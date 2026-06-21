মমতা শিবিরে ফের ভাঙন, সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির পদ ছাড়লেন ইটাহারের বিধায়ক

মমতা শিবিরে ফের ভাঙন, সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির পদ ছাড়লেন ইটাহারের বিধায়ক
দলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন।
Published : June 21, 2026 at 3:25 PM IST
কলকাতা, 21 জুন: রাজ্য রাজনীতির সমীকরণে সাম্প্রতিক পালাবদলের পর থেকে ক্রমশ কোণঠাসা হতে শুরু করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। দলের অন্দরে ভাঙনের চিত্র এখন কার্যত নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিপরীতে রাজনৈতিক ময়দানে নিজেদের শক্তি ধাপে ধাপে বাড়িয়ে তুলছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী। নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ হিসেবে দাবি করা এই শিবিরের ক্রমবর্ধমান দাপটের মাঝেই আরও একটি ধাক্কা খেল তৃণমূল। দলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেন।
রবিবার সকালে নিজের বাসভবনে থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। ইতিমধ্যেই কালীঘাটের শীর্ষ নেতৃত্বকে তাঁর এই ইস্তফাপত্র পাঠানোর কথা জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পদক্ষেপ নিছকই কোনও সাধারণ পদত্যাগ নয়, বরং এর নেপথ্যে রয়েছে রাজ্য রাজনীতির এক সুগভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত।
এদিন সকালে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে নিজের বাড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। সেখানে তিনি দলের এত বড় একটি সাংগঠনিক পদ ছাড়ার কারণ হিসেবে মূলত পারিবারিক সমস্যা এবং ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কথাই তুলে ধরেন। সদ্য মক্কা থেকে ফেরা তাঁর বৃদ্ধা মায়ের অসুস্থতাকেই তিনি পদত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে দাবি করেছেন।
এই প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে মোশারফ হোসেন বলেন, “রাজ্যের সরকার বদল হওয়ায় আগের মতো আর কাজ করতে পারছি না। তাছাড়া মা অসুস্থ কয়েকদিন আগেই মক্কা থেকে বাড়ি ফিরেছেন মা। এই অবস্থায় কয়েকদিন ধরে বিধানসভায় যেতে পারছি না। আর তাই সংখ্যালঘু সেলের দায়িত্বেও থাকতে চাই না।”
প্রকাশ্যে মায়ের অসুস্থতার কথা বলা হলেও, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এর নেপথ্যে অন্য হিসাবনিকাশ দেখতে পাচ্ছেন। রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে প্রথম বাজেট অধিবেশন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে, নতুন সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে সম্পূর্ণ গরহাজির ছিলেন ইটাহারের এই বিধায়ক। তাঁর এই অনুপস্থিতি ঘিরেই বিধানসভার অলিন্দে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল।
মোশারফ যে ধীরে ধীরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির থেকে নিজের দূরত্ব বাড়াচ্ছেন এবং বিধানসভায় বিরোধী শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন, সেই গুঞ্জন গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে ভাসছিল। রবিবার সেই জল্পনাতেই প্রায় সিলমোহর দিয়ে দিলেন মোশারফ। মোশারফ হোসেন এদিন নিজেই অকপটে স্বীকার করে নেন যে, ঋতব্রতপন্থী শিবিরের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত এবং নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং চমকপ্রদ বিষয়টি হলো বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রকাশ্যে সমর্থনের ঘোষণা। রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন মোশারফ হোসেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক রয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে তাঁর নেতৃত্বেই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এই তৃণমূল বিধায়ক। একজন মমতা শিবিরের বিধায়ক হয়েও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি এমন প্রকাশ্য সমর্থন প্রদর্শন রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।
বিশেষজ্ঞদের মতে, মোশারফের এই পদক্ষেপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের জন্য এক বিরাট অশনিসংকেত। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক বরাবরই তৃণমূলের অন্যতম প্রধান শক্তি এবং মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। সেই সংখ্যালঘু সেলের শীর্ষ নেতার এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় বড় ধরনের ফাটল ধরাতে পারে। অন্যদিকে, ঋতব্রতপন্থীরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ হিসেবে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে।