গ্রেফতারির 72 ঘণ্টার মধ্যেই জামিন অপরূপার স্বামী সাকির আলির ! কোন শর্তে
2023 সালের রামনবমী-পরবর্তী রিষড়া হিংসা মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে মঙ্গলবার রিষড়ার বাড়ি থেকে সাকিরকে গ্রেফতার করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)৷
Published : July 3, 2026 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: গ্রেফতারির মাত্র তিনদিনের মধ্যেই জামিন পেলেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের স্বামী তথা রিষড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর সাকির আলি । 2023 সালের রামনবমী-পরবর্তী রিষড়া হিংসা মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে মঙ্গলবার রিষড়ার বাড়ি থেকে সাকিরকে গ্রেফতার করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)৷
বৃহস্পতিবার তাঁকে কলকাতার এনআইএ বিশেষ আদালত তোলা হলে 10 হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে শর্তসাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করে আদালত । আদালতের নির্দেশ, তদন্তের স্বার্থে যখনই ডাকা হবে, তখনই এনআইএ-র সামনে হাজির হতে হবে এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে ।
গত 30 জুন রিষড়ার বহুলচর্চিত রামনবমী-হিংসা মামলায় সাকির আলিকে গ্রেফতার করে এনআইএ । পরদিন তাঁকে বিশেষ আদালতে তোলা হলে তদন্তকারী সংস্থা নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় । তবে মামলার নথি ও উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত নির্দিষ্ট শর্তে এদিন তাঁকে জামিন দেয় ।
রিষড়ার এই মামলা গত কয়েক বছরে রাজ্যের অন্যতম আলোচিত সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনায় পরিণত হয়েছে । 2023 সালের রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে হুগলির রিষড়া এলাকায় ব্যাপক অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে । অভিযোগ, একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি শেষ হওয়ার পরপরই এলাকায় সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় । পরবর্তী সময়ে বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর এবং একাধিক এলাকায় তাণ্ডবের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । বহু দোকান, বাড়ি ও যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েক দিন কার্যত থমকে গিয়েছিল জনজীবন ।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। একাধিক এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কারফিউ-সদৃশ বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল । ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পরে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে ।
দীর্ঘ তদন্তে ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, রিষড়া হিংসার নেপথ্যের পরিকল্পনা, সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র এবং ঘটনায় জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা এখনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সেই তদন্তের ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি গ্রেফতার হন সাকির আলি । তবে এদিন অভিযুক্তর আইনজীবী শারীরিক অসুস্থতার প্রসঙ্গ তুলে ধরে জামিনের আর্জি জানান ৷ বিচারক যা মঞ্জুর করেছেন ৷ তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মামলার অগ্রগতি এবং এনআইএ-র পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ।