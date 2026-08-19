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পাক চর সন্দেহে ধৃত রানার আরও এক সঙ্গী গ্রেফতার, রিষড়া থেকে পাকড়াও সানি

গোপন সূত্রে, তাঁর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পেতেই রিষড়ায় অভিযান চালায় এসটিএফ । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রানার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশায় তদন্তকারীরা ।

FROM HOOGHLY PAKISTANI SPY ARREST
প্রতীকী ছবি (IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 11:12 AM IST

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কলকাতা, 19 অগস্ট: পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে কাজ করার অভিযোগে ধৃত রানার আরও সহযোগী গ্রেফতার ৷ জাফর শাম ওরফে সানি নামে ওই যুবককে হুগলির রিষড়া থেকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তথা এসটিএফ ।

জাল নথি তৈরির চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বুধবার রাত দুটো নাগাদ রিষড়ার সন্ধ্যাবাজার এলাকা থেকে সানিকে গ্রেফতার করে এসটিএফ ৷ এই বিষয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, ধৃত দীর্ঘদিন ধরে জাল ডকুমেন্ট বানানোর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল । এসটিএফ অনেকদিন ধরেই তার খোঁজ করছিল । তদন্তে জানা গিয়েছে, অন্য একটি জায়গায় 'ফরেনার' সংক্রান্ত মামলা হয়েছিল । সেই মামলায় অভিযুক্তদের নকল কাগজপত্র বানিয়ে দিয়েছিল এই যুবকই । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জাল নথি চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ।

তদন্তকারীদের দাবি, পুলিশি ধরপাকড় শুরু হওয়ার পর তপসিয়ার বাসিন্দা সানি রিষড়ায় গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন । এসটিএফ সূত্রে খবর, রানার সঙ্গে সানির যোগাযোগ কীভাবে তৈরি হয়েছিল এবং তাঁর কথিত 'মডিউল'-এ সানির ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিশেষ করে, রানা যেভাবে ভারতে থেকে গোপন ও সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা করছিলেন বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ, সেই নেটওয়ার্কে সানি কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।

তদন্তকারীদের দাবি, জাফর শাম ওরফে সানি কলকাতার তপসিয়া এলাকার বাসিন্দা । রানা রউফকে গ্রেফতারের পর থেকেই তদন্তের পরিধি বাড়তে থাকে । একের পর এক সন্দেহভাজনের নাম উঠে আসার পাশাপাশি তপসিয়া এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে রানার যোগাযোগের বিষয়টিও তদন্তকারীদের নজরে আসে । সেই সময়ই সানি রিষড়ায় গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ।

গোপন সূত্রে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার পর রিষড়ায় অভিযান চালায় এসটিএফ । সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রানার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার আশা করছেন তদন্তকারীরা । রানা রউফের নেটওয়ার্কে তপসিয়ার যোগ নতুন নয় । আগেই গ্রেফতার হয়েছে তপসিয়ার ইমরান ও ইজাজ ৷

তদন্তকারীদের অভিযোগ, পাকিস্তানি নাগরিক রানা রউফকে কাঠমান্ডু হয়ে কলকাতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ইমরানের ভূমিকা ছিল । ভারতে থাকার জন্য রানার ভুয়ো পরিচয়পত্র বা নথি তৈরিতেও তাঁকে সাহায্য করেছিল বলে অভিযোগ । রানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভিযোগে ইজাজ আলিকেও গ্রেফতার করা হয় । ইজাজ রানার হয়ে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ছিলেন । ফলে রানা গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একে একে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করে এসটিএফ । সানিকে গ্রেফতারের পর এই মামলায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার ।

হাবড়া থেকে প্রথম গ্রেফতার রানা, উঠছে ISI যোগের অভিযোগ

স্বাধীনতা দিবসের আগে গত 12 অগস্ট উত্তর 24 পরগনার হাবড়া থেকে রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব আলমকে গ্রেফতার করে এসটিএফ ।তদন্তকারীদের দাবি, রানা আদতে পাকিস্তানের নাগরিক । কিন্তু ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে কলকাতায় বসবাস করছিলেন । কাঠমান্ডু হয়ে ভারতে ঢুকে কলকাতায় ঘাঁটি গেড়েছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে ।

রানার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ, তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে কাজ করছিলেন । ভারতীয় ভূখণ্ডে থেকে সেনা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন বলেও তদন্তকারীদের সন্দেহ । তদন্তে উঠে এসেছে, শুধু নিজে তথ্য সংগ্রহ করাই নয়; প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড়ের জন্য আরও কয়েকজনকে নিজের নেটওয়ার্কে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন রানা । সেই সূত্র ধরেই একের পর এক সহযোগীর সন্ধান মিলছে বলে এসটিএফ সূত্রে খবর ।

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সেনা গতিবিধি, নজরে একাধিক তথ্য

তদন্তকারীদের দাবি, রানার কাছে এমন কিছু তথ্য ও নথির সন্ধান মিলেছে, যা তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে । অভিযোগ, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের ছবি, ভিডিয়ো এবং মানচিত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন তিনি । একই সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ও সেনাবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে ।

রানা কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সেই তথ্য কোথায় পাঠানো হত এবং এর সঙ্গে পাকিস্তান বা অন্য কোনও দেশের কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের সরাসরি যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

গ্রেফতারের পর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসে বলে দাবি তদন্তকারীদের । অভিযোগ, কলকাতা থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন রানা । পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার ছক ছিল তাঁর ।

এসটিএফ সূত্রের দাবি, বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে রানার জন্য এক সহযোগী অপেক্ষা করছিলেন । তাঁর নাম পাভেল বলে জানা গিয়েছে । তবে এখনও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি । পাভেলের সঙ্গে রানার যোগাযোগের ধরন এবং বাংলাদেশে তাঁর কোনও যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

ডায়েরিতে নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ছাড়াও শ্রীলঙ্কার নম্বর

রানার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া একটি ডায়েরিতে একাধিক দেশের ফোন নম্বর পাওয়া গিয়েছে বলে এসটিএফ সূত্রে খবর । সেখানে নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ছাড়াও শ্রীলঙ্কার কিছু নম্বর রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

এই নম্বরগুলির সঙ্গে রানার কী ধরনের যোগাযোগ ছিল, কার সঙ্গে তিনি কথা বলতেন এবং ওই যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী ছিল—তা যাচাই করা হচ্ছে । প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সূত্র ধরেও তদন্ত এগোতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

নষ্ট করে দিয়েছিলেন মোবাইল, তবু মিলছে নেটওয়ার্কের সূত্র

তদন্তকারীদের দাবি, গ্রেফতারের আগে নিজের মোবাইল ফোন নষ্ট করে দিয়েছিলেন রানা । ফলে তাঁর সরাসরি যোগাযোগের বহু তথ্য মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল বলে সন্দেহ । তবে উদ্ধার হওয়া অন্যান্য নথি, ডায়েরি এবং জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্তকারীরা তাঁর যোগাযোগের চক্র পুনর্গঠনের চেষ্টা করছেন । সেই তদন্তেই তপসিয়া, রিষড়া-সহ একাধিক জায়গার যোগসূত্র সামনে আসছে বলে এসটিএফ সূত্রের খবর ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এসটিএফের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্তের আগে কিছুই বলা সম্ভব না ।"

বাংলাদেশেও মডিউল তৈরির পরিকল্পনা ছিল ?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির একটি এখন—বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা কি শুধুই আত্মগোপনের জন্য, নাকি সেখানে আরও একটি নেটওয়ার্ক তৈরির পরিকল্পনা ছিল ? তদন্তকারীরা সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না ।

রানার সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ, সীমান্তে পাভেলের উপস্থিতি এবং ডায়েরিতে বাংলাদেশের নম্বর পাওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । একই সঙ্গে নেপাল হয়ে ভারতে প্রবেশ থেকে শুরু করে বাংলাদেশে পালানোর পরিকল্পনা পর্যন্ত গোটা গতিপথও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । নতুন করে জাফর শাম ওরফে সানির গ্রেফতারির পর এখন তদন্তকারীদের নজর রানার কথিত 'সেল'-এর বাকি সদস্যদের দিকে । সানি কী তথ্য জানেন, তাঁর সঙ্গে রানার যোগাযোগ কত দিনের এবং তিনি ঠিক কী ধরনের কাজে যুক্ত ছিলেন—জিজ্ঞাসাবাদে সেই উত্তরই খুঁজছেন এসটিএফের আধিকারিকরা ।

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PAKISTANI SPY RANA FRIEND ARREST
PAKISTANI SPY ARREST FROM RISHRA
রিষড়া থেকে গ্রেফতার রানার সহযোগী
PAKISTAN ISI SPY ARREST FROM RISHRA
PARTNER OF ISI SPY RANA ARREST

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