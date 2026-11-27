ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করার সিদ্ধান্ত খারিজ হাইকোর্টে, 10 দিনে স্পিকারকে নিতে হবে পদক্ষেপ
Ritabrata Banerjee as Leader of the Opposition: অধ্যক্ষ এঁদের নিযুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।
Published : November 27, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 5:23 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ এবং চিফ হুইপ হিসাবে আখরুজ্জামানের নিয়োগের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট।
3 জুন বিধানসভার স্পিকার এঁদের নিযুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি, বিরোধী দলনেতা এবং মুখ্যসচেতক নিয়োগের ব্যাপারে বিধানসভার স্পিকারকে আগামী 10 দিনের মধ্যে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।
বিধানসভা ভোটের পর বিরোধী দলনেতা হিসাবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্য সচেতক হিসাবে আখরুজ্জামানকে নিয়োগ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু ৷
এরপরই অধ্যক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন মমতা তৃণমূলের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শোভনদেবের দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতেই শুক্রবার এই রায় দিয়েছে আদালত। শোভনদেব স্পিকারের 3 জুনের নেওয়া সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন।
প্রথমে মামলাটি বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর বেঞ্চেই শুনানি হয়। বিচারপতি রাও স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেননি। কিন্তু নির্দেশে জানিয়েছিলেন, এই মামলার বিষয়ে সব পক্ষের হলফনামার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত শুনানি করা প্রয়োজন। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাতে ডিভিশন বেঞ্চ গত 18 অগস্ট নির্দেশ দেয়, বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ অস্থায়ী। এই ব্যাপারে একাধিক আইনি প্রশ্ন জড়িত রয়েছে ৷ সে ব্যাপারে সিঙ্গেল বেঞ্চকেই দু'মাসের মধ্যে মামলার শুনানি করে তার নিস্পত্তি করতে হবে।
দুই বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ মোতাবেক বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই মামলার দীর্ঘ শুনানি করেন। মামলার শুনানিতে স্পিকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে একাধিক বার প্রশ্ন উঠেছিল আদালতে। স্পিকার 19 তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার প্রস্তাব পাওয়ার পর কেন অপেক্ষা করলেন এবং অবশেষে 3 জুন বিরোধী দলনেতা ও চিফ হুইপ নিযুক্ত করলেন কেন তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।
জবাবে বিধানসভা স্পিকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্পিকারের কাছে 19 মে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার যে চিঠি এসেছিল তাতে জয়ী বিধায়কদের কবে বৈঠক হয়েছিল এবং মিটিং রেজল্যুশন হয়েছিল কি না, তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।
3 জুন বিধানসভার বিরোধী রাজনৈতিক দলের 80 জন বিধায়কের মধ্যে থেকে 56 জন সশরীরে হাজির হয়ে প্রস্তাব দেন বিরোধী দলনেতা ও চিফ হুইপ নিযুক্ত করার বিষয়ে। সেই জন্য 3 জুন স্পিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
যদিও স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পালটা তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, "ঋতব্রত এবং অন্যান্যরা কে ? তাঁরা কি পার্টির প্রেসিডেন্ট নাকি সেক্রেটারি ? বিরোধী দলনেতা কে হবেন তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবেন, নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নেবেন ?"
কল্যাণ আরও জানান, 6 মে দলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মৌখিকভাবে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা হবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। পরে 19 মে রেজ্যুলেশন পাশ করানো হয়।
9 মে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে চিঠি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার জন্য। কিন্তু তিনি তা করেননি। স্পিকার অপেক্ষা করে 3 জুন হটাৎ করে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "স্পিকারকে চিঠি দিয়ে জানানোর পরও তিনি কেন অপেক্ষা করলেন ? স্পিকার পদটি গণতান্ত্রিক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ। সেটাকে কলুষিত করেছেন বর্তমান স্পিকার।"
এর পালটা স্পিকারের ও ঋতব্রত শিবিরের আইনজীবীদের যুক্তি ছিল, স্পিকার সংখ্যা গরিষ্টতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি 15 মে পদে নিযুক্ত হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরের সমস্যার কারণে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সময় নিয়েছিলেন। পাশাপাশি, স্পিকারের সিদ্ধান্তে আদালতের হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার নেই বলেও জানান আইনজীবী। যদিও এই যুক্তিতে আদালত যে সন্তুষ্ট হতে পারেনি এদিন নির্দেশে তা স্পষ্ট করেছেন বিচারপতি।
এই রায় শোনার পর কালিঘাট শিবিরের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "3 জুন স্পিকার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছে আদালত। আপাতত 10 দিনের মধ্যে স্পিকারকে ফের নতুন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।"