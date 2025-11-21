ETV Bharat / state

জন্মদিনে হল না ডায়েট কন্ট্রোল, 50টি কেক কেটে এলাহি ভূড়িভোজ অনুব্রতর

নেতার 65তম জন্মদিনে দলীয় কার্যালয় সেজে ওঠে নীল-সাদা বেলুন ও লাল গোলাপে ৷ অনুব্রতর সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায় ৷

জন্মদিনে 50টি কেক কেটে এলাহি ভূড়িভোজ অনুব্রতর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 7:43 PM IST

3 Min Read
বোলপুর, 21 নভেম্বর: জন্মদিনে অনুব্রত মণ্ডলের জন্য এলাহি আয়োজন দলীয় কার্যালয়ে । 50টারও বেশি কেক কাটলেন বীরভূমের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা । আপ্লুত হয়ে কেষ্ট জানান, 'এমনটা এই প্রথম' । জন্মদিনে কেক কাটলেন, ডায়েট কন্ট্রোলও করা গেল না দলীয় নেতা-কর্মীদের উৎসাহে ৷ নেতার 65তম জন্মদিনে দলীয় কার্যালয় সেজে উঠেছিল নীল-সাদা বেলুন ও লাল গোলাপে ৷ 'বার্থডে বয়ের' সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায় ৷

অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "কর্মীদের উৎসাহ প্রচণ্ড ৷ ওরাই সব আয়োজন করেছে ৷ তবে আমার জন্মদিন আমি নিজেই জানতাম না ৷ আমার মেয়ে (সুকন্যা মণ্ডল) আজ সকালে বলল, বাবা আজ তোমার জন্মদিন । আমার জন্মদিন কখনওই হই-হল্লা করে হয় না ৷ আগে জন্মদিনে মা পায়েস করে দিত, খেতাম ৷ এবারই প্রথম কেক কাটলাম ৷ জন্মদিনে এই কেক কাটা, এত ফুলের তোড়া কখনও পাইনি ৷ তাই খুব ভালো লাগল । ঈশ্বর-আল্লাহকে বলব, সবাইকে যেন ভালো রাখেন, পার্টি অফিসের ছেলেদের যেন ভালো রাখেন ।"

জন্মদিনে 50টি কেক কাটলেন অনুব্রত (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অনুব্রত আরও জানান, সকাল থেকে দলের লোকজন 10 থেকে 12 রকমের মিষ্টি, ফল, পায়েস রেখেছিল ৷ বাড়িতে তিনি সকাল থেকে পাঁচ রকমের ভাজা-সহ ফুলকপি-আলু দিয়ে মাছের ঝোল, পোস্তর বড়া, বাঁধাকপির তরকারি, শাক, মাছের মাথার টক, পায়েস, পটল চিংড়ির শুধু পটল খেয়েছেন ৷ অর্থাৎ, এলাহি খাওয়া-দাওয়া জন্মদিনে ।

65তম জন্মদিন অনুব্রতর (নিজস্ব চিত্র)

মঙ্গলকামনা করে দলের কর্মীরাই বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিয়েছেন । নানুরের হাটসেরান্দি গ্রামের বাড়ি-সহ নিচুপট্টির বাড়িতেও পুজো দেওয়া হয়েছে ৷ তবে জন্মদিনের জন্য হয়নি প্রতিদিনের মতো ডায়েট কন্ট্রোল করা ৷

'বার্থডে বয়ের' সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক (নিজস্ব চিত্র)

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে হেসে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "ডায়েট মেইনটেইন করা হয়নি আজ ৷ তার জন্য তোমরাও দায়ী ৷ তোমরা তো আমায় ছেঁকে ধরলে ৷ তবে আনন্দ হচ্ছে ।"

কেক কাটছেন কেষ্ট (নিজস্ব চিত্র)

অনুব্রত মণ্ডলের জন্মদিনে বোলপুর দলীয় কার্যালয় সেজে উঠেছে নীল-সাদা বেলুনে ও লাল গোলাপের পাপড়িতে ৷ সকাল থেকে কমপক্ষে 50টি কেক কেটেছেন তিনি ৷ দলের এক একটি সংগঠন কেক নিয়ে আসছে, দিচ্ছে উপহার, ফুলের তোড়া ৷ আর বার্থডে বয় কেষ্টর সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক ছিল রীতিমতো । সব মিলিয়ে অনুব্রতর জন্মদিনে উৎসবের মেজাজ দলীয় কার্যালয়ে ।

দলীয় কার্যালয়ে অনুব্রতর জন্মদিন পালন (নিজস্ব চিত্র)

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বর্ণময় চরিত্র হিসেবে পরিচিত অনুব্রত মণ্ডল ৷ যে কোনও নির্বাচন এলেই অনুব্রতর দাওয়াই চড়াম-চড়াম, গুড়-বাতাসা, নকুলদানা সর্বজনবিদিত । কখনও খেলা হবে, কখনও বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দেওয়াই অনুব্রতকে সংবাদ শিরোনামে এনেছে বারবার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় হিসেবে পরিচিত 'কেষ্ট'কে গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেফতার করেছিল সিবিআই ও ইডি ৷

জন্মদিনে এলাহি ভূড়িভোজ অনুব্রতর (নিজস্ব চিত্র)

প্রায় দুই বছর তিহাড়ে বন্দি থাকার পর জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি ৷ ফিরে এসে দলে কিছুটা কোণঠাসা ছিলেন ৷ তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্বমহিমায় ফেরেন অনুব্রত মণ্ডল । বর্তমানে তৃণমূল-কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক তিনি । তাই নেতার জন্মদিনে বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে দেখা গেল উৎসবের মেজাজ ৷

অনুব্রতর জন্মদিন পালন (নিজস্ব চিত্র)

