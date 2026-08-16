টুলু-যোগে গ্রেফতার অনুব্রতের প্রাক্তন দেহরক্ষী ! সায়গলের বাড়িতে আরব-পাকিস্তানের টাকা

টুলু-যোগে গ্রেফতার অনুব্রতের প্রাক্তন দেহরক্ষী ! সায়গলের বাড়িতে আরব-পাকিস্তানের টাকা
পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ ! সায়গল হোসেনের বোলপুরের বাড়িতে তল্লাশিতে 12 লক্ষ নগদ, 800 গ্রাম সোনা এবং বিদেশি মুদ্রা উদ্ধারের দাবি ।
Published : August 16, 2026 at 2:21 PM IST
সিউড়ি, 16 অগস্ট: এক সময় তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের ছায়াসঙ্গী । তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন । গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রতর আগেই সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সায়গল হোসেন । পরে তাঁকে গ্রেফতার করে ইডিও । অনুব্রতের সঙ্গে তিহার জেলেও ছিলেন দীর্ঘ দিন । প্রায় দু'বছর বন্দি থাকার পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন । এ বার ফের গ্রেফতার সায়গল । তবে, গরু পাচার নয়, বীরভূমের বহুচর্চিত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের সঙ্গে যোগসূত্রের তদন্তে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিদেশি মুদ্রা উদ্ধারের দাবি করেছে পুলিশ ।
বীরভূম জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, টুলুর বিরুদ্ধে চলা মামলার তদন্ত করতে গিয়ে সায়গলের নাম উঠে আসে । এর পরেই বোলপুরে বাইপাসে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় । পুলিশ জানিয়েছে, ওই তল্লাশিতে নগদ 12 লক্ষ, প্রায় 800 গ্রাম সোনা এবং আরব ও পাকিস্তানের মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে । বিদেশি মুদ্রার উৎস সম্পর্কে সায়গল সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বলেই পুলিশ সূত্রে দাবি । তারপরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
বীরভূমের পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ জানিয়েছেন, টুলু মণ্ডলের মামলার তদন্তে সায়গল হোসেনের নাম উঠে এসেছিল । সেই সূত্রেই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় । উদ্ধার হওয়া নগদ, সোনা এবং বিদেশি মুদ্রার বিষয়ে যথাযথ উত্তর না পাওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
এ দিন সায়গলকে সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হয় । আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক তাঁকে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন । এখন তদন্তকারীদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সায়গলের কাছে আরব ও পাকিস্তানের মুদ্রা এল কোথা থেকে ? টুলু মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কত দিনের ? সেই যোগাযোগ কি শুধুই ব্যক্তিগত, নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও বড় আর্থিক লেনদেনের নেটওয়ার্ক ? পুলিশ আপাতত সেই সব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে ।
সায়গলের নাম অবশ্য বীরভূমের রাজনীতিতে নতুন নয় । অনুব্রতর দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করার সময় থেকেই তিনি আলোচনায় ছিলেন । গরু পাচার মামলার তদন্তে নেমে সিবিআই তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ খতিয়ে দেখে । পরে আর্থিক তছরুপের অভিযোগের তদন্তে তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি । দু'জনকেই দীর্ঘ সময় তিহার জেলে থাকতে হয়েছিল ।
প্রায় দু'বছর জেলে থাকার পরে জামিনে মুক্তি পান সায়গল । তারপর থেকে প্রকাশ্যে অনুব্রতর সঙ্গে তাঁর তেমন যোগাযোগ দেখা যায়নি । রাজনৈতিক মহলেও তাঁকে নিয়ে আগের মতো চর্চা ছিল না । কিন্তু টুলু মামলার তদন্তে তাঁর নাম ফের সামনে আসায় নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে বীরভূমে ।
আর টুলু এখন পুলিশের তদন্তের কেন্দ্রে । পাথর ব্যবসা ও বেআইনি আর্থিক লেনদেন-সহ একাধিক অভিযোগে তদন্ত শুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর । তদন্তকারীদের দাবি, সপরিবারে তিনি দুবাইয়ে আশ্রয় নিয়েছেন । টুলুকে দেশে ফেরাতে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরেও পদক্ষেপ করা হয়েছে । ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিস জারির কথাও তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি, সিউড়ি জেলা আদালতও তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে ।
টুলুর বিরুদ্ধে তদন্তে এর আগে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সোনা উদ্ধারের দাবি সামনে এসেছিল । তদন্তকারীদের দাবি, তাঁর কাছ থেকে প্রায় 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার করা হয় । সেই মামলার সূত্র ধরেই এখন সায়গল হোসেনের বাড়িতে পাওয়া বিদেশি মুদ্রার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের সন্দেহ, টুলু দেশের বাইরে থাকলেও তাঁর আর্থিক যোগাযোগের কিছু অংশ বীরভূমে সক্রিয় থাকতে পারে । সায়গলের সঙ্গে সেই যোগাযোগের কোনও যোগ রয়েছে কি না, সেটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পাকিস্তানের মুদ্রা তাঁর বাড়িতে কী ভাবে এল, তা নিয়ে তদন্তকারীদের কৌতূহল আরও বেড়েছে । মুদ্রাগুলি কোন সময়ের, কত পরিমাণে, কীভাবে ভারতে এল এবং কার কাছ থেকে পাওয়া, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী আদালতে জানান, টুলু মণ্ডলের মামলার তদন্তে সায়গল হোসেনের নাম উঠে এসেছে । তাঁর কাছ থেকে আরব ও পাকিস্তানের কারেন্সি পাওয়া গিয়েছে । সেগুলি কী ভাবে তাঁর কাছে এল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলেও তিনি জানান ।