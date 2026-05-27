কেষ্ট-কাজলের Y প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার, দেহরক্ষীহীন বীরভূমের একঝাঁক তৃণমূল নেতা
প্রাক্তন শাসক দলের নেতাদের নিরাপত্তা এক ধাক্কায় ব্যাপক কাটছাঁট করল নতুন সরকার ৷ এতদিন যা ছিল তার তুলনায় কতটা কমল, পড়ুন বিস্তারিত ৷
Published : May 27, 2026 at 1:20 PM IST
বীরভূম, 27 মে: কেষ্ট ও কাজল-সহ বীরভূমের এক ডজনের বেশি তৃণমূল নেতার নিরাপত্তার বহর তুলে নেওয়া হল ৷ এতকাল এই জেলার তৃণমূল নেতারা যে পরিমাণ নিরাপত্তা পেতেন, সেই পুলিশ কর্মীদের দিয়ে কমপক্ষে দু'টি থানা পরিচালনা করা সম্ভব ছিল ৷
অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ, চন্দ্রনাথ সিনহা, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের Y ও ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা সরিয়ে মাত্র দুই থেকে তিন পুলিশ কর্মীকে দেহরক্ষী হিসাবে দেওয়া হয়েছে ৷ গত 15 বছরের কার নিরাপত্তার বহর কত, তা দেখে নেতার 'ওয়েট' বিচার করার মাপকাঠি ছিল ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর সে সব এখন অতীত । বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব বলেন, "নির্দেশ অনুযায়ী নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ।"
রাজ্যে তৃণমূল-কংগ্রেস সরকার আসার পর থেকেই রাজনৈতিকভাবে বীরভূম জেলা দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রত মণ্ডলের গড় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল । নানান সময় বিভিন্ন 'বিতর্কিত' মন্তব্য করে সংবাদ শিরোনামে উঠে আসতেন অনুব্রত ৷ আর এই উত্থানের পাশাপাশি বাড়তে থাকে তাঁর নিরাপত্তা । এই জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা পেতেন অনুব্রত মণ্ডল । তাঁকে ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা দেওয়া হত ৷ অর্থাৎ, সামনে পিছনে পাইলট গাড়ি-সহ 10 জন সশস্ত্র পুলিশ ।
পরের দিকে সশস্ত্র মহিলা পুলিশ ও বোম শনাক্তকরণ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হত কেষ্টর বাড়ি-সহ বিভিন্ন জনসভার মঞ্চে ৷ গরুপাচার ও আর্থিক তছরূপের মামলায় জামিন পেয়ে তিহার থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেও কেষ্টর নিরাপত্তার বহর কমেনি কোনও অংশে ৷ বোলপুরে তাঁর নীচুপট্টীর বাড়িতেও পুলিশ পাহারা থাকত ।
কেষ্টর পাশাপাশি বীরভূম জেলায় ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরি নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখকে ৷ রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হল ৷ অনুব্রত মণ্ডলের কাছে দু'জন দেহরক্ষী থাকছে ও কাজল শেখের কাছে 4 জন নিরাপত্তারক্ষী থাকছে ৷ কারণ তিনি জেলা পরিষদের সভাধিপতির তথা হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ৷
একইভাবে রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, প্রাক্তন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ৷ তাদের কাছে 1 জন করে দেহরক্ষী থাকবে মাত্র ৷ জেলায় তৃণমূলের জয়ী বিধায়কদের কাছেও 1 জন করে দেহরক্ষী থাকছে ৷
এছাড়া, লাভপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ-সহ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত প্রত্যেক তৃণমূল প্রার্থীর নিরাপত্তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, বিগত 10 বছর বীরভূমে তৃণমূলের প্রত্যেক ব্লক সভাপতি থেকে কিছু কিছু অঞ্চলের সভাপতিও এক থেকে দু'জন করে দেহরক্ষী পেতেন ৷ যা নিয়মবহির্ভূত ছিল ৷ সে সবই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ৷
এক কথায় বীরভূমের তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের নিরাপত্তা দিতে যে পরিমাণ পুলিশ অফিসার ও কর্মী মোতায়েন ছিল তা দিয়ে অনায়াসেই কমপক্ষে দু'টি থানা পরিচালনা করা যেত ৷ পুলিশ মহলে এমনও অভিযোগ রয়েছে, অনুব্রত মণ্ডল ক্ষমতাবলে ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত নিরাপত্তার চেয়ে অনেক বেশি পুলিশ কর্মীকে কনভয়ে ব্যবহার করতেন ৷
নিরাপত্তার বহর ছিল সংশ্লিষ্ট নেতার 'ওয়েটের' মাপকাঠি । রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার আসতেই সেসব এখন অতীত ৷ আর কেষ্ট-কাজলের ডানে বামে দেখা যাবে না পুলিশের বেষ্টনী ।