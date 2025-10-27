নেতৃত্বে সেলিম-শুভঙ্কর, দেউচা-পাচামি প্রকল্পের বিরোধিতায় তিরিশটিও বেশি সংগঠন

নেতৃত্বে সেলিম-শুভঙ্কর, দেউচা-পাচামি প্রকল্পের বিরোধিতায় তিরিশটিও বেশি সংগঠন
কলকাতা, 27 অক্টোবর: বীরভূম দেউচা-পাচামিতে প্রস্তাবিত কয়লা খনির বিরূদ্ধে মিটিং, মিছিল, বিক্ষোভেও কাজ না হওয়ায় এবার কলকাতায় রাজ্যস্তরীয় সংহতি কনভেনশনের আয়োজন। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি ছাড়া ত্রিশটির বেশী রাজনৈতিক ও গনসংগঠন এই সংহতি কনভেশনে শামিল হবেন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখবেন মহম্মদ সেলিম, শুভঙ্কর সরকার, অভিজিৎ মজুমদার-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং গণসংগঠনের নেতৃত্ব। দেউচা-পাচামির স্থানীয় আদিবাসীর'ও কনভেনশনে অংশগ্রহণ করবেন। সোমবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনকরে একথা ঘোষণা করেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা আদিবাসী জনজাতি নেতা রামচন্দ্র ডোম, কংগ্রেস নেতা ও প্রস্তাবিত দেউচা পাঁচামি কয়লা খনি বিরূদ্ধে জনস্বার্থ মামলাকারী প্রসেনজিত বসুরা। তাঁরা জানান, ওইদিন মৌলালী যুব কেন্দ্র থেকে বক্তারা ছয় দফা দাবি তুলবেন।
দাবিগুলি —
- দেউচা-পাচামি অঞ্চলে তথাকথিত কয়লাখনি প্রকল্পের নামে ব্যাসল্ট খনন, জমি অধিগ্রহণ এবং পুলিশ-প্রশাসন-শাসকদলের দমনপীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
- পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে সংঘটিত বেআইনি খনন, দুর্নীতি ও খনির বরাত হাতবদল নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।
- আদিবাসী ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের সম্মতি ছাড়া কোনো খনি প্রকল্প চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।
- কর্মসংস্থান তৈরির নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা বন্ধ করে দেউচা-পাচামি খনি প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- স্থানীয় এলাকায় নতুন স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং কৃষি, ছোট-মাঝারি শিল্পস্থাপন-সহ সার্বিক উন্নয়নের সরকারি উদ্যোগ নিতে হবে।
- স্থানীয় গ্রামবাসীদের সিলিকোসিস রোগের কুপ্রভাব সহ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিপন্নকারী অবৈধ খনন সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে হবে।
আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম নেতা রামচন্দ্র ডোম বলেন, "দেউচা পাঁচামি প্রস্তাবিত কয়লা খনি প্রকল্প নিয়ে যে কথা বলা হয়েছিল যে, আগামী 100 বছরে রাজ্যের প্রয়োজনীয় কয়লা পাওয়া যাবে। 1 লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে— ইত্যাদি একাধিক কথা বারবারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন। যার পুরোটাই মিথ্যে। প্রস্তাবিত দেউচাপাচামি কয়লা খনি প্রকল্প চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে। যেখানে মূলত, আদিবাসী, জনজাতি মানুষের বসবাস। সেখানকার মানুষের ভয় দেখিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহন আইনে যে সংগঠনগুলো আছে তা মেনে জমি অধিগ্রহন হয়নি। জোরজবরদোস্তি জমি অধিগ্রহন হয়েছে। পুলিশ মস্তানবাহিনী দিয়ে জুলুমকরে জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে। 4,300 বেশি পরিবার সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলায় ডব্লপিডিসিতাঁরা কোনোও কয়লা প্রকল্প হচ্ছে না। 12 একরে ব্যাসল্ট উৎপাদন করা হচ্ছে। আগামী কয়েকদশক পাথর উত্তোলন কড়বেন।"
প্রসেনজিৎ বসু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বছরের 5 ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, দেউচা-পাচামি প্রকল্প থেকে একশো বছরের জন্য কয়লার যোগান এবং এক লক্ষেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু আদালতে জমা দেওয়া সরকারি হলফনামা ও নথিপত্র থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে এখনো এই প্রকল্পের জন্য কোনো কয়লা খনির লিজ বা খনন পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়নি।
কয়লা খনি প্রকল্পের নামে আসলে যা চলছে তা হলো ব্যাসল্ট বা কালো পাথরের জন্য খনন। ব্যাসল্ট খনির দরপত্র প্রক্রিয়াতেও গুরুতর কারচুপি হয়েছে। WBPDCL প্রথমে যে বেসরকারি সংস্থাকে খননের বরাত দেয়, টেন্ডারের শর্ত ভেঙে সেই সংস্থার 60 শতাংশ মালিকানা আরেকটি বৃহৎ কোম্পানির হাতে চলে গিয়েছে। ব্যাসল্ট খনির এই বেআইনি হাতবদল থেকে স্পষ্ট যে মুখ্যমন্ত্রীর ফেরুয়ারি মাসে দেউচা-পাচামিতে কয়লা খনি প্রকল্প শুরু করার ঘোষণা সম্পূর্ণ রূপে প্রতারণামূলক। এই প্রস্তাবিত খনি প্রকল্প স্থানীয় মানুষের জীবন, জীবিকা ও প্রকৃতি-পরিবেশের উপরেও সরাসরি আঘাত হানছে।"