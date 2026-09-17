জন্মদিনে নারীশক্তির বন্দনা, 'অন্নপূর্ণা'র মঞ্চ থেকে নতুন বাংলা গড়ার ডাক মোদির
PM Modi birthday: সেন্ট্রাল পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী ।
Published : September 17, 2026 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন । এই বিশেষ দিনটিকে রাজ্যে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’ হিসেবে পালন করছে রাজ্য সরকার । সেই উপলক্ষে সেন্ট্রাল পার্কে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর ভাষণের কেন্দ্রে থাকল বাংলার নারী ক্ষমতায়ন । বাংলার মহিলাদের স্বনির্ভরতার পাশাপাশি অতীত বঞ্চনার কথাও উঠে এল প্রধানমন্ত্রীর গলায় । সরাসরি বুঝিয়ে দিলেন, রাজ্যে এখন কাজের গতি বেড়েছে । জনকল্যাণমূলক কোনও প্রকল্প আর আটকে থাকছে না ।
এ দিন অন্নপূর্ণা যোজনার চতুর্থ কিস্তির টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয় । রাজ্যের প্রায় দেড় কোটি মহিলার কাছে পৌঁছেছে তিন হাজার টাকা । এই উদ্যোগকে নারীশক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবেই দেখছেন প্রধানমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "বাংলার আমাদের বোনেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৌঁছায়, এমন একটি পরিমাণ যার জন্য তাঁদের কাউকে বলতে না হয়, এটি তাঁদের জীবনের জন্য অনেক বড় একটি সম্বল ।" এই টাকা দিয়ে মায়েরা সন্তানের পড়াশোনা বা পরিবারের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র কিনতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি ।
গত 4 মে রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে । সেই প্রসঙ্গ টেনেই মোদি জানান, বাংলার মা-বোনেরা পরিবর্তনের এক নতুন পথ বেছে নিয়েছেন । নতুন সরকারের প্রধান লক্ষ্যই হল মহিলাদের জীবনযাত্রা সহজ করা । তাঁর কথায়, "আমরা যে মূল মন্ত্র নিয়ে এগিয়েছি তা হল- 'কথা কম কাজ বেশি'।" সরকারি প্রকল্পে যে কোনও রকম দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না, সে কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি । তাঁর কড়া বার্তা, "কোনও কাটমানি নেই, কোনও মধ্যস্বত্বভোগী নেই। এখন বাংলায় কাটমানি চলবে না ।"
শুধু অন্নপূর্ণা যোজনা নয়, মহিলাদের জীবনচক্রের প্রতিটি ধাপে সরকার কীভাবে পাশে থেকেছে, তার বিস্তারিত খতিয়ান দেন মোদি । তিনি জানান, কন্যাসন্তানকে বাঁচাতে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ জনআন্দোলন শুরু হয়েছে । মেয়েদের পড়াশোনা নিশ্চিন্ত করতে দেশজুড়ে কোটি কোটি শৌচালয় তৈরি হয়েছে । পাশাপাশি, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনায় সুদ বৃদ্ধি, উজ্জ্বলার গ্যাস সংযোগ, ঘরে ঘরে পানীয় জল বা বিনামূল্যে বিদ্যুতের মতো প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন তিনি । মহিলাদের স্বাবলম্বী করতে গ্যারান্টি ছাড়া ঋণ দেওয়ার মুদ্রা যোজনা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহায়তার কথাও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ।
বক্তব্যের শেষ পর্বে জোরালো হয় পূর্বতন সরকারের সমালোচনা । গত 12 বছরে বাংলার মানুষ প্রকল্পের সুবিধা থেকে কীভাবে বঞ্চিত হয়েছেন, তা মনে করিয়ে দেন মোদি । তিনি বলেন, "বাংলার মানুষের একটি বড় যন্ত্রণাও এটা থেকেছে যে, গত 12 বছরে কেন্দ্রের এমন অনেক যোজনার সুবিধা এখানে সময়মতো পৌঁছতে পারেনি । এতে গরিব পরিবারগুলোর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ।" তবে আটকে থাকা সেই কাজগুলো এখন দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলে দাবি তাঁর । তিনি জানান, ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাজ্যের 50 লক্ষ নতুন গরিব পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে । দ্রুতগতিতে রূপায়ণ হচ্ছে পিএম বিশ্বকর্মা যোজনারও ।
উন্নত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে বাংলার মা-বোনেদের ভূমিকার কথা স্মরণ করান প্রধানমন্ত্রী । উন্নয়নের নতুন গতিতে ভর করে তাঁর আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা, "আমরা এক সঙ্গে গড়ব নতুন বাংলা, আমরা সবাই মিলে তৈরি করব নতুন বাংলা ।" সব শেষে রাজ্যবাসীকে অন্নপূর্ণা দিবস এবং বিশ্বকর্মা পুজোর শুভেচ্ছাও জানান প্রধানমন্ত্রী ।