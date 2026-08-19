মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ড: ভয়াবহ রাতের অভিজ্ঞতা শোনালেন বাংলাদেশের আরাফাত
সন্তানকে বাঁচাতে ধোঁয়ায় জ্ঞান হারানো স্ত্রী’কে রেখেই ছাদে উঠে গিয়েছিলেন ৷ আরাফত হোসেনের ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতা শুনলেন সাহাজান পুরকাইত ৷
Published : August 19, 2026 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চোখেমুখে আতঙ্কে ছায়া প্রাণহাতে নিয়ে ফেরা অতিথিদের ৷ তেমনই একজন আরাফাত হোসেন ৷ ওই হোটেলেই পরিবারের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের যশোরের বাসিন্দা এই যুবক ৷ আগুন লাগার সময় তিনতলার একটি ঘরে স্ত্রী এবং তিন বছরের সন্তানকে নিয়ে ছিলেন ৷
আগুন লাগার পর তিন বছরের শিশুকে কোলে নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ছাদে উঠে গিয়েছিলেন আরাফত ৷ কিন্তু, ধোঁয়ার কারণে মাঝপথেই জ্ঞান হারিয়ে আটকে পড়েছিলেন তিনি ৷ সন্তানকে বাঁচাতে স্ত্রীকে ছাড়াই ছাদে উঠে গিয়েছিলেন ৷ স্ত্রীকে আর জীবিত অবস্থায় ফিরে পাবেন কি না, তা জানতেন না আরাফত ৷ তবে, দমকলের তৎপরতায় স্ত্রী’কেও ফিরে পেয়েছেন তিনি ৷ অগ্নিকাণ্ডের সেই মুহূর্তে ভয়াবহ অভিজ্ঞতাই ইটিভি ভারতের সামনে তুলে ধরেন আরাফত হোসেন ৷
প্রশ্ন: আগুন লাগার সময় কী ঘটেছিল ?
আরাফাত হোসেন: গতকাল রাতেও আমি এই হোটেলে ছিলাম ৷ আনুমানিক রাত 1টা 30 থেকে 1টা 40 মিনিটের মধ্যে নিচ থেকে প্রচণ্ড শব্দ ও চিৎকার শুনতে পাই ৷ প্রথমে গুরুত্ব দিইনি ৷ পরে একজন মহিলার চিৎকার শুনে দরজা খুলে দেখি আগুন জ্বলছে ৷ আগুনের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে আরও দু’-এক মিনিট থাকলে পুরো ভবন সমেত আগুনে পুড়ে যেতাম ৷
প্রশ্ন: সেই মুহূর্তে আপনি কী করলেন ?
আরাফাত: আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে দ্রুত ছাদে চলে যাই ৷ কিন্তু, আমার স্ত্রী তখন আটকা পড়ে যায় ৷ প্রচণ্ড ধোঁয়ার কারণে ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ৷ পরে দমকল এসে তাকে উদ্ধার করে ৷
প্রশ্ন: দমকল কত দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল ?
আরাফাত: আমি আগুন দেখার এক থেকে দু’মিনিটের মধ্যেই দমকলকে চলে আসতে দেখি ৷ খুব দ্রুত তাঁরা ব্যবস্থা নিয়েছেন ৷ তাঁদের ধন্যবাদ জানাতেই হয় ৷ প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু হয় এবং পরে তাঁরা একে একে বিভিন্ন তলায় আটকে থাকা মানুষজনকে বের করে আনেন ৷
প্রশ্ন: হোটেলে ফায়ার অ্যালার্ম ও ইমার্জেন্সি গেটের ব্যবস্থা ছিল ?
আরাফাত: না ৷ ওখানে কোনও ফায়ার অ্যালার্ম বা ইমার্জেন্সি এক্সিট—এই ধরনের ব্যবস্থা আমি দেখিনি ৷ আমার মনে হয়, এটাই বড় সমস্যা ৷ হোটেলটি এমনিতেই খুব ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যে তৈরি ৷
প্রশ্ন: ছাদে তখন কতজন আটকে ছিলেন ?
আরাফাত: আমরা প্রায় 20 থেকে 25 জন ছাদে আটকে ছিলাম ৷ আমার বাচ্চাও ছিল ৷ পরে দমকল আমাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে ৷
প্রশ্ন: আপনার স্ত্রী’র এখন কী অবস্থা ?
আরাফাত: ধোঁয়ার কারণে আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ৷ পরে স্থানীয় লোকজন মাথায় জল দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন ৷ এখন আগের থেকে কিছুটা ভালো আছে, তবে এখনও অসুস্থ ৷ আমার বাচ্চাটাও খুব ভয় পেয়ে আছে ৷
প্রশ্ন: পুলিশ ও দমকলের ভূমিকা কেমন ছিল ?
আরাফাত: পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস আমাদের অনেক সাহায্য করেছে ৷ এখনও তাঁরা সহযোগিতা করছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে তাঁদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷
প্রশ্ন: এর আগে কি আপনি কলকাতায় হোটেলে থেকেছেন ?
আরাফাত: আমি অনেক আগে থেকেই ভারতে যাতায়াত করি ৷ বাংলাদেশিরা কলকাতায় এসে অনেক সময় থাকেন, কারণ এখানে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন ৷ আমি কলকাতার বেশ কয়েকটি হোটেলে থেকেছি ৷ এই বিল্ডিংয়েও প্রায় দু’বছর ধরে যাতায়াত করছি ৷ কিন্তু, এমন ঘটনা আগে কখনও চোখে দেখিনি ৷
প্রশ্ন: হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও সহযোগিতা পেয়েছেন ?
আরাফাত: হোটেলের পক্ষ থেকে আমরা তেমন কোনও রেসপন্স পাইনি ৷ তবে যে হোটেলে আমি ছিলাম, সেই হোটেলের মালিকের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক রয়েছে ৷ তিনি অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন ৷ তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন ৷ পরে জানতে পারি, তাঁর হোটেলের ম্যানেজারকে পুলিশ আটক করেছে ৷ তবে, ওই ম্যানেজারই প্রথমে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়েছিলেন ৷ খবর পাওয়ার পরেই দমকল দ্রুত চলে আসে ৷
প্রশ্ন: আপনি কোন তলায় ছিলেন ?
আরাফাত: আমি তিনতলার একটা ঘরে ছিলাম ৷
প্রশ্ন: এই ঘটনার পর আপনার এবং অন্যদের মানসিক অবস্থা কেমন ?
আরাফাত: সবার অবস্থা খুবই ভয়ানক ৷ এখন আমরা কবে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারব, সেটাই ভাবছি ৷ চোখের সামনে এখনও সেই দৃশ্য ভেসে উঠছে ৷ আমার নিজেরও একটা বাচ্চা আছে ৷ একটা তিন বছরের বাচ্চা মারা গেছে—এই ঘটনা খুবই কষ্টের ৷ শুনেছি চিকিৎসার জন্যও কয়েকজনকে নিয়ে আসা হয়েছিল ৷
প্রশ্ন: বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যুর বিষয়েও কী আপনি কিছু জানেন ?
আরাফাত: ওই ঘটনায় প্রায় আটজন বাংলাদেশি মারা গেছেন বলে জানতে পেরেছি ৷ এছাড়াও হোটেলের একজন কর্মীর মৃত্যুর কথাও শুনেছি ৷
আরাফাতের কথায়, পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, ফায়ার অ্যালার্ম এবং ইমার্জেন্সি এক্সিটের ব্যবস্থা না-থাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ ৷ তবে, দমকল ও পুলিশের তৎপরতায় বহু মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গভীর রাতে হোটেলের দিক থেকে হঠাৎ চিৎকারের শব্দ শুনতে পান ৷ মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান তাঁরা ৷ স্থানীয় বাসিন্দা সেলিম খান বলেন, "হোটেলের ঘর থেকে হঠাৎ চিৎকারের শব্দ শুনতে পাই ৷ আমরা সবাই সেই দিকে ছুটে যাই ৷ গিয়ে দেখি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে ৷ আর আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে ৷ আমরা আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যাই ৷ ঘটনাস্থলে থাকা প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে উদ্ধারের চেষ্টা করেন ৷" তবে, তাঁদের প্রচেষ্টায় ঠিক কতজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তা এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয় ৷
স্থানীয় এক যুবক বলেন, "প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় ৷" তবে গভীর রাত হওয়ায় উদ্ধারকাজে কিছুটা সমস্যার মুখে পড়তে হয় ৷ তার মধ্যেও স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে নিয়ে দমকলকর্মীরা আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে তৎপর হন ৷