বহু বছর ধরে এই সমস্যায় ভুগছিলেন ৷ তাঁর নাক দিয়ে বের হত স্বচ্ছ তরল । পরে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষায় জানা যায়, তিনি মেনিংগোএনসেফালোসিল (Meningoencephalocele) এবং সিএসএফ রাইনোরিয়া (CSF Rhinorrhoea) নামে একটি বিরল রোগে আক্রান্ত ।
এই অবস্থায় মাথার খুলির একটি ত্রুটির মাধ্যমে মস্তিষ্কের একটি অংশ ও তার আবরণ নাকের গহ্বরে নেমে আসে । ফলে নাক দিয়ে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড বা মস্তিষ্কের তরল বের হতে থাকে । চিকিৎসকদের মতে, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (CSF) মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডকে সুরক্ষা দেয় এবং মাথার ভিতরের চাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে । কিন্তু যখন সেই তরল নাক দিয়ে বেরোতে থাকে, তখন তা গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে ।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, অতনুর বয়স যখন প্রায় চার বছর, তখন তাঁর নাকের ভিতরে একটি ফোলা ভাব দেখা গিয়েছিল । সেই সময় স্থানীয় চিকিৎসকেরা এটিকে নাকের পলিপ বলে মনে করেছিলেন । পরীক্ষা করার সময় একবার তরল বের হলেও পরে ফোলাটি নিজে থেকেই কমে যায় । দীর্ঘদিন বড় কোনও সমস্যা না-হওয়ায় তখন আর চিকিৎসা করানো হয়নি । কিন্তু জন্মগত ত্রুটির কারণে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের একটি অংশ নাকের গহ্বরে নেমে আসে এবং নাকের ভিতরে পলিপের মতো একটি নরম অংশ তৈরি হয় । পরে বিস্তারিত পরীক্ষায় দেখা যায়, রোগীর স্কাল বেসের সামনের অংশে একটি বড় ত্রুটি রয়েছে, যা মস্তিষ্ক ও মুখের গহ্বরকে আলাদা করে রাখে ।
চিকিৎসকরা এমআরআই পরীক্ষায় নিশ্চিত হন যে, এটি মেনিংগোএনসেফালোসিল, যা একটি অত্যন্ত বিরল জন্মগত ত্রুটি । চিকিৎসকদের মতে, প্রায় 35 হাজার থেকে 40 হাজার জনের মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা যায় । সময়মতো চিকিৎসা না-হলে সংক্রমণ, স্নায়বিক জটিলতা এমনকি প্রাণঘাতী মেনিনজাইটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে অতনুকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । বিস্তারিত শারীরিক পরীক্ষা, এমআরআই ও সিটি স্ক্যান-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা নিউরোসার্জারি ও ইএনটি বিভাগের যৌথ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন । অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকেরা মাথার খুলি খুলে মস্তিষ্কের নীচের অংশ থেকে ত্রুটির জায়গায় পৌঁছন । আধুনিক মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে নেমে আসা মস্তিষ্কের টিস্যু সরিয়ে দেওয়া হয় এবং রোগীর নিজের উরু থেকে নেওয়া পেশির টিস্যু ব্যবহার করে খুলির ত্রুটিটি মেরামত করা হয় । একইসঙ্গে নাকের পথ দিয়ে অপারেশন করে নাকের ভিতরে থাকা টিস্যু সরিয়ে ফাঁকটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ।
অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন অতনু । পাঁচদিনের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় । বর্তমানে তাঁর নাক দিয়ে তরল বের হওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে এবং তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন ।
এই প্রসঙ্গে ডা. কৌশিক শীল বলেন, "মেনিংগোএনসেফালোসিল-সহ CSF রাইনোরিয়া একটি বিরল ও জটিল সমস্যা, যার চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত সতর্ক পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় প্রয়োজন । এই রোগীর ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে মস্তিষ্কের একটি অংশ নাকের গহ্বরে নেমে এসেছিল । চিকিৎসা না-করলে এতে গুরুতর সংক্রমণের ঝুঁকি ছিল । নিউরোসার্জারি ও ইএনটি বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টায় আমরা সফলভাবে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছি । রোগীর দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক অস্ত্রোপচার পদ্ধতির গুরুত্বকে তুলে ধরে ।"
প্রফেসর ডা. অমিতাভ রায়চৌধুরী বলেন, "এই ক্ষেত্রে জন্মগত খুলির ত্রুটির কারণে মস্তিষ্কের একটি অংশ নাকের গহ্বরে নেমে এসেছিল, যা অত্যন্ত বিরল । ইএনটি দলের দায়িত্ব ছিল নাকের ভিতরে থাকা টিস্যু সতর্কভাবে সরিয়ে নাকের উপরের অংশ মেরামত করা, যাতে তরল বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয় । নিউরোসার্জারি ও ইএনটি বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমরা নিরাপদভাবে রোগীর চিকিৎসা করতে পেরেছি ।"
নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে অতনু পণ্ডিত বলেন, "বহু বছর ধরে আমার নাক দিয়ে তরল বের হচ্ছিল, কিন্তু এর কারণ জানতাম না । ডাক্তাররা আমার সমস্যা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেন এবং আশ্বাস দেন যে এর চিকিৎসা সম্ভব । ভর্তি হওয়া থেকে অপারেশন এবং সুস্থ হওয়া পর্যন্ত পুরো চিকিৎসক দল আমাকে খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করেছেন । এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তাঁদের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ।"