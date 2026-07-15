বারুইপুরে গণপিটুনি-কাণ্ডে গ্রেফতার আরও 1, বাড়তে পারে ধৃতের সংখ্যা
বারুইপুর গণপিটুনিতে হত্যার মামলায় গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে হল আট ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য খতিয়ে দেখে মিলছে একাধিক তথ্য ৷
Published : July 15, 2026 at 3:26 PM IST
বারুইপুর, 15 জুলাই: বারুইপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে গণপিটুনিতে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনায় আরও একধাপ এগোলেন তদন্তকারীরা ৷ বহুল চর্চিত এই মামলায় আর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ ধৃতের নাম সাকিম লস্কর ওরফে 'কেলে' ৷ বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকা থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ফলে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে গণপিটুনিতে হত্যার মামলায় গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে হল আট ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সাকিম লস্করকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে ৷ তদন্তকারী অফিসাররা তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন জানাবেন ৷ তদন্তকারীদের মতে, গণপিটুনির ঘটনায় সাকিমের ভূমিকা কী ছিল এবং ঘটনায় আরও কারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, সেই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে, তাঁকে জেরা করে ৷
বারুইপুরে নাবালিকার যৌন নির্যাতন এবং খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে গত 5 জুলাই ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে গণপিটুনি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইন্দ্রজিতের বাড়িতে যান ৷ সেখান থেকে তিনি অভিযোগ করেন, বারুইপুর-কাণ্ডে জড়িত থাকার নাম করে ইন্দ্রজিৎকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে ৷ যা মূলত রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে অভিযোগ তেলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এই ঘটনার তদন্তে নেমে বিশেষ তদন্তকারী দল আগে সাতজনকে গ্রেফতার করেছিল ৷ সেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান রেকর্ড, মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড, বিভিন্ন ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ এবং ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ এরকম তদন্তের সূত্র ধরেই সাকিম লস্করকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে ৷
তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, এই গ্রেফতারি বেশ গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের স্বার্থে ৷ কারণ, ঘটনার সময় কারা উপস্থিত ছিলেন, কারা হামলায় অংশ নিয়েছিলেন এবং কারা ঘটনাকে উসকে দিয়েছিলেন—সেই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই ধৃতদের বয়ানে বেশ কিছু অসঙ্গতি সামনে এসেছে ৷ সেই সূত্র মিলিয়েই নতুন করে তদন্তের জাল বিস্তার করা হচ্ছে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে গণপিটুনির ঘটনায় আরও কয়েকজনের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ তাই বিভিন্ন সূত্র ধরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে আগামী দিনে আরও গ্রেফতার হতে পারে বলেও মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ ইতিমধ্যেই সন্দেহভাজন কয়েকজনের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে পুলিশ ৷
সূত্রের খবর, তদন্তে যাতে কোনও ফাঁক না-থাকে, সেইজন্য প্রত্যেকটি তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে ৷ ঘটনার সময় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান সংগ্রহের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত প্রমাণও মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্তকারীদের বিশ্বাস, ধৃত সাকিম লস্করকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার নেপথ্যের আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ৷
এই বিষয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে ৷ জিজ্ঞাসাবাদ থেকে নতুন তথ্য মিললে, বাকি অভিযুক্তদেরও দ্রুত গ্রেফতার করা সম্ভব হবে ৷" ফলে সূর্যপুরে ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের গণপিটুনিতে মৃত্যুর মামলার তদন্ত আগামী কয়েকদিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷