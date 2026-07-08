মালদার আমের তালিকায় জুড়ছে 'অ্যাপেল ম্যাঙ্গো', পরীক্ষামূলক চাষে সফল সিআইএসএইচ

মালদার আমের তালিকায় জুড়ছে 'অ্যাপেল ম্যাঙ্গো', পরীক্ষামূলক চাষে সফল সিআইএসএইচ
মালদায় এই আমের চাষ করা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল লখনউয়ের সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ সাবট্রপিক্যাল হর্টিকালচার ৷ অবশেষে সাফল্য মিলেছে ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : July 8, 2026 at 5:27 PM IST
মালদা, 8 জুলাই: আমের গড় মালদা ৷ একটা সময় এই জেলায় সাড়ে তিনশোরও বেশি প্রজাতির আম পাওয়া যেত ৷ অবশ্য সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রজাতির আমের বিলুপ্তি ঘটেছে ৷ অনেক প্রজাতির আম বিলুপ্ত হওয়ার পথে পা বাড়িয়ে ৷ তবু এখনও এখানে শ’দেড়েক প্রজাতির আমের ফলন হয় ৷ এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজন হতে চলেছে 'অ্যাপেল ম্যাঙ্গো' ৷ দক্ষিণ ভারতে এই প্রজাতির আমের অল্পবিস্তর চাষ হয় ৷ সেখানে এই আম 'রুমানি' নামেও পরিচিত ৷ দাক্ষিণাত্যজুড়ে এই আমের ব্যাপক চাহিদা ৷ দামও পাওয়া যায় ভালো ৷ দেখতে একেবারে কাশ্মীরি আপেলের মতো ৷ এই আম পাকলে এর রংটাও আপেলের মতোই দেখায় ৷
মালদা জেলায় এই আমের চাষ করা যায় কি না, তা নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে গবেষণা চালাচ্ছিল লখনউয়ের সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ সাবট্রপিক্যাল হর্টিকালচারের মালদা ইউনিট ৷ অবশেষে সাফল্য মিলেছে বলে দাবি তাদের ৷ মালদার মাটিতেও এই প্রজাতির আমের চাষ ভালো হচ্ছে বলে খবর ৷ চলতি বছর জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে এই প্রজাতির আমের ভালো ফলন হয়েছে ৷ এই খবর ছড়িয়ে পড়তে জেলার আমচাষিদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা দিচ্ছে ৷ প্রবল উচ্ছ্বসিত মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনও ৷
সিআইএসএইচ-এর মালদা ইউনিটের প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ দুষ্যন্তকুমার রাঘব বলছেন, “এই প্রজাতির আমের গড়ন একেবারে আপেলের মতো ৷ তাই আমরা একে অ্যাপেল ম্যাঙ্গো বা রুমানি নামে ডাকি ৷ এই প্রজাতির আম মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাডুতে পাওয়া যায় ৷ সেখানকার মাটি আর আবহাওয়া এই প্রজাতির আম উৎপাদনে সহায়ক ৷ ওই এলাকায় এই আম ভীষণ জনপ্রিয়৷ এই প্রজাতির একেকটি আমের ওজন 200 থেকে 300 গ্রাম হয়ে থাকে ৷ এই আমে প্রচুর রস থাকে, আমের মাংসল অংশও বেশ ভালো ৷ আঁশ অনেক কম ৷"
তিনি আরও বলেন, "এর স্বাদও অন্য আমের থেকে কিছুটা আলাদা ৷ খানিকটা আইসক্রিমের মতো ৷ তাই অনেকে একে আইসক্রিম ম্যাঙ্গোও বলে থাকেন ৷ সুগার কনটেন্ট ভালো থাকায় এর মিষ্টতাও বেশ ভালো ৷ এর গড়ন, রং ও স্বাদের কারণে বাজারে অ্যাপেল ম্যাঙ্গোর ভালো চাহিদা রয়েছে ৷ চাষিরা দামও ভালো পান ৷ আমরা এই জেলায় এই প্রজাতির আমের চাষ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম ৷ অবশেষে সাফল্য এসেছে ৷ মালদা আমের জেলা৷ আমরা চাই, মালদার পুরোনো প্রজাতিগুলির পাশাপাশি নতুন কিছু প্রজাতির আম চাষ এখানে হোক ৷ এতে কৃষকরাও উপকৃত হবেন ৷"
ডঃ দুষ্যন্তকুমার রাঘব বলেন, "আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, মালদার মাটি অ্যাপেল ম্যাঙ্গো চাষের পক্ষে উপযোগী ৷ এই জেলায় বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতাও 70 থেকে 80 শতাংশ থাকে ৷ এই আম চাষের জন্য এই আর্দ্রতারই প্রয়োজন ৷ সাধারণ পরিচর্যাতেই এই প্রজাতির আমের গাছ 15 থেকে 20 ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় ৷ এই আম চাষের জন্য অতিরিক্ত পরিচর্যার প্রয়োজন নেই ৷ অন্যান্য প্রজাতির আমের সঙ্গে এই প্রজাতিতেও মুকুল আসে ৷ মে থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত অ্যাপেল ম্যাঙ্গো চাষের সেরা সময় ৷ যদি এই জেলার কোনও আমচাষি এই প্রজাতির আম গাছ লাগাতে উৎসাহী হন তবে তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ৷”
মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে সিআইএসএইচ-এর মালদা ইউনিট অ্যাপেল ম্যাঙ্গো বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিল ৷ জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে এই প্রজাতির আমের ফলন ভালো হয়েছে ৷ এই আম মূলত দক্ষিণ ভারতের ৷ এই আমের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে ৷ কিন্তু, মালদার মাটি আর আবহাওয়ায় এই আমের চাষ লাভজনক হবে কি না তা নিয়ে প্রথমে আমরা সবাই চিন্তায় ছিলাম ৷ শেষ পর্যন্ত সেই চিন্তা দূর হয়েছে ৷ আমটি দেখতে একেবারে গ্রিন অ্যাপেলের মতো ৷ স্বাদ খানিকটা হিমসাগরের মতো ৷ এর চাষ ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও লাভজনক ৷ আশা করছি, ভবিষ্যতে মালদার প্রায় দেড়শো প্রজাতির আমের সঙ্গে এই রুমানিও যুক্ত হবে ৷ জেলার আমচাষিদের মধ্যেও এই আম চাষের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে ৷”
রতুয়ার এক আমচাষি স্বামীনাথ কুমার বলেন, “শুনেছি জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে পরীক্ষামূলকভাবে অ্যাপেল ম্যাঙ্গো চাষ করা হয়েছে ৷ তাতে সাফল্যও এসেছে ৷ জানতে পেরেছি, এই আমের চাষ অত্যন্ত সুবিধেজনক ৷ আমের স্থায়িত্বও বেশ ভালো ৷ যদি বাজারে এর চাহিদা থাকে, তবে অবশ্যই এই প্রজাতির চাষ সফল হবে ৷ ইচ্ছে আছে, প্রথমে দু’চারটি চারা বসিয়ে প্রজাতিটির ভবিষ্যৎ দেখব ৷ যদি উৎপাদন, চাহিদা আর দাম সঠিক থাকে তবে অবশ্যই বাণিজ্যিকভাবে এই প্রজাতির চাষের কথা ভাবব ৷”