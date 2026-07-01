রুবির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা, মৃত্যু অ্যাপ বাইক চালকের

রুবির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেট্রোর পিলারে ধাক্কা, মৃত্যু অ্যাপ বাইক চালকের
ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ওই অ্যাপ বাইকের মহিলা যাত্রী ৷ হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : July 1, 2026 at 11:20 AM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: কলকাতায় ফের প্রাণ কাড়ল বেপরোয়া গতি । বুধবার ভোরে ইএম বাইপাস সংলগ্ন কালিকাপুর মোড় ও রুবি মোড়ের মাঝামাঝি এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক অ্যাপ-ভিত্তিক মোটরবাইক চালকের । দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বাইকের মহিলা যাত্রীও । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোরবেলা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোর প্রায় 5টা নাগাদ এক অ্যাপ-ভিত্তিক মোটরবাইকে মহিলা যাত্রীকে নিয়ে কালিকাপুর মোড়ের দিক থেকে রুবির দিকে যাচ্ছিলেন চালক শেখ শাহনাওয়াজ (30)। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, দ্রুত গতিতে চলার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন । এরপর বাইকটি সজোরে ধাক্কা মারে মেট্রো রেলের একটি পিলারে । সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে বাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক ও যাত্রী দু'জনেই রাস্তায় ছিটকে পড়েন ।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং টহলরত পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে । গুরুতর জখম অবস্থায় দু'জনকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে চিকিৎসকরা শেখ শাহনাওয়াজকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । আহত মহিলা যাত্রীর চিকিৎসা চলছে । তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর চিকিৎসকদের নজর রয়েছে ।
ঘটনার পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ । কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অতিরিক্ত গতি, চালকের নিয়ন্ত্রণ হারানো নাকি অন্য কোনও কারণ— সবদিকই তদন্ত করে দেখছেন তদন্তকারীরা । আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
ইএম বাইপাসে অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনার ঘটনা নতুন নয় । বিশেষ করে ভোরের দিকে যানবাহনের চাপ কম থাকায় অনেক চালকই নির্ধারিত গতিসীমা অতিক্রম করেন বলে অভিযোগ । সেই বেপরোয়া গতিই ফের একটি তরতাজা প্রাণ কেড়ে নিল বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে । মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । একই সঙ্গে আহত মহিলার বক্তব্যও নথিভুক্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে । তদন্তের পরই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে পুলিশ ।