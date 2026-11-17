গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পকসো এজলাসের সম্মতি, পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা বিচারক
POCSO court Gangarampur: বুনিয়াদপুরে অত্যাধুনিক পকসো আদালতের পরিকাঠামো পরিদর্শনে আসেন জেলা বিচারক। আদালত কর্মী ও বিচারকদের নিয়ে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তিনি।
Published : November 17, 2026 at 12:01 AM IST
বংশীহারী, 16 নভেম্বর: অত্যাধুনিক পৃথক পকসো এজলাস চালুর সম্ভাবনা ঘিরে নতুন করে আশার আলো দেখছেন গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবী থেকে শুরু করে বিচারপ্রার্থীরা। ইতিপূর্বে অত্যাধুনিক পকসো আদালতের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলে খবর। সোমবার বিকেলে পরিদর্শন করেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা বিচারক ইয়াসমিন ফাতমা।
বুনিয়াদপুরে অত্যাধুনিক পকসো আদালতের পরিকাঠামো পরিদর্শনে আসেন জেলা বিচারক। এদিন তিনি আদালত কর্মী ও বিচারকদের নিয়ে তৃতীয় তলে আদালতের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তিনি। বিশেষ করে, এজলাস, জাজেস রুম, ভিজির সাক্ষী রুম, ভিজির সিটিং কাম রেস্ট রুম খতিয়ে দেখেন। এই রুমটিতে কিছু কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাতে নির্যাতিতরা স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেন। একটি বিছানা, খাবার জন্য টেবিল চেয়ার, জানালার পর্দা, ওয়াশ-রুমের পরিকাঠামো পরিমার্জন করার নির্দেশ দেন বলে জানা গিয়েছে। অনেকটা ঘরোয়া পরিবেশের মতো।
উল্লেখ্য, গত 9 নভেম্বর প্রকাশিত সংবাদে উঠে এসেছিল গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে 450টিরও বেশি পকসো মামলা বিচারাধীন থাকার বিষয়টি। বর্তমানে একই এজলাসে অন্যান্য মামলার পাশাপাশি পকসো মামলারও শুনানি হওয়ায় বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল। পৃথক পকসো এজলাস চালুর দাবি দীর্ঘদিনের।
প্রসঙ্গত, 1998 সালে বুনিয়াদপুরে ভাড়া বাড়িতে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে 2011 সালে কলকাতা হাইকোর্টের অনুমোদনে নতুন আদালত ভবনের পথ প্রশস্ত হয়। বর্তমানে এই মহকুমা আদালতের আওতায় গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি ব্লকের বিচারপ্রার্থীরা পরিষেবা পান।
ডিস্ট্রিক্ট জজ ইয়াসমিন খাতমা বলেন, "হাইকোর্টের নির্দেশে এই বক্সো কোর্টের পরিকাঠামো পরিদর্শন করা হলো। উদ্বোধন করার মতো পরিকাঠামো আছে কি না, তার ভিডিয়ো উচ্চ আদালতে পাঠানো হবে। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই পক্স আদালত চালু করা যাবে।"
জেলা বিচারকের এই পরিদর্শনকে ঘিরে তাই বিশেষ প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে আইনজীবীমহল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। আইনজীবী বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামল পাল বলেন, "এই দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। আশা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই তা কার্যকর হবে।"
1998 সালে প্রথম বুনিয়াদপুর পুরসভার কোটমোড় এলাকায় প্রথম তৈরি হয় পুরনো একটি বাড়িভাড়া নিয়ে মহকুমা আদালত। দীর্ঘদিন ধরে সেই ঘরেই চলতো আদালতের বিভিন্ন কাজকর্ম এবং সমস্যার মধ্যে পড়তে হতো আইনজীবী থেকে শুরু করে আদালতে আসা সাধারণ মানুষ। এতদিন ভাড়া বাড়িতে চলতো অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতেই অন্যান্য মামলার পাশাপাশি পক্স মামলার শুনানি বিভীষণাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং সিভিল কোড জুনিয়র ডিভিশন এই তিনটি এজলাস ছিল। পরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত চালু হয়। 2011 সালে উচ্চ আদালতের অনুমোদনে মহকুমা আদালত পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় ৷
গত 15 বছর ধরে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকলেও পকসো মামলার জন্য আলাদা আদালতের জন্য মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা বহু আন্দোলন করলেও কোন ফল হয়নি। অবশেষে রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের ছয় মাসের মধ্যে পৃথক এজলাশ অনুমোদন মেলায় খুশি মহকুমার গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমন্ডি ব্লকের বাসিন্দা। তবে দীর্ঘদিন বাদে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত পকসো মামলার জন্য নতুন করে একটি কোর্ট খুব তাড়াতাড়ি চালু হবার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে খুশি মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা।
এই বিষয়ে মহকুম আদালতের আইনজীবী রঞ্জিত সাহা বলেন, "এই মহকুমা আদালত বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন চালু হয়। সেই সময় পুরনো একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলতো আদালতের বিভিন্ন কাজকর্ম। নতুন বিল্ডিং হওয়ার পরে সেখানে একটি পকসো আদালত বলে সমস্ত ধরনের ঘর থেকে শুরু করে সবকিছু তৈরি আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা চালু হয়নি। বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বহুবার আন্দোলন করেছি। এই কোর্ট বিল্ডিং ঘর থাকলেও অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে অর্থ দফতরের অনুমোদন না হওয়ায় চালু হতে পারছে না। মহকুমা আদালতের একটা হাকিমের পক্ষে প্রচুর মামলা বিচারাধীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই কারণে সাধারণ মানুষ প্রচন্ড ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি এই পক সো কোর্টের জন্য। শীঘ্রই যেন চালু হয় সেই আশা করছি।"
এই বিষয়ে মহকুমা আদালতের আরও এক আইনজীবী প্রদীপ সরকার বলেন, "আমরা চাই সাধারণ মানুষের পরিষেবা। গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে অনেক কোর্ট নেই। যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ মামলা পক সো, কিন্তু সেই কোর্ট নেই। শুধু রাজনীতি হয়েছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সমস্ত পূরণ করতে চাই। সমস্ত ধরনের পরিষেবা দিতে চাই এই বিজেপি সরকার। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পকসো কোর্ট কিছুদিনের মধ্যেই চালু হবে। অনেকটা কাজ এগিয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র রাজনীতির জন্যই এতদিন পর্যন্ত এই কাজ হয়নি। সমস্ত দপ্তর একইভাবে চলেছে। আমরা চাই পরিষেবা, রাজনীতি নয়। শুধুমাত্র পকসো, কোর্ট নয়, সিনিয়র ডিভিশন কাজকর্ম করার জন্য বালুরঘাটে ছুড়তে হয়। এই কোর্ট ও চালু করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি। আমরা আশা করছি এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে চালু করতে পারব।"
এই বিষয়ে কুষমন্ডি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বলেন, "দীর্ঘ 28 বছর ধরে গঙ্গারামপুর মহকুমার সাধারণ মানুষ অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। প্রায় সাড়ে চারশো কেস এখনো পর্যন্ত পেন্ডিং হয়ে আছে। হাইকোর্টের দফতর এবং রাজ্য সরকারের আইন দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। সেই কারণে হাইকোর্ট এবং রাজ্যপাল মহাশয় 3 নভেম্বর অনুমোদন মিলেছে। সেই অনুমোদনে বলা হয়েছে বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুম আদালতে আলাদা করে পকসো, কোর্ট চালু করা উচিত। যে সমস্ত মামলা বিচারাধীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেগুলো যেন দ্রুত নিষ্পত্তি হয় সেই জন্য আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ছুটে বেরিয়েছি তার ফলস্বরূপ হিসেবে বংশীহারী, কুশমন্ডি, হরিরামপুর এবং গঙ্গারামপুর ব্লকের সাধারণ মানুষ প্রচুর উপকৃত হবে।"