সিঁথিতে স্বর্ণ লুটের তদন্তে বড় সাফল্য, কর্ণাটকে গ্রেফতার আরেক অভিযুক্ত
এর আগে ধৃত হুগলির আরেক বাসিন্দাকে জেরা করেই এই অভিযুক্তের হদিশ পায় পুলিশ ৷ তবে লুট হওয়া সোনার খোঁজে এখনও তৎপর তদন্তকারীরা ৷
Published : December 2, 2025 at 12:45 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: সিঁথির স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনা লুটের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ ৷ অন্যতম আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতের নাম মাসুমবাবু মল্লিক ৷ তিনি হুগলির বাসিন্দা ৷ বহুদিন ধরে পলাতক ছিলেন ৷ অবশেষে তাঁকে কর্ণাটকের একটি এলাকা থেকে পাকড়াও করেছেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশের দাবি, ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোনা লুটের ঘটনার পরেই তিনি নিজেকে গোপন করতে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং কর্ণাটকে গিয়ে আশ্রয় নেন । পুলিশ এই খবর পেয়ে মাসুমকে গ্রেফতারের জন্য একটি বিশেষ দল কর্ণাটকে পাঠায় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় প্রথমে তাঁকে আটক করা হয় ৷ পরে গ্রেফতার করে তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয় ৷
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "সোনা লুটের মতো বড় একটি ঘটনার পেছনে সাধারণত সুসংগঠিত চক্র থাকে । আমরা ধৃতদের জেরা করে সোনার পুরো হদিশ পেতে চাই ।"
এই ঘটনায় এর আগেই ধরা পড়েছিল সইদুল মণ্ডল, তিনিও হুগলির বাসিন্দা । পুলিশ সূত্রে খবর, সইদুলকে জেরা করতেই উঠে আসে মাসুমের জড়িত থাকার তথ্য । তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে যোগাযোগ ছিল দু'জনের এবং পরিকল্পনা করেই তাঁরা এই লুটের চেষ্টা করেন । তবে পুলিশের অনুমান, এরা দু'জন নন, পুরো চক্রটির পিছনে আরও কয়েকজন জড়িত রয়েছে ।
পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য অন্যান্য অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে । তদন্তকারীরা আরও খতিয়ে দেখছেন, অতীতে সইদুল ও মাসুম জুটি কোনও বড় লুট বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল কি না । তাঁদের কল ডিটেল, গত কয়েক মাসের গতিবিধি এবং আর্থিক লেনদেনের নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
পুলিশের দাবি, পরিকল্পনা অত্যন্ত পেশাদারি ছিল, যা দেখে মনে হচ্ছে এই চক্র অপরাধ জগতে নতুন নয় । তবে এত কিছু সত্ত্বেও একটি বড় প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত, লুট হওয়া বাকি সোনা কোথায় ৷ কারণ সব সোনা এখনও উদ্ধার হয়নি । ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, সোনার একটি অংশ লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল । সেই সোনার হদিশ মিলছে না । সোনার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ হুগলি, উত্তর 24 পরগনা এবং কলকাতার কয়েকটি জায়গায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, গত অক্টোবরে সিঁথির স্বর্ণ ব্যবসায়ী সঞ্জিতকুমার দাসের কাছ থেকে দু'কেজি 380 গ্রাম সোনা লুটের অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ ওই সোনার বাজারমূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা । বড়বাজার থেকে সোনার বাট কিনে স্কুটারে করে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন ওই ব্যবসায়ী । অভিযোগ, সিঁথিতে নিজের ওয়ার্কশপের সামনে পৌঁছতেই একটি বাইকে চেপে এসে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায় । আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সোনার বস্তা কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয় তারা ।
পুরো ঘটনাটি ঘটে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে । ঘটনার পরপরই কলকাতা পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে দুষ্কৃতীদের গতিবিধি অনুসরণ শুরু করে । সেই সূত্রেই প্রথমে সইদুলের হদিশ পাওয়া যায় । পরে তাঁর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই উঠে আসে মাসুমের নাম । এখনও পর্যন্ত এই মামলায় দু'জনকে গ্রেফতার করা গেলেও তদন্তকারীদের অনুমান, লুটের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আরও কয়েকজন জড়িত ছিল । তাদের খোঁজে একাধিক জেলায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । লুট হওয়া সোনা উদ্ধারের জন্য আলাদা একটি দল কাজ করছে । প্রয়োজন পড়লে মামলায় আরও ধারাও যোগ হতে পারে বলে ইঙ্গিত পুলিশের ।
এই ঘটনার পর থেকেই ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ বেড়েছে । লুটের ঘটনায় পুলিশের সাফল্য সত্ত্বেও সোনা উদ্ধার না-হওয়া পর্যন্ত তদন্ত আরও জোরদার হবে বলে জানা গিয়েছে ।