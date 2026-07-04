শাকিরের পর জামিন অপরূপারও ! ফের তলবের ইঙ্গিত পুলিশের
আগামী 30 সেপ্টেম্বরের আদালত-হাজিরা এবং তার আগে পুলিশের সম্ভাব্য জিজ্ঞাসাবাদ ! ফলে জামিন মিললেও সংবাদমাধ্যমের সামনে এদিন 'স্পিকটি নট' অপরূপা ৷
Published : July 4, 2026 at 9:03 PM IST
শ্রীরামপুর, 4 জুলাই: স্বামী শাকির আলি এনআইএ মামলায় জামিন পাওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যেই আইনি স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দার । শনিবার শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করে অন্তর্বর্তিকালীন জামিন পেলেন তিনি । তবে সেই স্বস্তি আপাতত সাময়িক । আদালত তাঁকে আগামী 30 সেপ্টেম্বর সল্টলেকের ময়ূখ ভবনে অবস্থিত এমপি-এমএলএ বিশেষ আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে । পাশাপাশি, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটও স্পষ্ট করে দিয়েছে, প্রয়োজন হলে ফের নোটিশ পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে অপরূপাকে ।
গত মঙ্গলবার এনআইএ রিষড়ার তৃণমূল কাউন্সিলর শাকির আলিকে গ্রেফতার করার সময় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট । অভিযোগ, পুলিশি অভিযানে বাধা দেওয়া এবং সরকারি কাজে বিঘ্ন ঘটানোর ঘটনায় তিনি যুক্ত ছিলেন ।
শুক্রবার ওই মামলায় শ্রীরামপুর থানায় হাজিরা দেন অপরূপা । একই দিনে এনআইএ-র বিশেষ আদালত শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করে শাকির আলির । শনিবার শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন অপরূপা । সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী ৷ শুনানি শেষে আদালত তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে ।
পুলিশ সূত্রের দাবি, তদন্তের স্বার্থে নির্দিষ্ট দিনে হাজির না হওয়ায় অপরূপার বিরুদ্ধে পরে জামিন-অযোগ্য ধারাও যুক্ত করা হয়েছিল । সেই কারণেই তাঁকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় । তবে জামিন পাওয়ার পর এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অপরূপা । তিনি শুধু বলেন, "যা বলার, আমার আইনজীবী বলবেন ।"
অপরূপার আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা আগামী 30 সেপ্টেম্বর ময়ূখ ভবনের এমপি-এমএলএ আদালতে হাজিরা দেব । পুলিশ তাদের কাজ করবে, আমরা আমাদের কাজ করব । আদালত আমাদের বক্তব্য গ্রহণ করেছে । পুলিশের অভিযোগের আইনি মোকাবিলা করা হবে । অনেক ক্ষেত্রেই ঘটনা না ঘটলেও গুরুতর ধারা যোগ করা হয় । এই মামলাতেও আমরা আইন মেনেই লড়াই চালাব ।"
অন্যদিকে, তদন্ত এখনও শেষ হয়নি বলে জানিয়েছে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট । পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার যাদব বলেন, "তথ্য জানার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছিল । আবারও ডাকা হতে পারে । ওই দিন ঘটনাস্থলে কারা উপস্থিত ছিলেন, কী ঘটেছিল- সেই সব তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । তদন্তের প্রয়োজনে আবার নোটিশ পাঠানো হবে ।"
ফলে আদালত থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মিললেও অপরূপা পোদ্দারের আইনি লড়াই যে এখনও অনেকটাই বাকি, তা স্পষ্ট । একদিকে এনআইএ-র তদন্ত, অন্যদিকে রাজ্য পুলিশের মামলা- দুই দিক থেকেই চাপ বজায় থাকছে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের উপর । আগামী 30 সেপ্টেম্বরের আদালত-হাজিরা এবং তার আগে পুলিশের সম্ভাব্য জিজ্ঞাসাবাদ, এই দুই দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক ও আইনি মহলের ।