হাওড়া-খড়গপুর রেলপথে আধুনিক সেতু নির্মাণে বরাদ্দ প্রায় 432 কোটি

দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া–খড়গপুর ডিভিশনের 57 নম্বর সেতুটি পুনর্নির্মাণ করা হবে৷ পাশাপাশি কলাঘাট রেলস্টেশন তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল৷

ভারতীয় রেল (ফাইল ছবি)
Published : December 26, 2025 at 4:57 PM IST

হাওড়া, 26 ডিসেম্বর: দক্ষিণ পূর্ব রেল (SER) হাওড়া–খড়গপুর ডিভিশনের 57 নম্বর সেতু পুনর্নির্মাণের জন্য 431.76 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। সেতুটি প্রায় ছয় দশকের পুরনো৷ ফলে বহু ব্যবহারে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে৷ ফলে প্রাচীন কাঠামো অবিলম্বে বদল করা দরকার৷ সেই কারণেই এই পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে৷

ওই রেলসেতুর সাব-স্ট্রাকচার নতুন এলাইনমেন্টে পুনর্নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও, একটি আধুনিক ভায়াডাক্ট নির্মাণের মাধ্যমে সেতুর স্থায়িত্ব, শক্তি এবং নিরাপত্তা বাড়ানো হবে। প্রকল্পের অংশ হিসেবে খড়গপুর ডিভিশনের দেউলটি-কলাঘাট সেকশনে নতুন কলাঘাট রেলস্টেশন তৈরি করা হবে। প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, যাত্রীসুবিধা আধুনিকীকরণ এবং আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমন্বয়ও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রেলের অনুমোদিত আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নতুন সেতু দিয়ে 130 কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে ট্রেন চলাচল করতে পারবে৷ এতে সেতুর নিরাপত্তা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনই তা দীর্ঘমেয়াদীও হবে৷ তাছাড়া এই কাজে যে কেবল বর্তমান চাহিদা মিটবে, তা নয়৷ বরং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তাকে নজরে রেখে কাজ করা হবে ভারতীয় রেলের তরফে পরিকল্পনা করা হয়েছে। নতুন সেতুতে চতুর্থ রেললাইন সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত নির্মাণের ঝুঁকি এড়ানো যায়।

ভারতীয় রেলের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, হাওড়া ও খড়গপুরের মতো ব্যস্ত রেল করিডোরে এই বিনিয়োগ শুধু সুরক্ষা বৃদ্ধি করবে না, অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি করবে ও যোগাযোগের মান উন্নত করবে। পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নতুন গতিশীলতা দেবে।

57 নম্বর সেতুর পুনর্নির্মাণ নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মান অনুসারে হবে, যা কেবল স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করবে না, বরং সমান্তরাল লাইনগুলোর সঙ্গে অপারেশনাল সামঞ্জস্যও নিশ্চিত করবে। এই প্রকল্প দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া-খড়গপুর ডিভিশনকে ভবিষ্যতের ট্রেন চলাচলের জন্য প্রস্তুত করবে৷ সেখানে যাত্রীসুবিধা, নিরাপত্তা ও দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে।

