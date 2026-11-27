নার্সকে 'হেনস্তা-অশালীন আচরণ' ! BMOH-এর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ এএনএম কর্মীদের
Harassment and Indecent Behavior Towards Nurse in Purulia: পুরনো ঘটনার রেশ টেনে কর্তব্যরত নার্সকে হেনস্তার অভিযোগ ৷
Published : November 27, 2026 at 7:51 PM IST
পুরুলিয়া, 27 নভেম্বর: ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে এএনএম কর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করার অভিযোগ ৷ প্রতিবাদে বিএমওএইচ-এর পদত্যাগের দাবিতে দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন এএনএম বা সহায়ক নার্স মিডওয়াইফ-দের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার ছাতনা ব্লকের কমলপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷ যদিও, বিএমওএইচ অশালীন আচরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তাঁর দাবি, কাজের চাপ থাকায় বকাবকি করেছেন মাত্র ৷ তবে, তার জন্যও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ৷
শুক্রবার জেলার পঞ্চাশের বেশি এএনএম কর্মী বিএমওএইচ-এর পদত্যাগের দাবিতে পথে নামেন ৷ বিএমওএইচ-এর দফতরে তালা লাগিয়ে বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা ৷ অভিযোগ, বৃহস্পতিবার BMOH অর্চনা কুণ্ডু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান ৷ সেখানে প্রবেশ করে তিনি কাউকে দেখতে পাননি ৷ দায়িত্বে কে আছেন, জানতে চেয়ে চিৎকার করতে থাকেন ৷ সেই সময় কর্তব্যরত এএনএম বা সহায়ক নার্স ভিতরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন ৷
অভিযোগ, তাঁকে সামনে পেয়ে আরও চিৎকার করতে থাকেন BMOH ৷ কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলে নার্সের ওড়না টেনে ফেলে দেন তিনি ৷ এমনকি তাঁকে বিবস্ত্র করার হুমকি দেন বলে অভিযোগ ৷ যে ঘটনার পর অপমানে ওই নার্স সেখান থেকে চলে যান ৷ বিষয়টি জানাজানি হতেই, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন নার্সরা ৷ ছাতনার অন্যান্য এএনএম কর্মীরা একজোটে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন ৷
এদিন দুপুরে তাঁরা বিএমওএইচ-এর দফতরে বিক্ষোভ দেখান ৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছেন ৷ তবে, প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত বিএমওএইচ-এর বিরুদ্ধে অফিসিয়াল কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷
অন্যদিকে, বিএমওএইচ হেনস্তার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি এমন কোনও কাজ করিনি ৷ জামাকাপড় খুলে দেওয়ার মতো হুমকিও দিইনি ৷ ওঁরা সবার আমার মেয়ে-বোনের মতো ৷ গতকাল আমি রেগে গিয়ে ধমক দিয়েছিলাম ৷ তার জন্য পরে রাতে মেসেজ করে ক্ষমাও চেয়েছি ৷ গত তিনদিন ধরে আমাদের সবার উপরে খুব চাপ রয়েছে ৷ সেই চাপের কারণেই একটু রেগে গিয়ে কথা বলেছি ৷ কিন্তু, কোনও নার্সকে ওইভাবে হেনস্তা আমি করিনি ৷"
কমলপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহারের অভিযোগ উঠছিল ৷ বিষয়টি শোনার পর গত সোমবার ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সারপ্রাইজ ভিজিট করেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৷ অভিযোগ, সেখানে ভালো ওষুধের পাশেই বস্তা ভর্তি মেয়াদউত্তীর্ণ ওষুধ দেখতে পান তিনি ৷ যা নিয়ে বিএমওএইচ-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য আধিকারকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি ৷
এএনএম কর্মীদের দাবি, বিএমওএইচ সেই ঘটনা টেনে এনে তাঁদের উপর কাজে গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন ৷ এনিয়ে ছাতনা ব্লকের এইচএফ (এএনএম) মৌসুমী কুণ্ডু বলেন, "গত সোমবার আমাদের কমলপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে একটা ঘটনা ঘটেছে ৷ সেটা দুর্ভাগ্যজনক ৷ কিন্তু, তার দায় কার সেটা তদন্ত সাপেক্ষ ৷ কিন্তু, বিএমওএইচ ম্যাডাম গতকাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে যেটা করলেন, সেটার পর ওঁকে আর সম্মান দেওয়া যায় না ৷ সোমবারের ঘটনার জন্য আমাদের এক দিদিকে ধমক দিলেন ৷ তারপর দিদির গায়ে থাকা ওড়না টেনে ফেলে দিলেন ৷ উনি হুমকি দিচ্ছেন কাপড় খুলে নেব ৷ এটা ওঁর করা সাজে কি ! ব্যবস্থা নিতে হলে কাগজে-কলমে নিক ৷"
পাশাপাশি, স্বাস্থ্যকর্মীরা বিএমওএইচ-এর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ৷ তাঁরা অভিযোগ করেছেন, একটি মাসে 10 দিনও ঠিক মতো বিএমওএইচ-কে তাঁর দফতরে পাওয়া যায় না ৷ এমনকি বেলা 12টা পেরিয়ে যাওয়ার পরেও অফিসে ঢোকেন তিনি ৷ এমন নানা অভিযোগে এদিন বিএমওএইচ-এর পদত্যাগ দাবি করেছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা ৷