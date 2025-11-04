ETV Bharat / state

দামোদর নদ থেকে উদ্ধার প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি, ভাস্কর্য পাল-সেন যুগের

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়না থানার হিজলনা গ্রামে সংলগ্ন দামোদর নদ থেকে মাছ ধরার সময় জেলেদের জাল থেকে একটা বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার হয়েছে।

Ancient Vishnu idol recovered from Damodar river
দামোদর নদ থেকে উদ্ধার প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 8:49 PM IST

বর্ধমান, 4 নভেম্বর: দামোদর নদ থেকে উদ্ধার হয়েছে অতি প্রাচীন একটা বিষ্ণুমূর্তি। ব্যাসল্ট পাথরের মূর্তিটি পাল ও সেন যুগের মূর্তি বলে অনুমান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের। মূর্তিটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়না থানার হিজলনা গ্রামে সংলগ্ন দামোদর নদ থেকে মাছ ধরার সময় জেলেদের জাল থেকে একটা বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা হয়। গ্রামবাসীরা মূর্তিটা উদ্ধার করে রায়না থানায় জমা দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মূর্তিটা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে ব্যাসল্ট পাথরের তৈরি মূর্তিটা দশম একাদশ শতাব্দীর পাল সেন যুগের মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রায় আনুমানিক এক হাজার বছরের পুরোনো এই মূর্তি বলে মনে করা হচ্ছে। 28 ইঞ্চি উচ্চতা ও 14 ইঞ্চি চওড়া মূর্তিটি। এর আগে বর্ধমানের নতু অঞ্চল সংলগ্ন দামোদর নদ থেকে সূর্য মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছিল। এছাড়া, কয়েকমাস আগে সিস্ট পাথরের উমা মহেশ্বরের মূর্তি উদ্ধার হয়েছিল।

বারবার দামোদর নদ থেকে মূর্তি কেন উদ্ধার হচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে দশম একাদশ শতাব্দীতে ছিল পাল ও সেন যুগ। হয়তো দামোদর নদের আশেপাশে কোন মন্দির ছিল। আর সবচেয়ে বেশি পূজিত হতো বিষ্ণুমূর্তি। তারপর ছিল সূর্যমূর্তি। দামোদর নদে বন্যার ফলে হয়তো নদীর গর্ভে চলে যায় মন্দির গুলো। ফলে তলিয়ে যায় সেই সব প্রাচীন মূর্তি। কিংবা মূর্তি পাওয়ার পিছনে অন্য কারণও থাকতে পারে।

বর্ধমান মেডিকেলের মিউজিয়ামের দায়িত্বে থাকা শ্যামসুন্দর বেরা বলেন, "হিজলনা এলাকায় দামোদর নদের চর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটা অতি প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি। সাধারণ মানুষেরা এটা পেয়েছেন। রায়না থানায় রাখা ছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে মূর্তি নিয়ে আসা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে সেটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটা একটা বিষ্ণুমূর্তি। পাল-সেন যুগের মূর্তি। মূর্তির উচ্চতা 28 ইঞ্চি ও প্রস্থ হচ্ছে 14 ইঞ্চি।"

এরই সঙ্গে শ্যামসুন্দর বেরা বলেন, "আনুমানিক দশম একাদশ শতকের সময়ের মূর্তি বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রায় হাজার বছরের পুরোনো এই মূর্তি। ব্যাসল্ট পাথরের মূর্তি এটা। এর আগেও সিস্ট পাথরের উমা মহেশ্বরের মূর্তি উদ্ধার হয়েছিল। এছাড়া চলতি বছরের নতু অঞ্চল থেকেও দামোদর নদ থেকে একটা সূর্য মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। আসলে বাংলায় সবচেয়ে বেশি পূজিত হয় বিষ্ণুমূর্তি। তারপরেই আছে সূর্য মূর্তি। হয়তো প্রাচীন কালে দামোদর নদের পাশে কোন মন্দির ছিল। বন্যার কারণে দামোদর নদের গর্ভে সেই মন্দির বিলীন হয়ে যায়। ফলে সেই মূর্তিও তলিয়ে যায়।"

