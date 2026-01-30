পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ অনুব্রত’র দাদার ! কাজ বন্ধ করল পুরসভা

পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ অনুব্রত’র দাদার ! কাজ বন্ধ করল পুরসভা
বোলপুর পুরসভার স্থানীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে পুকুর ভরাটে মদতের অভিযোগ ৷ বেআইনি নির্মাণে পুরসভার জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করার অভিযোগ ৷
বোলপুর, 30 জানুয়ারি: পুকুর ভরাট করে কংক্রিটের নির্মাণ কাজ করানোর অভিযোগ উঠল অনুব্রত মণ্ডলের দাদার বিরুদ্ধে ৷ এবার সেই নির্মাণ কাজই বন্ধ করে দিল বোলপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষ ৷ জানা গিয়েছে, এই নির্মাণ কাজের জন্য বোলপুর পুরসভা বা সংশ্লিষ্ট কোনও দফতরের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি ৷ এমনকি, বেআইনি এই নির্মাণ কাজে পুরসভার জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কীভাবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে শহরের বুকে আস্ত একটি পুকুর সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে গেল, উঠছে সেই প্রশ্নও ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাপসী বাউড়ি এবং তৃণমূল নেতা নরেশ বাউড়ি মিলে এই পুকুরটি বুজিয়েছেন ৷ আর এই নির্মাণ কাজের সঙ্গে বীরভূমে তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির সদস্য অনুব্রত মণ্ডলের দাদা সুব্রত মণ্ডলের যোগ রয়েছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন ৷ আর সেই কারণেই এই নির্মাণ বেআইনি জেনেও প্রশাসন চুপ করে রয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের ৷
জানা গিয়েছে, 5 নম্বর ওয়ার্ডের কালীমোহনপল্লিতে বিশাল আকারের পুকুরটি ছিল ৷ সেটিকে সম্পূর্ণ ভরাট করে ও পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে দিয়ে সেখানে চলছিল কংক্রিটের নির্মাণ কাজ ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুতল নির্মাণের জন্যই পুকুর ভরাট করা হয়েছে ৷ খবর পেয়ে এ দিন বোলপুর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখেন ৷ দেখা যায়, বেআইনি এই নির্মাণে পুরসভারই জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এমনকি, এই নির্মাণ কাজের জন্য বোলপুর পুরসভা বা সরকারের কোনও দফতরের অনুমতি পর্যন্ত নেওয়া হয়নি ৷ আর যে নির্মাণ কাজ হচ্ছে, তার কোনও পরিকল্পনার অনুমোদনও ছিল না-বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
বোলপুর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার বাপি বীরবংশী বলেন, "বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সনের নির্দেশে আমরা এসেছি ৷ কোনও বেআইনি কাজ আমরা করতে দেব না ৷ ঘুরে দেখে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল ৷ যাঁরা এই কাজ করছিলেন, তাঁদের কাগজপত্র নিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷ বোলপুর পুরসভার জলের গাড়ি কারা এনেছিল, তা-ও খোঁজ নিয়ে দেখা হবে ৷"
প্রসঙ্গত, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন 1986, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন 1955, পশ্চিমবঙ্গ মৎস আইন 1984, জাতীয় পরিবেশ আইন 1910 এবং জলাভূমি সংরক্ষণ বিধি 1917 অনুযায়ী পুকুর ভরাট করা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে যে, জলাভূমি বা পুকুর ব্যক্তিগত হলেও, তা ভরাট করা আইন বিরুদ্ধ ৷ এইসব আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শহর বোলপুরে আস্ত 2 বিঘা জমির উপর একটি পুকুর সম্পূর্ণ ভরাট করে দেওয়া হয়েছে ৷ আর তাতে জোর কদমে চলছিল কংক্রিটের নির্মাণ কাজ ৷ তা-ও কোনরকম অনুমতি ছাড়াই ৷
স্থানীয় বাসিন্দা তপন হাজরা বলেন, "এটা পুকুর ছিল ৷ বন্ধ করে দিয়েছে ৷ শুনেছি নার্সিংহোম হবে ৷ কাউন্সিলর তাপসী বাউড়ি এবং তৃণমূল নেতা নরেশ বাউড়ি এই পুকুর বন্ধ করে দিয়েছে ৷"
সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "বোলপুরে পুকুর ভরাট করার কাজ নতুন কিছু নয় ৷ আর এতে তৃণমূলের সম্পূর্ণ মদত আছে ৷ জমি মাফিয়ারা সবাই এই শাসকদলের ছত্রছায়ায় রয়েছে ৷ পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ করার জায়গাটুকুও নেই ৷"
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "যত ধরনের দুর্নীতি, বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল ৷ আর প্রশাসনের মদত আছে ৷ তা না-হলে, একটা আস্ত পুকুর বন্ধ করে দিল, নির্মাণ শুরু হয়ে গেল আর টের পেল না-কেউ ৷ এটা হতে পারে ! তোলাবাজি, লুটের সরকার চলছে ৷ কত বেআইনি পুকুর বন্ধ করা হয়েছে, তার ধারণা নেই ওদের ৷ ওরা আইন মানে না ৷"