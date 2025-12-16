শাহজাহান-মামলার সাক্ষীর দুর্ঘটনা: অবশেষে পুলিশের জালে নজরুল, অধরাই ঘাতক ট্রাকের চালক
ধৃত নজরুল মোল্লা ঘাতক ট্রাকের চালকের সহযোগী ৷ ঘটনার পর থেকেই হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁর ৷
Published : December 16, 2025 at 8:16 PM IST
বসিরহাট, 16 ডিসেম্বর: ন্যাজাট-কাণ্ডে অবশেষে পুলিশের জালে এফআইআরে নাম থাকা অন্যতম অভিযুক্ত নজরুল মোল্লা । ধৃতকে মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ বিচারক তাঁকে 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ।
শাহজাহান-মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়ি দুর্ঘটনার পর থেকেই কোনও খোঁজ মিলছিল না ঘাতক ট্রাকের চালকের সহযোগী নজরুল মোল্লার । পুলিশ সূত্রে খবর, পাঁচ দিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি । অবশেষে অভিযান চালিয়ে মিনাখাঁর মালঞ্চ ঘুসিঘাটা এলাকার একটি গোপন আস্তানা থেকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়েছে তাঁকে ।
এদিকে এখনও ধরা পড়েননি ঘাতক ট্রাকের চালক আব্দুল আলিম মোল্লা ৷ ধৃত নজরুলকে জেরা করে ঘাতক ট্রাকের চালকের হদিশ পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা । সেই সঙ্গে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনার রহস্য ভেদ করতেও মরিয়া তাঁরা ।
ন্যাজাট-কাণ্ডে এর আগে মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ । ধৃতদের মধ্যে 'সন্দেহভাজন' বাইক চালক রুহুল কুদ্দুস তরফদারের পাশাপাশি ছিলেন ঘাতক ট্রাকের খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লা-ও । উত্তম সরদার নামে আরেক অভিযুক্তও ছিলেন গ্রেফতারের তালিকায় । তবে, ধৃত এই তিনজনের কারও নামই ছিল না সাক্ষী ভোলানাথের দায়ের করা অভিযোগপত্রে । যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল বিভিন্ন মহলে ।
যদিও তখন পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছিল, এফআইআর-এ নাম না-থাকলেও ধৃত এই তিনজনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় । এ-ও প্রশ্ন উঠছিল এফআইআর-এ নাম থাকা অভিযুক্তদের কেন এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা যাচ্ছে না? খোদ ভোলানাথও এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিরাপত্তাহীনতার 'আশঙ্কা' প্রকাশ করেছিলেন ।
তারই মধ্যে এবার গ্রেফতার করা হল এফআইআর-এ নাম থাকা অন্যতম অভিযুক্ত নজরুল মোল্লাকে । তবে, রহস্যজনক গাড়ি দুর্ঘটনার ছ'দিন পরেও কোনও খোঁজ মেলেনি ঘাতক ট্রাকের চালক আব্দুল আলিম মোল্লার । কোথায় তিনি ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছেন? কেন তাঁর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না? এসবের প্রশ্নের উত্তর পেতে ধৃত নজরুল-ই এখন 'তুরুপের তাস' তদন্তকারীদের কাছে ।
বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "ধৃত নজরুল মোল্লাকে জেরা করে পলাতক ঘাতক ট্রাকের চালকের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে । আশা করা যাচ্ছে, তার থেকে আলিম মোল্লা সম্পর্কে কোনও না কোনও তথ্য পাওয়া যাবে । তদন্তে কোনও ফাঁক ফোপর রাখা হচ্ছে না । দ্রুতগতিতেই তদন্ত চলছে । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সাক্ষীর গাড়িতে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনার রহস্য উন্মোচন করা যাবে বলে মনে করছি আমরা ।"
এদিকে, শাহজাহান-মামলার সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনায় ছ'দিন পরেও কেন ঘাতক ট্রাকের চালক আব্দুল আলিম মোল্লাকে গ্রেফতার করতে পারল না পুলিশ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন খোদ ভোলানাথ ঘোষ । তাঁর কথায়, "পুলিশের ওপর আস্থা রয়েছে ঠিকই । কিন্তু, অভিযোগপত্রে নাম থাকা একজন অভিযুক্তও এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি । যাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, তাদের কী কারণে ধরা হয়েছে, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় । আমি বলতে পারব না ।"
তিনি আরও বলেন, "পুলিশের তদন্তের ওপর অপেক্ষা করে রয়েছি । তাদের কাছ থেকে নিশ্চয় ভালো কোনও খবর পাব । যেহেতু অভিযোগপত্রে নাম থাকা অভিযুক্তদের অনেকেই এখনও পর্যন্ত ধরা পড়েনি । সেহেতু পুলিশের নিরাপত্তা পেলেও 'আশঙ্কা' এবং 'আতঙ্ক' দুই-ই রয়ে গিয়েছে । জেলে বসে (শেখ শাহজাহান) যে এতবড় র্যাকেট চালাতে পারে, কখন কী হয় সেটা কেউ বলতে পারে না । তবে, পুলিশ-প্রশাসন সর্বক্ষণের জন্য আমার বাড়িতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করায় কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হতে পারছি ।"
প্রসঙ্গত, সিবিআইয়ের মামলার পাশাপাশি ইডির ওপর হামলার ঘটনাতেও অন্যতম সাক্ষী ছিলেন সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার বাসিন্দা ভোলানাথ ঘোষ । গত বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে শাহজাহানের দায়ের করা পুরনো একটি মামলার সাক্ষ্য দিতে তিনি বসিরহাট আদালতে যাচ্ছিলেন । কিন্তু, আদালতে যাওয়ার পথেই ন্যাজাটের বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভোলানাথের চারচাকা গাড়িটি ।
উলটো দিক আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁর গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । ঘটনার অভিঘাত এতটাই ছিল যে সংঘর্ষের পর দোমড়ানো-মোচড়ানো দুটি গাড়িই মুহূর্তে গিয়ে পড়ে পাশের নয়ানজুলিতে । ভোলনাথের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষ ও তাঁর গাড়ির চালক শাহনুর আলমের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই । সামান্য আহত হলেও সেদিন বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যান সিবিআই-ইডি মামলার অন্যতম এই সাক্ষী ।
তবে, এই গাড়ি দুর্ঘটনা ঘিরে একের পর এক রহস্য উন্মোচন হতে শুরু করেছে । ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন একটি বাইক এবং ইকো গাড়ির গতিবিধিও প্রকাশ্যে এসেছে । ভোলানাথের দাবি, তাঁকে খুন করতেই এই দুটি গাড়ি ফলো করছিল তাঁর গাড়ির পিছনে । খুনের ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব তুলে ধরে ইতিমধ্যে সস্ত্রীক শাহজাহান-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ আট জনের বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগও দায়ের করেছেন গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া ভোলানাথ ।
সেই খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের তদন্তে নেমে এর আগে মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । এর মধ্যে ধৃত উত্তম সরদার ইডির ওপর হামলার ঘটনায় 2024 সালে-ও একবার গ্রেফতার হয়েছিলেন । বর্তমানে জামিনে মুক্ত ছিলেন তিনি । তারই মধ্যে এবার সাক্ষী ভোলনাথ ঘোষকে খুনের চক্রান্তের মামলায় গ্রেফতার হতে হল ঘাতক ট্রাকের চালক পলাতক আব্দুল আলিম মোল্লার সহযোগী তথা আরেক অভিযুক্ত নজরুল মোল্লাকে ।