বাংলার মুকুটে নয়া পালক, সর্বভারতীয় স্তরে পুরস্কৃত রাজ্যের 'অনুমোদন' পোর্টাল

বাংলার মুকুটে নয়া পালক, সর্বভারতীয় স্তরে পুরস্কৃত রাজ্যের 'অনুমোদন' পোর্টাল
জনসেবায় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের জন্য দেওয়া হল পুরস্কার ৷ ষষ্ঠ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সামিট ও অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হল রাজ্য ৷
Published : January 20, 2026 at 5:03 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: ফের জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি পেল পশ্চিমবঙ্গ ৷ জনসেবায় প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের জন্য দেশে নজর কাড়ল রাজ্য সরকারের 'অনুমোদন' (Anumodan) পোর্টাল ৷ ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য রাজ্য সরকারকে পুরস্কৃত করা হয়েছে ৷ দিল্লিতে আয়োজিত ‘গভর্ন্যান্স নাও’ (Governance Now)-এর ষষ্ঠ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন সামিট ও অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় ৷ রাজ্যের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
জানা গিয়েছে, 16 জানুয়ারি দিল্লিতে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় ৷ সেখানেই 'এক্সেলেন্স ইন ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট' (DPI) বিভাগে সেরার শিরোপা পেয়েছে রাজ্য সরকারের এই পোর্টালটি ৷ পুরস্কার হিসেবে একটি ট্রফি এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড বা ওয়েবেল (WEBEL)-এর আধিকারিকদের হাতে ৷
রাজ্য সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের অধীনস্ত সংস্থা ওয়েবেল এই 'অনুমোদন' পোর্টালটি (anumodan.wb.gov.in) তৈরি করেছে ৷ এটি একটি 'সিঙ্গল উইন্ডো ড্রাইভার অথরাইজেশন জেনারেশন পোর্টাল' ৷ প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বচ্ছতা এবং গতি আনতেই রাজ্য সরকার বিগত কয়েক বছর ধরে ডিজিটাল পরিকাঠামোর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে ৷ এই পোর্টালের মাধ্যমে খুব সহজেই চালকদের অনুমোদন সংক্রান্ত আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এক ছাতার তলায় সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে ৷ এর ফলে যেমন প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা কমেছে, তেমনই সাধারণ মানুষ হয়রানি থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে দাবি করেছে সরকার ৷
দিল্লির বুকে বাংলার এই সাফল্যে খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন মমতা ৷ পাশাপাশি, এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ওয়েবেল এবং তথ্য প্রযুক্তি দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, এর আগেও জনমুখী প্রকল্পের জন্য একাধিকবার স্কচ (SKOCH) অ্যাওয়ার্ড-সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কৃত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ৷ রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে 'কন্যাশ্রী'র স্বীকৃতি ৷ এমনকি 'দুয়ারে সরকার' ও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত হয়েছে ৷