প্রার্থনায় 'বাংলার মাটি, বাংলার জল’ গাইবে না দার্জিলঙের পড়ুয়ারা, ঐতিহ্য স্মরণে অনীত

অনীতের দাবি, পাহাড়ের প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব প্রার্থনা-সঙ্গীতের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য রয়েছে ৷ আগামিদিনেও তা বজায় রাখা হবে ৷

প্রার্থনায় রাজ্য সঙ্গীত গাইবে না দার্জিলঙের পড়ুয়ারা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 7, 2025 at 8:19 PM IST

কলকাতা, 7 নভেম্বর: স্কুলের প্রার্থনায় রাজ্য সঙ্গীতে গলা মিলিয়েই দিন শুরু করুক পড়ুয়ারা- এমনটাই নির্দেশ প্রশাসনের ৷ তবে দার্জিলিঙের স্কুলগুলিতে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না বলে শুক্রবার জানালেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ-র প্রধান অনীত থাপা ৷

এদিন এক বিবৃতিতে অনীত জানান, গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন একটি স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক কাঠামো। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ জিটিএ এলাকার স্কুলগুলিতে প্রযোজ্য নয়। তাঁর কথায় "দার্জিলিং পাহাড়ের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে ৷ ভাষা ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক রয়েছে। এখানে প্রতিটি স্কুলের নিজস্ব প্রার্থনা-সঙ্গীতের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য রয়েছে ৷ যা জাতীয় সঙ্গীতেরও আগে গাওয়া হয়। সেই প্রথা আজও অব্যাহত এবং আগামিদিনেও বজায় থাকবে।”

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড নির্দেশ দেয় স্কুলে সকালের প্রার্থনায় রাজ্যে সঙ্গীত 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গাইতে হবে ৷ শিক্ষা দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি (অ্যাকাডেমিক) ঋতব্রত চট্টোপাধ্যায়ের সই করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "সকল স্বীকৃত আপার প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে প্রতিদিন সকালের প্রার্থনায় রাজ্যের রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে বাংলার মাটি, বাংলার জল গাওয়া বাধ্যতামূলক।" এই নির্দেশের ভিত্তিতে বোর্ডের অধীনে থাকা সমস্ত অনুদানপ্রাপ্ত ও পোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গানটি গাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল।

অনীত মনে করেন, পাহাড়ের মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাই স্থানীয় আবেগ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রার্থনায় রাজ্য সঙ্গীত গাওয়া হবে না ৷ জিটিএ প্রধানের এই বক্তব্যের পর পাহাড় ও সমতল-দু’জায়গাতেই আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে, এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেও রাজ্যের একতার ভাবনায় ফাটল ধরাতে পারে। অন্যদিকে, পাহাড়বাসীর একাংশের মতে, অনীত থাপা কেবলমাত্র দার্জিলিংয়ের বহুসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করার পথেই হেঁটেছেন। সেক্ষেত্রে বিতর্কের জায়গা নেই।

এই প্রথম নয়, দার্জিলিং পাহাড়ের স্কুলগুলির পাঠ্যক্রমে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করা নিয়ে এর আগেও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ৷ 2017 সালে রাজ্য় প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে অশান্তি তুঙ্গে ওঠে ৷ সে বছরের জুন মাসের 8 তারিখ দার্জিলিঙের রাজভবনে গিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেদিন থেকে অশান্তি আরও ভয়াবহ আকার নেয় ৷ বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন ৷ অশান্তির আগুনে পুড়ে ছারখার হয় দার্জিলিঙের সিংমারি শুরু করে বহু এলাকা ৷ দীর্ঘদিন বনধ-অবরোধে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয় জনজীবন ৷ পরে অবশ্য রাজ্য সরকার সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। এবার নবান্ন একই পথে হাঁটে কিনা সেটাই এখন দেখার।

