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নারায়ণপুর বিস্ফোরণ-কাণ্ডে পুলিশের জালে আরও এক, উদ্ধার 2টি আগ্নেয়াস্ত্র

এর আগে যারা গ্রেফতার হয়েছে, তাদের জেরা করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাতভর অভিযান চালিয়ে নারায়ণপুর থানার পুলিশ আকবর লস্কর নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে ।

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নারায়ণপুর বিস্ফোরণ-কাণ্ডে পুলিশের জালে আরও এক দুষ্কৃতী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 2:09 PM IST

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বিধাননগর, 23 জুলাই: দক্ষিণ নারায়ণপুর বিস্ফোরণ-কাণ্ডে তদন্তের গতি বৃদ্ধি হতেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল আরও এক অভিযুক্ত । এই ঘটনায় এর আগে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁদের জেরা করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রাতভর অভিযান চালিয়ে নারায়ণপুর থানার পুলিশ আকবর লস্কর নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে । অভিযানের সময় ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং চার রাউন্ড তাজা গুলি । আজই ধৃতকে ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হবে ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক এবিষয়ে জানান, দক্ষিণ নারায়ণপুর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার পর থেকেই অপরাধীদের চিহ্নিত করতে নারায়ণপুর থানার পুলিশ লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে । পূর্বে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাঁদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা । জেরা চলাকালীন ধৃতরা বেশকিছু বিস্ফোরক তথ্য উগরে দেন এবং একাধিক দুষ্কৃতীর নাম ও সম্ভাব্য ডেরার কথা পুলিশকে জানান । সেই সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন স্থানে বিশেষ নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয় বলে জানান তিনি ।

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ধৃতকে আজ ব্যারাকপুর আদালতে পেশ করা হবে (নিজস্ব চিত্র)

ওই আধিকারিক আরও জানান, জেরা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গতকাল রাতে আকবর লস্কর নামে ওই দুষ্কৃতীকে আটক করে নারায়ণপুর থানার পুলিশ । তদন্তে জানা যায়, বিস্ফোরণ-কাণ্ডে পূর্বে গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের সঙ্গে আকবরের নিয়মিত যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল । আকবরকে আটক করার পর নারায়ণপুর থানায় নিয়ে এসে টানা জেরা শুরু করেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা । পরবর্তীতে ধৃতকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানো হয় । সেই তল্লাশি চলাকালীনই দুটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং চার রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ । অস্ত্র উদ্ধারের পরই আকবর লস্করকে গ্রেফতার করা হয় ।

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দক্ষিণ নারায়ণপুর বিস্ফোরণ-কাণ্ডে তদন্তের গতি বৃদ্ধি (নিজস্ব চিত্র)

ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ কী উদ্দেশ্যে জমা করা হয়েছিল বা কোনও বড় ধরনের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । আজ ধৃতকে ব্যারাকপুর কোর্টে তোলা হচ্ছে । এই বিস্ফোরণ-কাণ্ড এবং অস্ত্র বেচাকেনার চক্রের সঙ্গে আর কার কার যোগ রয়েছে, তা জানতে ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন জানাবে পুলিশ । এই ঘটনার শিকড়ে পৌঁছাতে নারায়ণপুর থানার পুলিশি তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে ।

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নারায়ণপুর থানা (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে রাজারহাটের দক্ষিণ নারায়ণপুরের সুপারি বাগান এলাকার একটি বাড়িতে ৷ গভীর রাতের বিস্ফোরণে একজন আহত হন ৷ নারায়ণপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে দু’জনকে আটক করে ৷ পরে আরও একজনকে আটক করা হয় ৷ বম্ব স্কোয়াড গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আরও বোমা উদ্ধার করে ৷

TAGGED:

ACCUSED ARRESTED
FIREARMS RECOVERED
নারায়ণপুর বিস্ফোরণ কাণ্ড
আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার
NARAYANPUR BLAST CASE

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