থানায় হাজিরা না-দিয়ে স্বামীর মামলার শুনানিতে এনআইএ বিশেষ আদালতে অপরূপা

থানায় হাজিরা না-দিয়ে স্বামীর মামলার শুনানিতে এনআইএ বিশেষ আদালতে অপরূপা
রিষড়া পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শাকির আলিকে এনআইএ-র বিশেষ আদালতে শুনানির জন্য পেশ করা হয়েছে ৷
Published : July 1, 2026 at 3:50 PM IST
কলকাতা, 1 জুলাই: শ্রীরামপুর থানায় হাজিরার নির্দেশ থাকলেও সেখানে যাননি ৷ বুধবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে দেখা গেল আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে । এদিন তাঁর স্বামী শাকির আলিকে এনআইএ-র বিশেষ আদালত তথা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পেশ করা হয় । আদালতে তাঁকে হাজির করার পর মামলার শুনানি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চন্দননগর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "থানায় হাজিরা না দিলে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
2023 সালে রামনবমী উপলক্ষে হুগলির রিষড়া ও সংলগ্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলার অবনতির ঘটনায় তদন্ত চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। সেই মামলায় মঙ্গলবার রিষড়া পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শাকির আলিকে গ্রেফতার করে এনআইএ । দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশি অভিযানের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে তদন্তকারী সূত্রে খবর ।
এদিকে, শাকির আলির গ্রেফতারের সময় রিষড়ায় অপরূপা পোদ্দারের বাড়ির সামনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুগামী জড়ো হন । অভিযোগ, সেই সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মোতায়েন পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা ও হালকা ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে । তদন্তকারী সূত্রে দাবি, ওই সময় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের মহিলা পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও অপরূপা পোদ্দারের বাগবিতণ্ডা এবং ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা রুজু করা হয় । সেই মামলার তদন্তের স্বার্থে বুধবার অপরূপা পোদ্দারকে শ্রীরামপুর থানায় হাজির হতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল । তবে নির্ধারিত সময়ে শ্রীরামপুর থানায় না গিয়ে তাঁকে কলকাতার নগর দায়রা আদালত চত্বরে দেখা গিয়েছে ।
একই সময়ে এনআইএ-র বিশেষ আদালতে শাকির আলিকে পেশ করা হয়, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের অগ্রগতি এবং হেফাজত সংক্রান্ত শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে । কেন তিনি শ্রীরামপুর থানায় হাজিরা দিলেন না, কিংবা আদালতে আসার কারণ কী-সেই বিষয়ে অপরূপা পোদ্দারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।
একদিকে এনআইএ-র তদন্ত এবং অন্যদিকে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পৃথক মামলায় অপরূপা পোদ্দারের ভূমিকা ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে । তদন্তকারী সংস্থাগুলি আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বলেই সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি ।