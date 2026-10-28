বেদান্তের কারখানায় 10000 চাকরির আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর, নবান্নে অনিল আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক

বেদান্তের কারখানায় 10000 চাকরির আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর, নবান্নে অনিল আগরওয়ালের সঙ্গে বৈঠক
Vedanta Asansol plant: একইসঙ্গে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যে আরও প্রায় 1200 নতুন সরকারি পদ তৈরির সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : October 28, 2026 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: রাজ্যে আবার বড়সড় শিল্প বিনিয়োগের ইঙ্গিত ! আর তার হাত ধরেই সুযোগ কর্মসংস্থানের ৷ বুধবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বেদান্ত গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আগরওয়াল । বৈঠক শেষে নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই আলোচনা সম্পর্কে জানান । আসানসোলে একটি বড় শিল্প ইউনিট গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন শিল্পপতি অনিল আগরওয়াল ।
প্রাথমিক আশ্বাস অনুযায়ী, ওই প্রকল্পে স্থানীয় স্তরে অন্তত 10 হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে । একইসঙ্গে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যে আরও প্রায় 1200 নতুন সরকারি পদ তৈরির সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি । শিল্প বৈঠক প্রসঙ্গে আগের সরকারের নীতিকে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী । স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ফাঁকা আশ্বাসে বিশ্বাসী নন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এসেছিলেন তো । স্পেসিফিক প্রপোজাল দিয়েছেন, যেমন আসানসোলে একটা ইউনিট লাগাতে চান । ডিটেলস না পেলে ওই আগের মুখ্যমন্ত্রীর মতো 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল' এই নীতিতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস করেন না । আমার সঙ্গে ওঁর ভালো মিটিং হয়েছে । খুব ইন্টারেস্টেড পশ্চিমবঙ্গে কাজ করতে ।"
অতীতে রাজ্যে বিনিয়োগ না আসার কারণ হিসেবে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কাজের পরিবেশকেই দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী । অনিল আগরওয়ালের বক্তব্যের সূত্র টেনে তিনি বলেন, "ওঁর সাতটা রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট আছে । তৃণমূল কংগ্রেস ছিল বলে উনি এই রাজ্যে ইনভেস্টমেন্ট করেননি । তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, কাটমানি, তুষ্টিকরণ, বিশৃঙ্খলা—তিনি নিজেই আমাকে বললেন যে, 'আমি এ রাজ্যে আসিনি, তার কারণ হচ্ছে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ছিল । আমি সাতটা রাজ্যে ইনভেস্ট করেছি, সাতটাই বিজেপি রুল । বিজেপি শাসিত রাজ্যে ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজনেস ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট থাকে, এখানেও আছে, তৈরি করেছেন আপনারা ধীরে ধীরে । আমি এখানে ইনভেস্টমেন্ট করব' ।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বিনিয়োগের অঙ্কের চেয়েও প্রকল্পের রূপরেখা জানাটাই তাঁর অগ্রাধিকার ছিল । তাঁর কথায়, " ওঁর কাছ থেকে জেনেছিলাম এখন ওঁর রোডম্যাপ কী । উনি বললেন, 'আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে একটি ইউনিট স্থাপন করব এবং সেখানে 10 হাজার এমপ্লয়মেন্ট আমি দিতে পারব লোকাল লোকজনকে ।' এটা প্রাথমিকভাবে উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন । বাকিটা ফরম্যালিটিজ রয়েছে, ডিপিআর তৈরি হবে, জায়গা ওঁর হাতে আছে, বললেন । আমাদের দিক থেকে যা করণীয়, আমরা দ্রুত পারমিশন দিয়ে ওখানে কাজ শুরু করতে বলব, তার জন্য আমাদের তরফ থেকে ওঁর সঙ্গে কমিউনিকেশন রাখা হবে ।"
শিল্পের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের দফতরগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও এদিন বড় ঘোষণা করেন শুভেন্দু অধিকারী । মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের খতিয়ান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের বিভিন্ন দফতর মিলিয়ে এর আগে আপনারা জানেন যে গত ক্যাবিনেটে প্রায় 45 হাজার পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল । আজকে এআরডি, আর্বান ডেভেলপমেন্ট, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি, উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড এই মিলিয়ে 1199, মানে 1200টি প্রায় নতুন পোস্ট তৈরি করা হয়েছে । যেগুলো আমরা দ্রুত বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে, পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ করব ।"
রাজ্যে এভাবেই কর্মসংস্থানের গতি বাড়ানোর বার্তা দেন তিনি । নিয়োগের স্বচ্ছতার আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, "এখনও অবধি কয়েকটা ক্যাবিনেট মিলিয়ে 60 হাজারের মতো নিয়োগের আমরা অনুমোদন দিয়েছি । যা স্কুল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমেই মূলত মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে এবং পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডেও সেটা হবে ।" দ্রুত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর ।