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পুরুষের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ল অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের ঘটনা৷ টাকা ফেরত দিতে চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি৷

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স্বদেশপ্রিয় মাহাতো৷ রঘুনাথপুরের বাসিন্দা এই ব্যক্তির অ্যাকাউন্টেই জমা পড়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 10, 2026 at 9:45 PM IST

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রঘুনাথপুর (পুরুলিয়া), 10 জুন: ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)৷ পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার সরকার গড়ার পর সেই প্রতিশ্রুতি মতো চালু হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা৷ নতুন করে আবেদন করতে হচ্ছে মহিলাদের৷ এই প্রকল্পকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতেই এই উদ্য়োগ বলে জানিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ তার পরও পুরুষের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জমা পড়ার অভিযোগ উঠল৷

ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে৷ যাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা পড়েছে, তার নাম স্বদেশপ্রিয় মাহাতো৷ বিষয়টি নজরে আসতেই তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন৷ টাকা ফেরতের আর্জি জানিয়েছেন৷ প্রশাসনের তরফে এই নিয়ে নিয়ম মেনে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে৷

2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের ঘোষণা করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ ভোটে জিতে তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বসার পর তাঁর সরকার এই প্রকল্প চালু করে৷ শুরুতেই প্রতিমাসে মহিলাদের 500 টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা হয়েছিল৷ পরে তা বৃদ্ধি পেতে পেতে পৌঁছায় দেড় হাজার ও এক হাজার সাতশো টাকায়৷ সাধারণ মহিলারা মাসে দেড় হাজার টাকা ও তফসিলি জাতি-উপজাতির মহিলারা মাসে 1700 টাকা পেতেন এই প্রকল্পে৷

2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সংকল্পপত্রে বিজেপি জানায় যে তারা ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করবে৷ সেখানে মহিলাদের প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে৷ প্রথমে সরকারের তরফে জানানো হয় যে যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান, তাঁরাই পাবেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা৷ নতুন করে আবেদনের প্রয়োজন নেই৷

পরে সরকারের তরফে জানানো হয় যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকার দুর্নীতি করেছে৷ অনেক পুরুষের অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা হয়েছে৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে প্রায় 30 লক্ষ ভুয়ো উপভোক্তা ছিল৷ এর মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ পুরুষ৷ সেই কারণেই নতুন করে আবেদনের বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়েছে বলে তিনি জানান৷

এর পর অফলাইন ও অনলাইনে আবেদন জমা করতে থাকেন মহিলারা৷ যাচাই পর্ব শেষ হলেই টাকা দেওয়া শুরুও হয়৷ এই পরিস্থিতিতে অভিযোগ উঠেছে পুরুষের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ছে৷ কয়েকদিন আগে নদিয়ার ভীমপুরের এক বৃদ্ধের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা৷ এবার একই ঘটনা ঘটল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শহরের বাসিন্দা স্বদেশপ্রিয় মাহাতোর সঙ্গেও৷

ব্যাঙ্কের পাশবুক আপডেট করাতে গিয়ে বিষয়টি তাঁর নজরে আসে৷ তারপরই বুধবার সেই টাকা ফেরত দেওয়ার আর্জি জানিয়ে রঘুনাথপুর মহকুমাশাসকের কাছে আবেদন করেছেন তিনি। স্বদেশপ্রিয় মাহাতো বলেন, ‘‘রঘুনাথপুর শহরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আমার একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। গতকাল পাশবুক আপডেট করার পর দেখি রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনার তিন হাজার টাকা গত 3 জুন অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। এটি অবশ্যই সরকারি ত্রুটি। এই টাকা আমি ফেরত দিতে চাই।’’

পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনা নিয়ে যথাযথ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কোথাও গাফিলতি থাকলে, তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যদিও রঘুনাথপুরের মহকুমাশাসক মিঠুন বিশ্বাস বলেন, ‘‘ওই ব্যক্তির দাবি তিনি আবেদন করেননি৷ উনি টাকা ফেরতের আবেদন জানিয়েছেন৷ সেটার জন্য নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’’

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TAGGED:

অন্নপূর্ণা যোজনা
পুরুলিয়া
BENGAL BJP GOVERNMENT
SUVENDU ADHIKARI
ANNAPURNA YOJANA

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