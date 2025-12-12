যেতে হবে না দক্ষিণ ভারত, রাজ্য পেল আরেকটি অত্যাধুনিক শিশু হাসপাতাল
অত্যাধুনিক সেন্টারে রয়েছে উন্নত পেডিয়াট্রিক ক্যাথ ল্যাব, কার্ডিয়াক সার্জারি ওটি, পেডিয়াট্রিক ডায়ালিসিস ইউনিট এবং শিশুদের উপযোগী উচ্চক্ষমতার 160 স্লাইস সিটি স্ক্যানার ও 1.5 টেসলা এমআরআই।
Published : December 12, 2025 at 2:21 PM IST
কলকাতা, 12 ডিসেম্বর: শিশু রোগের জটিল চিকিৎসার জন্য আর দক্ষিণ ভারতে ছুটতে হবে না ! রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বড় সংযোজন হিসেবে নিউটাউনে গড়ে উঠল আরও একটি অত্যাধুনিক বেসরকারি শিশু হাসপাতাল । সেখানে নবজাতক থেকে কিশোর - সব বয়সের শিশুদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা মিলবে এক ছাদের তলায় ।
এতদিন রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি হিসাবে দু'টি শিশু হাসপাতাল থাকলেও, জন্মগত হৃদরোগ, স্নায়বিক সমস্যা, কিডনি সংক্রান্ত জটিলতা বা শিশুর উন্নত মানের শল্যচিকিৎসার জন্য রাজ্যের অসংখ্য পরিবারকে ভরসা করতে হত চেন্নাই, বেঙ্গালুরু অথবা হায়দরাবাদের হাসপাতালের ওপর । এবার সেই নির্ভরতা অনেকটাই কমতে চলেছে ।
দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুচিকিৎসায় স্বীকৃত । তবে এবার শিশুর জটিল রোগের চিকিৎসায় তাদের নয়া বেসরকারি হাসপাতাল বাবা-মায়েদের ভরসার জায়গা হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
এই অত্যাধুনিক সেন্টারে রয়েছে উন্নত পেডিয়াট্রিক ক্যাথ ল্যাব, কার্ডিয়াক সার্জারি ওটি, পেডিয়াট্রিক ডায়ালিসিস ইউনিট এবং শিশুদের উপযোগী উচ্চক্ষমতার 160 স্লাইস সিটি স্ক্যানার ও 1.5 টেসলা এমআরআই । বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দ্রুত ও নির্ভুল রোগ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিগুলি পূর্ব ভারতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে ।
শিশুদের চিকিৎসা কখনওই প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসার ক্ষুদ্র সংস্করণ নয় - এই নীতিকে সামনে রেখে নতুন কেন্দ্রে চালু করা হয়েছে পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি, সার্জারি, ইউরোলজি ও অর্থোপেডিক্স-সহ একাধিক বিশেষায়িত বিভাগ । পাশাপাশি রয়েছে অত্যাধুনিক NICU, PICU, শিশু জরুরি পরিষেবা এবং সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর অপারেশন থিয়েটার । হাসপাতালের অন্দরমহল সাজানো হয়েছে শিশু-বান্ধব, সেন্সরি-অওয়ার পরিবেশে, যেখানে বয়সভেদে আলাদা অঞ্চল রাখা হয়েছে শিশুদের আরাম ও মানসিক স্বস্তির কথা মাথায় রেখে ।
এর সঙ্গে নতুন ক্যাম্পাসে চালু হয়েছে ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন বিভাগ, যা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানের বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় অগ্রণী ভূমিকাকে আরও দৃঢ় করবে । হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া বলেন, "আমাদের এখানে আরও শিশুদের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে । একই সময়ে 220টি শয্যায় 170টি শিশু এখানে চিকিৎসা পেতে পারে । এছাড়াও রয়েছে আউটডোর পরিষেবা ।"
অম্বুজা নেওটিয়া হেলথকেয়ার ভেঞ্চার লিমিটেডের যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক পার্থিব নেওটিয়া বলেন, "আমরা 23 বছর ধরে মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা দিয়ে থাকি । এবার শুধুমাত্র শিশুদের জন্য আমাদের মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল । ইস্ট ইন্ডিয়ার মধ্যে সব মর্ডার্ন চিকিৎসা আমার দেওয়ার চেষ্টা করছি । আমাদের এখানে সরকারি প্রকল্প শিশুসাথীর সুবিধা রয়েছে ।"