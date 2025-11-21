জন্মদিনে হল না ডায়েট কন্ট্রোল, 50টি কেক কেটে এলাহি ভূড়িভোজ অনুব্রতর

জন্মদিনে হল না ডায়েট কন্ট্রোল, 50টি কেক কেটে এলাহি ভূড়িভোজ অনুব্রতর
নেতার 65তম জন্মদিনে দলীয় কার্যালয় সেজে ওঠে নীল-সাদা বেলুন ও লাল গোলাপে ৷ অনুব্রতর সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায় ৷
Published : November 21, 2025 at 7:43 PM IST
বোলপুর, 21 নভেম্বর: জন্মদিনে অনুব্রত মণ্ডলের জন্য এলাহি আয়োজন দলীয় কার্যালয়ে । 50টারও বেশি কেক কাটলেন বীরভূমের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা । আপ্লুত হয়ে কেষ্ট জানান, 'এমনটা এই প্রথম' । জন্মদিনে কেক কাটলেন, ডায়েট কন্ট্রোলও করা গেল না দলীয় নেতা-কর্মীদের উৎসাহে ৷ নেতার 65তম জন্মদিনে দলীয় কার্যালয় সেজে উঠেছিল নীল-সাদা বেলুন ও লাল গোলাপে ৷ 'বার্থডে বয়ের' সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায় ৷
অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "কর্মীদের উৎসাহ প্রচণ্ড ৷ ওরাই সব আয়োজন করেছে ৷ তবে আমার জন্মদিন আমি নিজেই জানতাম না ৷ আমার মেয়ে (সুকন্যা মণ্ডল) আজ সকালে বলল, বাবা আজ তোমার জন্মদিন । আমার জন্মদিন কখনওই হই-হল্লা করে হয় না ৷ আগে জন্মদিনে মা পায়েস করে দিত, খেতাম ৷ এবারই প্রথম কেক কাটলাম ৷ জন্মদিনে এই কেক কাটা, এত ফুলের তোড়া কখনও পাইনি ৷ তাই খুব ভালো লাগল । ঈশ্বর-আল্লাহকে বলব, সবাইকে যেন ভালো রাখেন, পার্টি অফিসের ছেলেদের যেন ভালো রাখেন ।"
অনুব্রত আরও জানান, সকাল থেকে দলের লোকজন 10 থেকে 12 রকমের মিষ্টি, ফল, পায়েস রেখেছিল ৷ বাড়িতে তিনি সকাল থেকে পাঁচ রকমের ভাজা-সহ ফুলকপি-আলু দিয়ে মাছের ঝোল, পোস্তর বড়া, বাঁধাকপির তরকারি, শাক, মাছের মাথার টক, পায়েস, পটল চিংড়ির শুধু পটল খেয়েছেন ৷ অর্থাৎ, এলাহি খাওয়া-দাওয়া জন্মদিনে ।
মঙ্গলকামনা করে দলের কর্মীরাই বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিয়েছেন । নানুরের হাটসেরান্দি গ্রামের বাড়ি-সহ নিচুপট্টির বাড়িতেও পুজো দেওয়া হয়েছে ৷ তবে জন্মদিনের জন্য হয়নি প্রতিদিনের মতো ডায়েট কন্ট্রোল করা ৷
এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে হেসে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "ডায়েট মেইনটেইন করা হয়নি আজ ৷ তার জন্য তোমরাও দায়ী ৷ তোমরা তো আমায় ছেঁকে ধরলে ৷ তবে আনন্দ হচ্ছে ।"
অনুব্রত মণ্ডলের জন্মদিনে বোলপুর দলীয় কার্যালয় সেজে উঠেছে নীল-সাদা বেলুনে ও লাল গোলাপের পাপড়িতে ৷ সকাল থেকে কমপক্ষে 50টি কেক কেটেছেন তিনি ৷ দলের এক একটি সংগঠন কেক নিয়ে আসছে, দিচ্ছে উপহার, ফুলের তোড়া ৷ আর বার্থডে বয় কেষ্টর সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক ছিল রীতিমতো । সব মিলিয়ে অনুব্রতর জন্মদিনে উৎসবের মেজাজ দলীয় কার্যালয়ে ।
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বর্ণময় চরিত্র হিসেবে পরিচিত অনুব্রত মণ্ডল ৷ যে কোনও নির্বাচন এলেই অনুব্রতর দাওয়াই চড়াম-চড়াম, গুড়-বাতাসা, নকুলদানা সর্বজনবিদিত । কখনও খেলা হবে, কখনও বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দেওয়াই অনুব্রতকে সংবাদ শিরোনামে এনেছে বারবার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় হিসেবে পরিচিত 'কেষ্ট'কে গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেফতার করেছিল সিবিআই ও ইডি ৷
প্রায় দুই বছর তিহাড়ে বন্দি থাকার পর জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি ৷ ফিরে এসে দলে কিছুটা কোণঠাসা ছিলেন ৷ তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বমহিমায় ফেরেন অনুব্রত মণ্ডল । বর্তমানে তৃণমূল-কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক তিনি । তাই নেতার জন্মদিনে বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে দেখা গেল উৎসবের মেজাজ ৷