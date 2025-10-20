ETV Bharat / state

অনুব্রত'র কালীর গায়ে ভরি ভরি সোনা, 'মা নিজেই গয়না করেছেন'; বললেন কেষ্ট

2021 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী অনুব্রত'র কালী প্রতিমার সোনার গয়নার পরিমাণ ছিল 570 ভরি ৷ যা বর্তমান বাজার দর প্রায় 6 কোটি টাকা।

KALI PUJA AT TMC PARTY OFFICE
বোলপুরের পার্টি অফিসে কালীপুজোয় স্বমহিমায় অনুব্রত (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2025 at 5:56 PM IST

3 Min Read
বোলপুর, 20 অক্টোবর: 'নিজের গয়না মা নিজেই করে নেন', দলীয় কার্যালয়ে কালী প্রতিমায় ভরি ভরি সোনার গয়না নিয়ে বললেন অনুব্রত মণ্ডল। 2021 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বোলপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে কালী প্রতিমার গায়ে সোনার গয়নার পরিমাণ 570 ভরি ৷ যার বাজার মূল্য প্রায় 6 কোটি টাকা ৷ দাঁড়িয়ে থেকে পুজোর তদারকি করলেন স্বমহিমায় ফিরে আসা কেষ্ট ৷ তারপর কার্যালয়ে দলের নেতাদের নিয়ে বসলেন ৷ পুজোর দিন প্রতি বছরই অনেকটা সময় দলীয় কার্যালয়েই থাকেন তিনি ৷

বোলপুরে তৃণমূল দলীয় কার্যালয়টি অনুব্রত মণ্ডলের কার্যালয় হিসেবেই পরিচিত। আর এই কার্যালয়ে প্রতি বছর কালীপুজো হয়। যা অনুব্রত মণ্ডলের পুজো নামেই লোকে জানে । আগে দেখা যেত অনুব্রত মণ্ডল প্রতিমার গয়না টেবিলে সাজিয়ে বসে থাকতেন, আর এক এক করে দলীয় কর্মীরা প্রতিমাকে গয়না পরাতেন।

ভরি ভরি সোনার গয়নায় সাজল অনুব্রত'র কালী (ইটিভি ভারত)

2021 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিমার সোনার গয়নার পরিমাণ ছিল 570 ভরি ৷ যা বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী প্রায় 6 কোটি টাকা। এবারও একই পরিমাণ গয়না রয়েছে বলে জানান অনুব্রত ৷

গরুপাচার মামলায় 2022 সালের 12 অগস্ট অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই । পরবর্তীতে আর্থিক তছরুপের মামলায় হেফাজতে নিয়ে 2023 সালের 7 মার্চ অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। 2024 সালের 23 সেপ্টেম্বর জামিন পেয়ে তিহার জেল থেকে ছাড়া পান অনুব্রত । তবে তদন্ত চলাকালীন অনুব্রত মণ্ডলের কালী প্রতিমার গয়না সিবিআই ও ইডি'র রেডারেই ছিল ৷ যদিও, অনুব্রত মণ্ডল প্রথম থেকেই বলে এসেছিলেন লোকে দানে এই গয়না দিয়েছেন ৷ এবারও একই কথা বললেন ৷

Anubrata Mondal Kali Puja
মা কালীর কাছে প্রার্থনা অনুব্রতর (ইটিভি ভারত)

তবে গ্রেফতার হওয়ার কারণে 2022 ও 23 সালে তাঁকে ছাড়াই দলীয় কার্যালয়ে কালী পুজো হয়েছিল ৷ 2024 সালে তিনি মুক্ত থাকলেও এক আত্মীয়ের প্রয়াণে তেমনভাবে পুজোয় অংশ নেননি অনুব্রত মণ্ডল। তবে এবার তিনি স্বমহিমায়। তাই দলীয় কার্যালয়ে কালী পুজোয় বাড়তি জৌলুস। ফের সোনার গয়নায় সেজে উঠেছে প্রতিমা ৷ প্রায় সাড়ে 3 হাজার মানুষের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে । 9 রকমের ভোগ নিবেদন করা হয় পুজোয়। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুজোর তদারকি করছেন অনুব্রত মণ্ডল।

তিনি বলেন, "আমি 12 বছর বয়স থেকে কালী মায়ের খুব ভক্ত । বাড়িপুকুর ক্লাবের ঠাকুরটা আমার 12 বছর বয়সের সময় আনা। দলীয় কার্যালয়ে এই পুজোটার বয়স হয়ে গেল 46 বছর। আগে ভাঙা পার্টি অফিস ছিল। পরে নতুন পার্টি অফিস হল, ধীরে ধীরে মন্দির হল। মা কালীর পুজোর যা যা নিয়ম-কানুন সেটা মেনেই এখানে পুজো হয়।"

Anubrata Mondal Kali Puja
অনুব্রত'র কালী প্রতিমা (ইটিভি ভারত)

প্রতিমার গয়না প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "আমি কোনওদিন মাকে গয়না পরাতাম না, পার্টির লোকেরাই পড়াতো ৷ আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। এবারও দাঁড়িয়ে দেখলাম। মায়ের কাছে বীরভূম জেলার মানুষের ভালো চাইলাম। সব শ্রেণির মানুষ যেন ভালো থাকে। সব জাতির মানুষ যেন ভালো থাকে। মা কোনদিন টিনের গয়না পড়েছে বলে আমার জানা নেই । নিজের গয়না, মা নিজেই তৈরি করেছেন। আজ কালীপুজো, কতজন গয়না দেবে মাকে। প্রত্যেক বছরই দেয়, যার যার ব্রত থাকে তারা দেয়। 10 থেকে 12 ভরি সোনার গয়না পরে প্রতি বছর। এবারও পরবে। এবার সোনার দামটা একটু বেশি।"

তবে পুজোর দিন কোন রাজনৈতিক কথা বলতে নারাজ অনুব্রত ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেও পুজো দেওয়া হবে, জানান কেষ্ট।

