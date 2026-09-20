'যোগ্য হয়েও টাকা পাব না কেন', অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মন্ত্রীর সামনে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের !

'যোগ্য হয়েও টাকা পাব না কেন', অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মন্ত্রীর সামনে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের !
Annapurna Yojana: বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, আবেদন করার সময় এক রকম শর্তের কথা বলা হয়েছিল। পরে যাচাইয়ের সময় অন্য কারণ দেখিয়ে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ।
Published : September 20, 2026 at 7:58 PM IST
কোচবিহার, 20 সেপ্টেম্বর: অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে। কিন্তু তাঁর দেখা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নারী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মালতি রাভা রায়ের সামনে হাজির হলেন এক দল মহিলা । অভিযোগ একটাই, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য তাঁরা যোগ্য, অথচ মাসের পর মাস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে না প্রকল্পের টাকা ।
তাঁদের দাবি, কারও আবেদন বাতিল হয়েছে, কারও ক্ষেত্রে আবার নতুন নতুন নিয়মের কথা বলা হচ্ছে । রবিবার কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনের বাইরে মন্ত্রীর সামনেই সেই ক্ষোভ উগরে দিলেন মহিলারা । অভিযোগকারীদের একাংশ নিজেদের বিজেপি কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে দাবি করেন, "18-19 বছর ধরে বিজেপি করি । যোগ্য হওয়ার পরেও টাকা পাব না কেন ?"
রবিবার কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । পঞ্চায়েতের কাজ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সেই বৈঠক চলছিল । বৈঠক শেষ হওয়ার আগে থেকেই রবীন্দ্রভবনের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন কয়েক জন মহিলা । তাঁদের দাবি ছিল, অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা না পাওয়ার সমস্যা নিয়ে তাঁরা সরাসরি পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান ।
কিন্তু দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তাঁরা পরে নারী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মালতি রাভা রায়ের কাছে নিজেদের অভিযোগ জানান । আর সেখানেই শুরু হয় প্রশ্নোত্তর । মহিলাদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা পূরণ করার পরেও তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । বার বার প্রশাসনের কাছে জানানো সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি ।
অভিযোগকারীদের অন্যতম পাপড়ি দেব বলেন, "আমাদের পাকা ঘর তিনটি রয়েছে, এটা দেখিয়ে আমাদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে । শহর এলাকায় তিনটি পাকা ঘর থাকতেই পারে । আগে বলা হয়েছিল, যাঁরা সরকারি চাকরি করেন বা আয়কর দেন, তাঁরা অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাবেন না । এখন নতুন নতুন নিয়ম দেখানো হচ্ছে । গত 4 মাসে এক বারও আমরা টাকা পাইনি ।"
তাঁদের বক্তব্য, আবেদন করার সময় এক রকম শর্তের কথা বলা হয়েছিল । পরে যাচাইয়ের সময় অন্য কারণ দেখিয়ে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । কারও বাড়ি পাকা, কারও ক্ষেত্রে অন্য কোনও তথ্যের গরমিল, এই ভাবে প্রকল্পের সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ।
তবে অভিযোগ শুনে মন্ত্রী মালতি রাভা রায় স্পষ্ট আশ্বাস দেন, যোগ্য কোনও উপভোক্তাকে অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে বঞ্চিত করা হবে না । কোথাও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার কারণে সমস্যা হয়ে থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে । তাঁর বক্তব্য, উপভোক্তাদের তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে । প্রতি মাসেই প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তার সংখ্যা বাড়ছে । সেই যাচাই প্রক্রিয়া শেষ হলে প্রকৃত যোগ্যরা সকলেই টাকা পাবেন ।
মন্ত্রীর এই আশ্বাসের পরেও অবশ্য অভিযোগকারী মহিলাদের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে । তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা যদি প্রকৃতই অযোগ্য হন, তা হলে তাঁদের আবেদন কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বাতিল হয়েছে, তা প্রশাসন স্পষ্ট করে জানাক । আর যদি তাঁরা যোগ্য হন, তা হলে এত দিন ধরে টাকা আটকে থাকার কারণই বা কী ?
অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়া নিয়ে কোচবিহারে এর আগেও ক্ষোভ-বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে । ফলে রবিবারের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখছেন না রাজনৈতিক মহলের একাংশ । কারণ, অভিযোগকারী মহিলারা নিজেদের বিজেপি কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছেন ।
ফলে এক দিকে প্রশাসনের দাবি, উপভোক্তাদের তথ্য যাচাই করা হচ্ছে এবং যোগ্যদের টাকা দেওয়া হবে । অন্যদিকে অভিযোগকারীদের দাবি, যাচাইয়ের নামে দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের টাকা আটকে রাখা হচ্ছে । দুই দাবির মাঝখানেই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন, যোগ্যতার তালিকায় কারা রয়েছেন, আর বাদ পড়ছেন কারা ?