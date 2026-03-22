বোলপুর বিধানসভায় হাল ছেড়ে দিয়েছে বিজেপি, আত্মবিশ্বাসের সুর অনুব্রতর গলায়

বৃহস্পতিবার দুবরাজপুরে সভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তৃণমূল নেতারা ৷

অনুব্রত মণ্ডল (ইটিভি ভারত)
Published : March 22, 2026 at 9:02 PM IST

বোলপুর, 22 মার্চ: বোলপুরে 'ওয়াক ওভার' দিয়ে দিয়েছে বিজেপি- আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। 26 মার্চ বীরভূমের দুবরাজপুরে সভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই প্রস্তুতি নিয়ে রবিবার বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে জেলা কোর কমিটির বৈঠক হয় ৷ সেথানেই অনুব্রত জানান 2 এপ্রিল থেকে তিনি প্রচারে নামবেন ৷

23 এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট বীরভূমে ৷ ইতিমধ্যেই জোর কদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছে সব ক'টি রাজনৈতিক দল। তবে এখনও জোর কদমে প্রচারে ঝড় তুলতে দেখা যায়নি অনুব্রত মণ্ডলকে ৷ এদিন, বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল-কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির বৈঠক ডাকেন আহ্বায়ক অনুব্রত।

বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে জেলা কোর কমিটির বৈঠক (ইটিভি ভারত)

ছিলেন, বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়, বোলপুরে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা, লাভপুরের দলের প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ঘোষ ও রবি মুর্মু ৷ ছিলেন না কোর কমিটির চারজন সদস্য ৷ হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ, রামপুরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলপুরে সাংসদ অসিত মাল ও জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরীরা এদিনের বৈঠকে ছিলেন না ।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি জানান, 26 মার্চ বীরভূমের দুবরাজপুরের তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ির সমর্থনে সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার 11টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এই দুবরাজপুর বিধানসভা বিজেপির দখলে ৷ তাই এখনেই প্রথম সভা করবেন অভিষেক। সেই সভার প্রস্তুতি নিয়ে কোর কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান অনুব্রত। এছাড়া, কবে কীভাবে প্রচার করবে দল তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। 2 এপ্রিল থেকে বীরভূম জেলাজুড়ে জোর কদমে প্রচারে নামবেন অনুব্রত মণ্ডল, তাও এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

অনুব্রত বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা আছে ৷ তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সভা করার কথা আছে ৷ তবে দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি ৷ মনোনয়ন পর্ব শেষ হলেই বিধানসভা ভিত্তিক জনসভার মধ্য দিয়ে প্রচারে নামব আমি ৷ এখনও কোনও দাওয়াই দিইনি ৷ বিরোধীদের লোক কোথায় ? কী বলব ওদের ? এই বোলপুরেই দেখুন না, ওয়াক ওভার দিয়ে দিয়েছে।"

প্রসঙ্গত, বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে চতুর্থবারের জন্য তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন চন্দ্রনাথ সিনহা ৷ 15 বছর ধরে তিনি মমতার মন্ত্রিসভার সদস্য ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন দিলীপ ঘোষ। একাধিকবার তিনি বিজেপির টিকিটে বিধানসভা ও লোকসভায় প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত বোলপুরে প্রার্থী দিতে পারেনি বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস ৷ তাই নিজের গড় বোলপুরে জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী অনুব্রত মণ্ডল।

