'জেলে গিয়েছিলাম, অভিষেকের জন্য', ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়ে দাবি অনুব্রতর

'জেলে গিয়েছিলাম, অভিষেকের জন্য', ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়ে দাবি অনুব্রতর
তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা বিশ্বস্ত নেতারা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিচ্ছেন ৷ সেই তালিকায় বুধবার যুক্ত হল অনুব্রত-মদনের নাম ৷
Published : July 15, 2026 at 9:20 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই ঋতব্রত-পন্থী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ গত 11 জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরে যোগ দিয়েছেন বীরভূমের এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ৷
বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ইডি-সিবিআইয়ের মামলায় তাঁর দীর্ঘ কারাবাসের নেপথ্যে একমাত্র দায়ী দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ পাশাপাশি অনুব্রতর দাবি, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দলের চরম বিপর্যয়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তাঁকে চার বার ফোন করেছিলেন ৷ সেই ফোনালাপেও অভিষেককে সংগঠন থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন ৷ দীর্ঘদিনের নেত্রীর জন্য তাঁর বার্তা ছিল, 'শুধরে যাও ৷'
এদিন ঋতব্রত শিবিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন অনুব্রত ৷ গড়িয়াহাটে সাংবাদিকদের কাছে তাঁর বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে দেন দিদির 'কেষ্ট' ৷ অনুব্রত বলেন, "ঋতব্রতও তৃণমূল, আমিও তৃণমূল ৷" প্রথম থেকেই তিনি দলনেত্রীর সঙ্গে ছিলেন ৷ এখনও তৃণমূলেই আছেন বলে দাবি করেন অনুব্রত ৷ তবে ইডি এবং সিবিআইয়ের জোড়া মামলার জেরে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কোনও রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিস কি না, এই প্রশ্ন উঠতেই রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷
আসল বিস্ফোরণটি ঘটান নিজের জেলযাত্রা প্রসঙ্গে ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কড়া ভাষায় বলেন, "ওসব বাজে কথা বলবেন না ৷ আমি জেলে গেলাম কেন ? কার জন্য গেলাম ? কী জন্য গেলাম ? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওঁর জন্যই জেলে গিয়েছিলাম ৷"
বিধানসভা ভোটে দলের ধরাশায়ী হওয়ার পর দলনেত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনওরকম যোগাযোগ হয়েছিল কি না, তা নিয়েও এদিন চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনেন অনুব্রত ৷ তাঁর দাবি, ভোটের ফল প্রকাশের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে তাঁকে পরপর চার বার ফোন করেন ৷ সেই ফোনালাপে তিনি দলনেত্রীকে কী কড়া বার্তা দিয়েছিলেন, তা এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন ৷
অনুব্রত বলেন, "আমি ওঁকে বলেছি অভিষেককে তুলে নিতে ৷" তাঁর আরও দাবি, তিনি দলনেত্রীকে সরাসরি বলেছেন, "আমি বলেছি চোখে দেখো না কানে দেখো তুমি ! আর শুধরে যাও গা ৷ অভিষেককে তুলে নাও ৷" তবে আক্রমণের ঝাঁঝ এখানেই থামাননি ৷
নতুন শিবিরে যোগ দিয়ে নিজের পুরনো সভাপতির পদ ফিরে পেয়েছেন অনুব্রত ৷ এরপর দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ ও বঞ্চনার কথা উগরে দিয়েছেন তিনি ৷ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অভিমান এবং নতুন শিবিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "আমি আগেও জেলা সভাপতি ছিলাম, ওরা আবার আমায় সেই দায়িত্বই ফিরিয়ে দিয়েছে, সে জন্য ওদের ধন্যবাদ ৷"
তিনি আরও বলেন, "কত কষ্ট করে, লড়াই করে বীরভূম থেকে সিপিএমকে তাড়িয়েছি ৷ বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আর বীরভূম-বর্ধমানের মানুষের ভালোবাসাই আমার আসল পুঁজি ৷ আমি কখনও কোনও অন্যায় করিনি, তাই মানুষ সবসময় আমার পাশে ছিল ৷ এখনও আছে ৷" সবশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও রাখঢাক না-রেখেই চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অনুব্রত ৷ তিনি বলেন, "আগামিদিনে তৃণমূলে আর কেউ থাকবে না ৷ পার্টিটাই শেষ হয়ে যাবে ৷"