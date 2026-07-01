আগাম জামিনের আবেদন খারিজ, গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে অনুব্রত

আগাম জামিনের আবেদন খারিজ, গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে অনুব্রত
2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে অনুব্রত-সহ 13 জনের বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দুবিকাশ মণ্ডল নামে এক ব্যবসায়ী ।
Published : July 1, 2026 at 3:36 PM IST
বোলপুর, 1 জুলাই: অনুব্রত মণ্ডলের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল বীরভূম জেলা আদালত ৷ আর তার পরই গ্রেফতারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ কেষ্ট । 2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে অনুব্রত-সহ 13 জনের বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দুবিকাশ মণ্ডল নামে এক ব্যবসায়ী । অভিযোগ, তাঁর ইটভাটা থেকে 30 লক্ষ টাকার ইট লুট করা হয়েছিল বীরভূমের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার নির্দেশে ৷ এই মামলায় সিউড়ি জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন অনুব্রতর আইনজীবী ।
মামলার সরকারি আইনজীবী মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "379-সহ একাধিক ধারায় মামলা হয়েছে । এই মামলায় অনুব্রত মণ্ডল-সহ 13 জনের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারক ৷"
সিউড়ি জেলা আদালতে জামিনের আবেদন খারিজ হতেই তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারির আশঙ্কা তৈরি হয় । তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বীরভূমের কেষ্ট ৷
উল্লেখ্য, 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর শুরু হয়েছিল ভোট পরবর্তী হিংসা ৷ অভিযোগ, শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরঘাটা এলাকায় ভাটা থেকে ইট লুট করা হয়েছিল ৷ অনুব্রত মণ্ডলের নির্দেশে কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মহম্মদ ওহিউদ্দিন ওরফে মামন শেখের নেতৃত্বে 100টি ট্রাক্টর নিয়ে দুষ্কৃতীরা ইটভাটায় হানা দিয়েছিল । হাতে বোমা-বন্দুক নিয়ে ভয় দেখিয়ে কমপক্ষে 30 লক্ষ টাকার ইট লুট করা হয়েছিল ৷ এই মর্মে অনুব্রত-সহ 13 জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ভাটার মালিক শুভেন্দুবিকাশ মণ্ডল । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ৷
এই মামলায় সিউড়ি জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় । কিন্তু, জামিনের আবেদন খারিজ হতেই যে কোনও সময় গ্রেফতার হতে পারেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ৷ তাঁর বয়স 66 বছর । তাই গ্রেফতারি এড়াতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অনুব্রত ।
উল্লেখ্য, অনুব্রত মণ্ডল, কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মামন শেখ-সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে 447, 341, 379, 386, 427, 120B, 505 এবং 34 ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । তার মধ্যে বেশ কয়েকটি জামিন অযোগ্য ধারা ৷