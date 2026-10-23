সান্দাকফুতে ফের মৃত্যু, এক মাসের মধ্যে প্রাণ গেল দ্বিতীয় পর্যটকের

সান্দাকফুতে ফের মৃত্যু, এক মাসের মধ্যে প্রাণ গেল দ্বিতীয় পর্যটকের
sandakphu tourist died: প্রায় 10 হাজার ফুট উঁচুতে টুমলিঙে বারাসাতের এক পর্যটক বুবাই পালের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : October 23, 2026 at 4:09 PM IST
দার্জিলিং, 23 অক্টোবর: সান্দাকফুতে ফের এক পর্যটকের মৃত্যু ৷ আর তার জেরেই স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। প্রায় 10 হাজার ফুট উঁচুতে টুমলিঙে গত মঙ্গলবার রাতে বারাসাতের 48 বছর বয়সি এক পর্যটক বুবাই পালের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় মৃত্যু হয়েছে ৷ এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সান্দাকফু অঞ্চলে পর্যটক মৃত্যুর এটি দ্বিতীয় ঘটনা, যা জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে 18 অক্টোবর মানেভঞ্জন পৌঁছন বুবাই । 19 অক্টোবর সান্দাকফুতে রাত্রিবাস করে 20 অক্টোবর তাঁরা টুমলিঙে গিয়ে ওঠেন। সেখানে এক হোম-স্টেতে রাতে খাওয়া শেষে তিনি ঘুমোতে যান। রাত আনুমানিক সাড়ে 12টা নাগাদ তাঁর তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ঘটনাটি জানার পরপরই সিঙ্গালীলা ল্যান্ড রোভার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় তাঁকে দ্রুত মানেভঞ্জন এবং সেখান থেকে সুখিয়াপোখরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ দার্জিলিং সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এই মর্মান্তিক ঘটনার পর সিঙ্গালীলা ল্যান্ড রোভার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন প্রধান ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, "মরসুমে এই অঞ্চল পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা থাকে ৷ প্রায় সব গাড়িই বুকড। ফলে মাঝরাতে বা আচমকা কোনও চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে তৎক্ষণাৎ গাড়ির বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই পার্বত্য এলাকায় একটি স্থায়ী অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা এখন জরুরি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"
এর আগে চলতি বছরেই 30 সেপ্টেম্বর কোচবিহারের তুফানগঞ্জের প্রিয়তোষ অধিকারীর (27) সান্দাকফুর কাছে আহালদাড়া এলাকায় মারাত্মক শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয় ৷ জানা গিয়েছে, সেখানে তাঁর রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা নেমে এসেছিল 32 শতাংশে। একের পর এক এই ধরণের করুণ পরিণতি ঠেকাতে চন্দন প্রধান জোর দিয়ে বলেন, "অবিলম্বে এই অঞ্চলে একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অসুস্থ হয়ে পড়া পর্যটকদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার আগে যদি অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল করা যায়, তবে হয়তো এভাবে অসময়ে বহু প্রাণ হারানো রোধ করা সম্ভব হবে।"
এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিক্কর বলেন, "মৃত পর্যটকের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁদের বাড়ি ফেরার সমস্ত ব্যবস্থা প্রশাসনের তরফে করে দেওয়া হয়। কীভাবে মৃত্যু হল, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। মানেভঞ্জনের মতো পার্বত্য এলাকায় ঘুরতে যাওয়ার আগে পর্যটকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যাওয়ার আবেদন করা হয় প্রশাসনের তরফে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘুরতে গেলে এইধরণের ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।"