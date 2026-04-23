ETV Bharat / state

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের যেভাবে থাবা মারে, ভোটে হয়েছে সেভাবেই: অনুব্রত

বীরভূমে নির্বিঘ্নে শুধু হয়েছিল ভোটগ্রহণ। তাপমাত্রার পারদ চড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ে ভোটের উত্তাপ। বদলে যাওয়া ভোট-চিত্র তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের অভিষেক দত্ত রায় ৷

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 8:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

বীরভূম, 23 এপ্রিল: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণ লালমাটির জেলা বীরভূমের ভোট। দিনের শেষে অনুব্রত মণ্ডলের মুখে চওড়া হাসি। 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যেভাবে থাবা মারে সেভাবে ভোট হল', বললেন অনুব্রত। বিপুল ব্যবধানে জয়ে আশাবাদী কাজল শেখ। অন্যদিকে, লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য লক্ষ্মীলাভের আশা দেখছেন লাভপুরের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ ৷ তবে বীরভূমের দিকে দিকে তৃণমূলের দাদাগিরি, গুণ্ডামির অভিযোগে সরব বিজেপির দুই প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও ধ্রুব সাহা ৷

এদিন সকালে বীরভূমে ভোট শুরু হয়েছিল নির্বিঘ্নে ৷ তাপমাত্রার পারদ চড়ার পাশাপাশি, বাড়ল ভোটের উত্তাপ। লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের দিন উত্তেজনা ছড়াল বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝাকে ঘিরে। অভিযোগ, কীর্ণাহার থানার অন্তর্গত কাজীপাড়ার 237 নম্বর বুথে পৌঁছতেই তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করা হয় এবং তাঁর গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাটি ঘটে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতেই, যা ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে।

বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শাহীন কাজী ও তাঁর অনুগামী কর্মী-সমর্থকরাই এই হামলা চালিয়েছেন। তাঁদের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই প্রার্থীকে লক্ষ্য করে এই হামলা হয়।

অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে, দেবাশিস ওঝা ভোটের শেষ লগ্নে ওই বুথে এসে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন এবং উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন। সেই কারণেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ইভিএমের গোলযোগকে ঘিরে ভোটার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ খয়রাশোলের বুধপুর গ্রামে ৷ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ইভিএম মেশিনে গণ্ডগোলের জেরে ভোট বন্ধ রাখা হয়। কারণ ইভিএমে তৃণমূলের প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিলে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছে ৷ এই অভিযোগে ভোট বন্ধ করে বিক্ষোভ চলতে থাকে ৷

এরপরই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় দুবরাজপুর বিধানসভার খয়রাশোল ব্লকের বুধপুর গ্রামের 65 নম্বর বুথে। ভোটারদের অভিযোগ, প্রথমে 200-র মতো ভোটদান হওয়ার পর বিষয়টি ধরা পড়ে ৷ ভোটারদের দাবি, তৃণমূল প্রার্থীর বোতামে চাপ দিলে সেটি সরাসরি বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছে ৷ ব্যাপারটি নিয়ে শোরগাল হতেই ক্ষুব্ধ হোন ভোটাররা। তারপর ভোটকর্মীদের বলে ভোট বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয় ৷ প্রসাশনকে জানানো হয় বিষয়টি।

ইঞ্জিনিয়াররা আসছেন বলে খবর মিলেছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ভোটারদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যে বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয় ৷ লাঠি উঁচিয়ে জওয়ানরা তেড়ে গেলেও বেশ খানিকক্ষণ তা অব্যাহত থাকে। তাতে জখম হন 2 থেকে 4 জন জওয়ান ও গাড়িচালক। বেশ ক'য়েকটি গাড়ি ভাঙচুর হয়। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

1) লাভপুর বিধানসভার সাঁইথিয়ায় বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহার এজেন্ট বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷

2) নানুর বিধানসভায় প্রায় 100টি বুথে বিজেপি প্রার্থীদের এজেন্টদের বুথে বসতেই দেওয়া হয়নি। এই মর্মে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস।

3) খয়রাশোলে তৃণমূলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি। শুরু হয় ইট-বৃষ্টি। মাথায় ইটের আঘাত লেগে আক্রান্ত হন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ায়৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখাতে হয়। বিশাল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়৷ মোতায়েন করা হয় বাড়তি ফোর্স৷

4) ইলামবাজারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ভোটদাতা যুবকের৷ পরে তাকে আটক করে পুলিশ।

5) লাভপুর বিধানসভার ঠিবা এলাকায় বিজেপি প্রার্থী দেবাশিষ ওঝা ওরফে হাকুর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়৷ ইট দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ির কাঁচ৷ আক্রন্ত হন খোদ প্রার্থী৷ যা নিয়ে কমিশনে অভিযোগ জমা পরেছে৷

এছাড়াও, একাধিক বুথে ইভিএম বিকল, বিজেপির হয়ে ভোট পরে যাওয়া, গ্রাম থেকে বিজেপি কর্মীদের বেরতে না দেওয়ার অভিযোগ একাধিক৷ বিক্ষিপ্ত এই কয়েকটি ঘটনা ছাড়া মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সন্ধ্যায় 6টা পর্যন্ত বীরভূমে 95 শতাংশর বেশি ভোট পড়েছে ৷ যা এক রেকর্ড ৷

বেশি ভোট হওয়ায় দিনের শেষে চওড়া হাসি অনুব্রত মণ্ডলের। তিনি বলেন, "এবার যা পোল হল, তা ভাবা যায় না ৷ এসআইআর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে গেল ৷ 230 থেকে 235টি আসন কনফার্ম। পশ্চিমবঙ্গ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জায়গা। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যেভাবে থাবা মারে সেভাবে ভোট হল।"

অন্যদিকে, কাজল শেখও বলেন, "জয় সুনিশ্চিত। বিপুল মার্জিনে জয় হবে ৷ যুবসাথী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীভাণ্ডারের ভোট হয়েছে।" লাভপুরের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ বলেন, "লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীভাণ্ডারে লক্ষ্মীলাভ হল ৷ এ ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট।"

তবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্তাস, ভোট না-দিতে দেওয়ার অভিযোগে সরব বিজেপি ৷ রামপুরহাটের বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহা বলেন, "সরকার বলে কিছু নেই ৷ তাই এরকম ভোট ৷ আমাদের বহু সমর্থককে ভোটে দিতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল। তবুও আমাদের জয় নিশ্চিত। এবার পরিবর্তন আসবেই।"

প্রসঙ্গত, বীরভূম জেলার আসন 11টি আসনের নিরাপত্তায় 176 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল ৷ 13 হাজার ভোটকর্মী ভোট গ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন ৷ রিজার্ভে ছিলেন 1 হাজার 900 জন ভোটকর্মী ৷ জেলায় মোট পুরুষ ভোটার 13 লক্ষ 67 হাজার 268 জন ৷ মহিলা ভোটার 13 লক্ষ 24 হাজার 067 জন। মোট ভোটার 26 লক্ষ 91 হাজার 386 জন, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার 33 জন। মোট বুথ ছিল 3 হাজার 256টি। অতিরিক্ত বুথ ছিল 180টি ৷ স্পর্শকাতর বুথ ছিল 1 হাজার 400টি।

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BIRBHUM ASSEMBLY ELECTION 2026
বীরভূমে ভোটের উত্তাপ
BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026
ANUBRATA MONDAL ON BIRBHUM VOTE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.