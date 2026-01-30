পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ অনুব্রত’র দাদার ! কাজ বন্ধ করল পুরসভা

ETV Bharat / state

পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ অনুব্রত'র দাদার ! কাজ বন্ধ করল পুরসভা

বোলপুর পুরসভার স্থানীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে পুকুর ভরাটে মদতের অভিযোগ ৷ বেআইনি নির্মাণে পুরসভার জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করার অভিযোগ ৷

CONSTRUCTION BY FILLING POND
পুকুর বুজিয়ে নির্মাণের অভিযোগ অনুব্রত মণ্ডলের দাদার বিরুদ্ধে ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 30, 2026 at 7:23 PM IST

বোলপুর, 30 জানুয়ারি: পুকুর ভরাট করে কংক্রিটের নির্মাণ কাজ করানোর অভিযোগ উঠল অনুব্রত মণ্ডলের দাদার বিরুদ্ধে ৷ এবার সেই নির্মাণ কাজই বন্ধ করে দিল বোলপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষ ৷ জানা গিয়েছে, এই নির্মাণ কাজের জন্য বোলপুর পুরসভা বা সংশ্লিষ্ট কোনও দফতরের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি ৷ এমনকি, বেআইনি এই নির্মাণ কাজে পুরসভার জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কীভাবে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে শহরের বুকে আস্ত একটি পুকুর সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে গেল, উঠছে সেই প্রশ্নও ৷

স্থানীয়দের অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাপসী বাউড়ি এবং তৃণমূল নেতা নরেশ বাউড়ি মিলে এই পুকুরটি বুজিয়েছেন ৷ আর এই নির্মাণ কাজের সঙ্গে বীরভূমে তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির সদস্য অনুব্রত মণ্ডলের দাদা সুব্রত মণ্ডলের যোগ রয়েছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন ৷ আর সেই কারণেই এই নির্মাণ বেআইনি জেনেও প্রশাসন চুপ করে রয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের ৷

পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ অনুব্রত’র দাদার ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

জানা গিয়েছে, 5 নম্বর ওয়ার্ডের কালীমোহনপল্লিতে বিশাল আকারের পুকুরটি ছিল ৷ সেটিকে সম্পূর্ণ ভরাট করে ও পরিবেশের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করে দিয়ে সেখানে চলছিল কংক্রিটের নির্মাণ কাজ ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুতল নির্মাণের জন্যই পুকুর ভরাট করা হয়েছে ৷ খবর পেয়ে এ দিন বোলপুর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখেন ৷ দেখা যায়, বেআইনি এই নির্মাণে পুরসভারই জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এমনকি, এই নির্মাণ কাজের জন্য বোলপুর পুরসভা বা সরকারের কোনও দফতরের অনুমতি পর্যন্ত নেওয়া হয়নি ৷ আর যে নির্মাণ কাজ হচ্ছে, তার কোনও পরিকল্পনার অনুমোদনও ছিল না-বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

Construction by Filling Pond
পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণে বোলপুর পুরসভার জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করার অভিযোগ ৷ (নিজস্ব ছবি)

বোলপুর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার বাপি বীরবংশী বলেন, "বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সনের নির্দেশে আমরা এসেছি ৷ কোনও বেআইনি কাজ আমরা করতে দেব না ৷ ঘুরে দেখে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল ৷ যাঁরা এই কাজ করছিলেন, তাঁদের কাগজপত্র নিয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷ বোলপুর পুরসভার জলের গাড়ি কারা এনেছিল, তা-ও খোঁজ নিয়ে দেখা হবে ৷"

CONSTRUCTION BY FILLING POND
পুকুর ভরাট করে বেআইনি নির্মাণ বোলপুরে ৷ (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন 1986, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন 1955, পশ্চিমবঙ্গ মৎস আইন 1984, জাতীয় পরিবেশ আইন 1910 এবং জলাভূমি সংরক্ষণ বিধি 1917 অনুযায়ী পুকুর ভরাট করা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে যে, জলাভূমি বা পুকুর ব্যক্তিগত হলেও, তা ভরাট করা আইন বিরুদ্ধ ৷ এইসব আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শহর বোলপুরে আস্ত 2 বিঘা জমির উপর একটি পুকুর সম্পূর্ণ ভরাট করে দেওয়া হয়েছে ৷ আর তাতে জোর কদমে চলছিল কংক্রিটের নির্মাণ কাজ ৷ তা-ও কোনরকম অনুমতি ছাড়াই ৷

স্থানীয় বাসিন্দা তপন হাজরা বলেন, "এটা পুকুর ছিল ৷ বন্ধ করে দিয়েছে ৷ শুনেছি নার্সিংহোম হবে ৷ কাউন্সিলর তাপসী বাউড়ি এবং তৃণমূল নেতা নরেশ বাউড়ি এই পুকুর বন্ধ করে দিয়েছে ৷"

সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "বোলপুরে পুকুর ভরাট করার কাজ নতুন কিছু নয় ৷ আর এতে তৃণমূলের সম্পূর্ণ মদত আছে ৷ জমি মাফিয়ারা সবাই এই শাসকদলের ছত্রছায়ায় রয়েছে ৷ পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ করার জায়গাটুকুও নেই ৷"

বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "যত ধরনের দুর্নীতি, বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল ৷ আর প্রশাসনের মদত আছে ৷ তা না-হলে, একটা আস্ত পুকুর বন্ধ করে দিল, নির্মাণ শুরু হয়ে গেল আর টের পেল না-কেউ ৷ এটা হতে পারে ! তোলাবাজি, লুটের সরকার চলছে ৷ কত বেআইনি পুকুর বন্ধ করা হয়েছে, তার ধারণা নেই ওদের ৷ ওরা আইন মানে না ৷"

