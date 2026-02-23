আবেদন নয়, হুঁশিয়ারি দিতে মিছিল ! কমিশনে অভিযানের ডাক SIR বিরোধী নাগরিক সমাজের

আবেদন নয়, হুঁশিয়ারি দিতে মিছিল ! কমিশনে অভিযানের ডাক SIR বিরোধী নাগরিক সমাজের
আগামী 26 তারিখ মিছিলের ডাক দিয়েছে এই সংগঠন ৷ মিছিলের পর স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা ৷
Published : February 23, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে, আগামী 26 ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন অভিযানের ডাক দিল এসআইআর বিরোধী নাগরিক মঞ্চ । এদিন এসআইআর এইগেনস্ট সিভিল সোসাইটির তরফে বক্তারা বলেন, এই এসআইআর সংবিধানসিদ্ধ নয় । আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছে । তাই আবেদন নয়, হুঁশিয়ারি দিতেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে মিছিল করে নির্বাচন কমিশনে যাওয়া হবে এবং স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা ৷
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের তরফে বিপ্লব দে, রাফেজ সিদ্দিকী, সুবল সর্দার-সহ অন্যান্যরা । এসআইআর পর্বে চরম অনিয়মের অভিযোগ তুলে ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা তুলে ধরে সরব হন বক্তারা । পাশাপশি তাঁরা দাবি করেন, 2002 সাল বা তার আগে সংবিধান বা নির্বাচন কমিশনের কোনও জায়গায় এসআইআর বিষয়টির উল্লেখ নেই । এটা সম্পূর্ণ একটা বেআইনি পদক্ষেপ । রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, বিশেষত বিজেপিকে বাংলা দখল করতে সাহায্য করার জন্যই এই পদক্ষেপ বলে অভিযোগ করা হয়েছে ।
বক্তাদের অভিযোগ, মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে । লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে হয়রানি করা হচ্ছে নাগরিকদের । গোটা বিষয়টিতে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বক্তারা । তাঁদের দাবি, এসআইআর নয়, 2025 সালের ভোটার তালিকা মাফিক ভোট করাতে হবে । কারও নাগরিক অধিকার খর্ব করা যাবে না ।
সংগঠনের সদস্য বিপ্লব দে বলেন, "আমরা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে মিছিল করব । 26 ফেব্রুয়ারি টি বোর্ডের সামনে থেকে মিছিল হবে ৷ মিছিল দুপুর দুটো থেকে শুরু হবে । এই মিছিল হবে নাগরিকদের নিয়ে । তারা আবেদন নিবেদন করবে না, হুঁশিয়ারি দেবে নির্বাচন কমিশনকে যে, নাম বাদ গেলে বুঝে নেওয়া হবে । নির্বাচন কমিশনে গিয়ে স্মারকলিপি দেবে তারা ।"
এদিন সংগঠনের তরফে এসআইআর বাতিল-সহ আরও নয় দফা দাবি জানানো হয়েছে ৷ যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, "এই প্রক্রিয়া চলার জেরে যে 143 জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের সমস্ত দায় নির্বাচন কমিশনের । এটা হত্যা । জ্ঞানেশ কুমার-সহ নির্বাচন কমিশনের কর্তাদের শাস্তি চাই ৷"
বক্তারা সবশেষে সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে বলেন, "এসআইআর-এ নাম না-থাকলে বিচলিত হয়ে জীবন বিপর্যস্ত করবেন না । হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে দূরে থাকবেন । লড়াই করেই সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা হবে ।" প্রয়োজনে ফের সুপ্রিম কোর্ট যাওয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা ।