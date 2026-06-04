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GTA-কে নিয়ে দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক সাংসদের, অনুপস্থিত অনীত থাপা

রাজু বিস্তা অভিযোগ করেন, প্রতি বছর জিটিএ-তে যে বিপুল পরিমাণ বাজেট আসে, তা জনগণের স্বার্থে সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে না ।

Raju Bista
GTA-কে নিয়ে দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক সাংসদ রাজু বিস্তার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 5:04 PM IST

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দার্জিলিং, 4 জুন: গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ জিটিএ-র কাজকর্ম নিয়ে বুধবার একটি বৈঠক করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলাশাসকরা । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিটিএ-র প্রধান সচিব-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা । তবে সেই বৈঠকে যোগ দিলেন না গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অনীত থাপা । আর তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।

এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, "জিটিএ চিফকে নিয়ে বৈঠক করার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না । তাঁকে নিয়ে বৈঠক করার মতো অবস্থায় আমি নেই ।" এদিনের বৈঠকে দার্জিলিং ও কালিম্পং-উভয় জেলার পুলিশ সুপার, জিটিএ-র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সাংসদ, বিধায়ক এবং বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ।

Raju Bista
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা (নিজস্ব ছবি)

দীর্ঘ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজু বিস্তা দাবি করেন যে, বৈঠকে জিটিএ-তে ব্যাপক দুর্নীতির বিষয় উঠে এসেছে । দার্জিলিংয়ের সাংসদ আরও অভিযোগ করেন, প্রতি বছর জিটিএ-তে যে বিপুল পরিমাণ বাজেট আসে, তা জনগণের স্বার্থে সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে না । বিশেষ করে 2025 সালের বন্যা-পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বরাদ্দ প্রায় 400 কোটি টাকার ডিজাস্টার ফান্ডের কোনও স্পষ্ট হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না বলেও তিনি দাবি করেন ।

administrative meeting on GTA
জিটিএ-র কাজকর্ম নিয়ে বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রসঙ্গে সাংসদ বলেন, "শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত একটি নতুন বিকল্প (Alternative) জাতীয় সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে । এছাড়াও লেবং থেকে থ্রি মাইল পর্যন্ত প্রায় 18 কিলোমিটার রাস্তার DPR (Detailed Project Report) প্রস্তুত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হবে ।" তিস্তা থেকে লেবং পর্যন্ত রাস্তারও DPR তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানান ।

administrative meeting on GTA
দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি রেল ও সড়ক যোগাযোগকে একত্রিত করার যে স্বপ্ন তিনি দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছিলেন, সেটিও বাস্তবায়নের পথে বলে উল্লেখ করেন এই বিজেপি সাংসদ । একইসঙ্গে দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং শহরে আধুনিক পার্কিং ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রোপওয়ে প্রকল্পও শীঘ্রই বাস্তবায়িত হতে পারে বলে জানান রাজু বিস্তা ।

administrative meeting on GTA
বৈঠকে উপস্থিত জেলাশাসকরা (নিজস্ব ছবি)

উল্লেখ্য, যানজট ও পার্কিং সমস্যায় জর্জরিত পাহাড় ৷ সরু রাস্তাগুলোয় যানবাহনের দীর্ঘ সারি চোখে পড়ছে ৷ এর ফলে পর্যটন মরশুমের ভরা সময়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দার্জিলিং ।

administrative meeting on GTA
দার্জিলিংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

GTA ADMINISTRATIVE MEETING
ANIT THAPA
রাজু বিস্তা
জিটিএ
RAJU BISTA

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