পথকুকুর থেকে সবরকম পোষ্যের হবে শেষকৃত্য, তৈরি হচ্ছে পশু-শ্মশান
হাওড়ার পশুপ্রেমী সংগঠনগুলির তরফে পশু শ্মশানের দাবিতে রাজ্যপালকে চিঠি ৷ তারপরেই প্রস্তাবিত জমির মাটি পরীক্ষার টেন্ডার ডাকল পুরনিগম ৷
Published : June 5, 2026 at 6:13 PM IST
হাওড়া, 5 জুন: একটা সময় ছিল, বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বিড়াল মারা গেলে অনেকেই বাড়ির কাছাকাছি কোনও ফাঁকা জায়গায় কবর দিতেন ৷ কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া শহর এলাকায় জনবসতি বাড়ছে, ফাঁকা জমির সংখ্যা কমছে ৷ ফলে পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে ওঠা সেই পোষ্যের মৃত্যুর পর কীভাবে তার শেষকৃত্য হবে, তা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় বহু মানুষকে ৷ সেই সমস্যা মেটাতে এবার হাওড়া পুরনিগমের উদ্যোগে তৈরি হতে চলেছে পশু শ্মশান ৷
শুধু বাড়ির পোষ্য নয়, এলাকার পথকুকুরদেরও নিয়মিত খাওয়ানো, চিকিৎসা করানো এবং স্নেহের সঙ্গে বড় করে তোলেন অনেকেই ৷ বছরের পর বছর সম্পর্ক গড়ে ওঠে মানুষের সঙ্গে ওই অবলা নির্বাক প্রাণীদের ৷ কিন্তু, এই সারমেয়দের মৃত্যু হলে শেষকৃত্যের জন্য পরিকাঠামোর অভাব দীর্ঘদিনের ৷ তাই হাওড়ায় পশুদের জন্য পৃথক শ্মশান তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের ছিল দীর্ঘদিনের ৷
বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন, হাওড়া পুরনিগম থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগে আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ ৷ তাই শেষে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হয়েছিল পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি ৷ এরপর প্রশাসনিক চাপে হাওড়া পুরনিগমের ক্রিমেটোরিয়াম বিভাগ বেলগাছিয়া ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে প্রস্তাবিত পশু শ্মশান নির্মাণের জন্য মাটি পরীক্ষার কাজের টেন্ডার ডেকেছে ৷ স্বভাবতই এই খবরে খুশি হাওড়ার পশুপ্রেমী মানুষজন ও সংগঠনগুলি ৷ আর সেই উদ্যোগের নেপথ্যে দীর্ঘদিনের দাবি ও আন্দোলনের ইঙ্গিত মিলছে রাজভবনের একটি চিঠিতেও ৷
হাওড়া পুরনিগমের জারি করা 'নোটিশ ইনভাইটিং কোটেশন'-এ বলা হয়েছে, ওয়ার্ড নম্বর 8-এর বেলগাছিয়া ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে প্রস্তাবিত পশু শ্মশান নির্মাণের জন্য আগে জমির মাটির গুণাগুণ এবং ধারণক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে ৷ এই কাজের জন্য আনুমানিক 99,801 টাকা খরচ ধরা হয়েছে ৷ 15 দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
টেন্ডার নথি অনুযায়ী, গড়ে 25 মিটার গভীরতা পর্যন্ত অন্তত দু’টি বোরহোল খনন করে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হবে ৷ এরপর বিস্তারিত সয়েল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট তৈরি করে জমা দিতে হবে ৷ রিপোর্টটি সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই যাচাই করানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
এদিকে সামনে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সচিবালয়ের একটি চিঠি ৷ 2026 সালের 2 ফেব্রুয়ারির ওই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, হাওড়ার পশুকল্যাণমূলক সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানান হয় ৷ সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজভবন থেকে জানানো হয়, ব্যস্ত কর্মসূচির কারণে রাজ্যপাল সাক্ষাৎ করতে না-পারলেও, পশুদের দেহের মর্যাদাপূর্ণ শেষকৃত্যের জন্য অ্যানিম্যাল ক্রিমেটোরিয়াম তৈরির বিষয়টি সেই আবেদনপত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল ৷
পশুপ্রেমীদের একাংশের মতে, এই প্রকল্প শুধুমাত্র একটি পরিকাঠামো নির্মাণ নয়, বরং মানুষের সঙ্গে সারমেয়দের আবেগের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ ৷ বহু পরিবারে পোষ্যকে সন্তানসম ভালোবাসা দেওয়া হয় ৷ তাদের মৃত্যু হলে পরিবারের সদস্য হারানোর মতোই শোক নেমে আসে ৷ একইভাবে পথকুকুরদের খাবার দেওয়া, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কিংবা আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বহু মানুষ তাদের নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে ৷ কিন্তু, মৃত্যুর পর সেই প্রাণীদের শেষকৃত্য করার কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা এতদিন ছিল না ৷ প্রস্তাবিত পশু শ্মশান চালু হলে পোষ্য এবং অন্যান্য প্রাণীর দেহ বৈজ্ঞানিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও মর্যাদাপূর্ণভাবে দাহ করার সুযোগ তৈরি হবে ৷ এতে পরিবেশ দূষণের ঝুঁকিও কমবে ৷
পুরসভার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কোটেশন জমা দেওয়ার শেষ দিন 15 জুন এবং 17 জুন তা খোলা হবে ৷ মাটি পরীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী ধাপ শুরু হবে ৷ পশুপ্রেমীদের আশা, বহুদিনের এই দাবি দ্রুত বাস্তব রূপ পাবে এবং হাওড়া রাজ্যের অন্যতম পূর্ণাঙ্গ পশু শ্মশানের সাক্ষী হবে ৷