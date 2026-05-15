24 ঘণ্টাতেই সাফল্য 'অ্যান্টি নার্কোটিক্স টাস্কফোর্সে'র, শিলিগুড়িতে দুই অভিযানে বিপুল মাদক বাজেয়াপ্ত

24 ঘণ্টাতেই সাফল্য 'অ্যান্টি নার্কোটিক্স টাস্কফোর্সে'র, শিলিগুড়িতে দুই অভিযানে বিপুল মাদক বাজেয়াপ্ত
মাটিগাড়া ও বাগডোগরার দু’টি অভিযানে গ্রেফতার 3 মাদকপাচারকারী ৷ একটি ঘটনায় উত্তরপ্রদেশে পাচারের সময় গ্রেফতার দুই ৷
Published : May 15, 2026 at 8:58 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 মে: 'অ্যান্টি নার্কোটিক্স টাস্কফোর্স' (ANTF) গঠনের 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই বড়সড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি কমিশনারেট ৷ বৃহস্পতিবার রাতে মাটিগাড়া ও বাগডোগরা থানা এলাকায় পৃথক দু’টি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ অভিযান দু’টিতে দুই লরি চালক-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গুয়াহাটি থেকে একটি মালবাহী ট্রাকে করে বিপুল পরিমাণ মাদক দিল্লিতে পাচারের পরিকল্পনা ছিল ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ সিংঝোরা মোড় এলাকায় অভিযান চালায় ৷ সেখানে UP-76AT-3439 নম্বরের একটি লরিকে আটকে তল্লাশি চালালে 17টি প্যাকেট থেকে মোট 510 কেজি পপি সিডস বা পোস্তো বীজ (যার থেকে আফিম তৈরি করা হয়) উদ্ধার হয় ৷
উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ পোস্তো বীজের বাজারমূল্য প্রায় 10 লক্ষ টাকা ৷ বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না-পারায় ট্রাকের চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করা হয় ৷ দুই ধৃতের পরিচয় গৌরব কুমার যাদব (22), উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা এবং সুমনুউদ্দিন লস্কর (36), অসমের বাসিন্দা ৷
অন্যদিকে, মাটিগাড়া থানার পুলিশ পাঁচকেলগুড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে 54 গ্রাম ব্রাউন সুগার-সহ গৌরাঙ্গ বর্মন নামে এক মাদক কারবারিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ৷ অভিযুক্ত কারবারি সেখানে মাদকের ডেলিভারি দিতে এসেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে ৷
এই সাফল্যের বিষয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, "এটি আমাদের জন্য একটি বড় সাফল্য ৷ নবগঠিত 'অ্যান্টি নার্কোটিক্স টাস্ক ফোর্স' শুধুমাত্র মাদক সংক্রান্ত অপরাধ দমনে বিশেষ নজরদারি চালাবে ৷ যার সুফল মিলতে শুরু করেছে ৷ আমরা শহর থেকে মাদকের কারবার নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর ৷" পুলিশ ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধেই NDPS আইনে মামলা রুজু করেছে ৷ এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রেখেছে পুলিশ ৷
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে ডিসিপি কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ডিসিপি রানা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, শিলিগুড়ি কমিশনারেটের নগরপালের তত্ত্ববধানে শহর থেকে মাদক কারবার ও সেবন নির্মূল করতে 'অ্যান্টি নার্কোটিক্স টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে ৷ যে সেল শুধুমাত্র এই মাদক কারবারের নেটওয়ার্ককে উৎখাত করতে কাজ করবে ৷ আর এই স্কোয়াডে একজন অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার এবং একজন অ্যাসিসট্যান্ট পুলিশ কমিশনার থাকবেন ৷ তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন ইনসপেক্টর পদমর্যাদার এবং বাকি পুলিশ কর্মীরা কাজ করবেন ৷
আর শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে থাকা প্রত্যেক থানার দু’জন পুলিশ আধিকারিককে নোডাল অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হবে ৷ এ নিয়ে ডিসিপি কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, "যে এলাকা থেকে মুভমেন্টের খবর আসবে, সেখানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্থানীয় থানার দু’জন আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ খবর পাওয়া মাত্র তাঁরা টিম নিয়ে দ্রুত মুভ করবে ৷ এতে মাদক পাচার ও কারবারিদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে ৷" পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার তত্ত্বাবধানে এই টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে ৷ এটি মূলত পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে ৷
এই বিষয়ে ডিসিপি কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, "গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে নিয়মিত তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ আমরা শহরের বিভিন্ন প্রবেশ পথে ও সন্দেহভাজন এলাকায় নাকা চেকিং জোরদার করেছি ৷ আমাদের মূল লক্ষ্য হল, মাদক সরবরাহের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছানো এবং অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা ৷" ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "এই বিশেষ দলের লক্ষ্য হল পুরো শহরকে মাদকমুক্ত করা ৷ আমাদের বিশ্বাস এই টাস্ক ফোর্স গঠনের ফলে শহরের মাদক ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হবে ৷"
শিলিগুড়ি শহরকে মাদকমুক্ত করার এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানালেও, মাদক প্রবেশের উৎস নিয়ে সরব হয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ শিলিগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "শিলিগুড়ি চিকেনস নেক করিডোর ৷ এখানে আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃরাজ্য সীমান্ত থাকায় মাদক চোরাচালানের ঝুঁকি সবসময় বেশি থাকে ৷ বিশেষ করে নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে মাদক ঢোকার যে প্রবণতা, তা রুখতে আরও কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন ৷ কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশকেও সীমান্ত এলাকায় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে ৷" মাদক সমাজকে ধ্বংস করছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ৷