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সরকারি নর্দমার উপর স্টল নির্মাণ করে বিক্রি! উদয়নের বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগ

দিনহাটা থানায় উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে ৷ যদিও এই মুহূর্তে পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ৷

Udayan Guha
উদয়ন গুহ (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 2, 2026 at 3:36 PM IST

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কোচবিহার, 2 জুলাই: এবার সরকারি নর্দমা দখল করে তার উপর স্টল নির্মাণ করে বিক্রির অভিযোগ উঠল প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে ৷ আর এই নিয়ে দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছে ।

বর্তমানে অন্য মামলায় গ্রেফতার হয়ে পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন উদয়ন গুহ । আর সেইসময়ই উদয়নের নামে সাতকুড়া এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন নতুন অভিযোগ সামনে আনলেন ৷ তিনি অভিযোগপত্রে জানান, 2017 সালে পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন শিশু পার্ক সংলগ্ন একটি নিকাশি নালা ভরাট করে ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যানের মাধ্যমে 'উত্তরায়ণ' নামে একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয় । এর ফলে শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সামান্য বৃষ্টিতেই একাধিক এলাকায় জল জমছে । ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারী ।

সরকারি ড্রেনের উপর স্টল নির্মাণ করে বিক্রি ! ফের উদয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

অভিযোগকারী আনোয়ার হোসেন বলেন, "উদয়ন গুহ চেয়ারম্যান থাকাকালীন দিনহাটা চিলড্রেনস পার্কের সামনে ড্রেন দখল করে বেআইনি স্টল নির্মাণ করে তা চড়া দামে বিক্রি করেছেন । এই কাজ করার এক্তিয়ার তাঁর নেই । তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে ।" এদিকে কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

এর আগে দিনহাটা শহরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত 20 হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের থেকে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে । সেসময় তিনি দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন । ওভাবে তিনি কয়েক কোটি টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ । এনিয়ে দিনহাটা থানায় একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে ।

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দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে দিনহাটা শিশু মঙ্গল সমিতির নামে কয়েক কোটি টাকা তুলেছেন তিনি । সেই টাকায় পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট খোলা হলেও দুর্নীতি হয় বলে অভিযোগ । এনিয়েও থানায় অভিযোগ জমা পড়ে । এরপর সপ্তাহ দু'য়েক আগে কলকাতার ফুলবাগান থানার পুলিশ উদয়ন গুহকে গ্রেফতার করে ট্রানজিট রিমান্ডে দিনহাটায় নিয়ে আসে । সেই মামলায় তিনি পুলিশ হেফাজতে আছেন । এরপর বুধবার নতুন করে প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ে । যার ফলে রাজনৈতিকমহলে ফের শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷

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