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অন্নপূর্ণা যোজনায় যাঁরা 'Rejected', পরে 'Under inquiry'; কীভাবে 3000 টাকা পাবেন ?

অন্নপূর্ণা যোজনায় যাঁদের ফর্ম রিজেক্টেড (Rejected) হয়েছে, গতকাল থেকে তাঁদের আন্ডার এনকোয়ারি (Under inquiry) দেখাচ্ছে ৷ এরপর কী করণীয় ? জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী ৷

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প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 5, 2026 at 6:40 PM IST

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কোচবিহার, 5 জুলাই: অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় যোগ্য সমস্ত মা-বোনেরা প্রতি মাসেই আর্থিক সহায়তা পাবেন ৷ এমনটাই আশ্বাস দিলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) মালতী রাভা রায়।

বর্তমানে socialsecurity.wb.gov.in login গুগলে লিখে সার্চ করলে Family Level Data Collection Portal খুলে যাচ্ছে ৷ সেখানেই Citizen /Family Login-এ গিয়ে জেলার নাম, মোবাইল নম্বর, ক্যাপচা ও ওটিপি দিলে অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনকারীদের স্ট্যাটাস দেখা যাচ্ছে ৷ সেখানে অনেকেই 'Rejected' দেখা যাচ্ছে ৷ শনিবার রাত থেকে আবেদনকারীদের সেই ফর্ম আবার 'Under inquiry'তে চলে গিয়েছে অর্থাৎ বিবেচনাধীন ৷

কীভাবে 3000 টাকা পাবেন ? জানালেন মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

বঙ্গে নতুন বিজেপি সরকারের অন্যতম প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র দ্বিতীয় কিস্তির 3,000 টাকা গত 1 জুলাই থেকে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হয়েছে ৷ প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া হয়েছিল গত জুন মাসে ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্যের বহু যোগ্য মহিলা এই আর্থিক সাহায্য পেয়ে গেলেও, অনেকেরই আবেদনপত্র ভুল তথ্য বা নথির অভাবে বাতিল হয়েছে, আবার অনেকের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। তবে এই নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করেছে রাজ্য সরকার।

শনিবার কোচবিহারের অল্লিগুড়িতে 'বন্দে মাতরম'-এর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মালতী রাভা রায় ৷ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সেখানে তিনি বলেন, "বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এক কোটি 9 লক্ষ মহিলার হাতে অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তা পৌঁছে গিয়েছে। আগের সরকার (তৃণমূল) 2021 থেকে মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা দিয়েছিল ৷ বর্তমান সরকার (বিজেপি) গঠন হওয়ার পরই ক'য়েকদিনের মধ্যেই জুন মাসে 30 লক্ষ যোগ্য মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হয়েছিল।"

এরপরই মালতী রায় বলেন, "চলতি জুলাই মাসে 1 কোটি 9 লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে 3000 টাকা করে ঢুকেছে। এখনো কিছু প্রসেসিং আছে। আমরা SDO, BDO ও গ্রাম পঞ্চায়েতে এনক্যোয়ারির কথা বলেছি ৷ জেলা ধরে ধরে এনক্যোয়ারি বা সার্ভে হবে। প্রতিটি বাড়িতে যাবে আমাদের লোক। কেন ফর্ম রিজেক্টেড হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে।"

তাঁর দাবি, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের যোগ্য ও প্রয়োজনীয় মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা এবং তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো। তিনি জানান, সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, যোগ্য উপভোক্তাদের প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে এই প্রকল্পের অর্থ প্রদান করবে। কোনও যোগ্য মহিলা যাতে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত না-হন, সেই বিষয়েও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

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