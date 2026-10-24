কালের জাঁতাকলে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার প্রাচীন লোকশিল্প, পটে আঁকা লক্ষ্মীর সরা

কালের জাঁতাকলে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার প্রাচীন লোকশিল্প, পটে আঁকা লক্ষ্মীর সরা
Lakshmi Puja 2026: দেশভাগের পর বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে চলে আসা বহু উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে লক্ষ্মীর সরা দিয়ে পুজোর প্রচলন ছিল । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷
Published : October 24, 2026 at 6:07 PM IST
আসানসোল, 24 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না-কাটতেই বাঙালির ঘরে ঘরে শুরু হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতি । এপার বাংলা হোক কিংবা ওপার বাংলা - দুই বাংলার মানুষের কাছেই এই উৎসবের ঐতিহ্য ও আন্তরিকতা আলাদা । লক্ষ্মী যেন একেবারে ঘরের মেয়ে । আর তাঁর আরাধনায় আন্তরিক আয়োজনে মাতে বাঙালি । দেশভাগের পর ওপার বাংলা থেকে এ রাজ্যে চলে আসা বহু উদ্বাস্তু পরিবারের সঙ্গেই এ বাংলায় এসেছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সংস্কৃতি ।
তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে পুজোর ধরন । বেড়েছে জাঁকজমক, এসেছে নানা রকমের দৃষ্টিনন্দন প্রতিমা । কোথাও কোথাও শুরু হয়েছে বারোয়ারি লক্ষ্মীপুজোও । কিন্তু এই পরিবর্তনের ভিড়ে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন লোকশিল্পের এক অনন্য নিদর্শন - পটে আঁকা লক্ষ্মীর সরা । একসময় যে মাটির সরার উপর আঁকা লক্ষ্মীর ছবিকে ঘিরেই বহু বাঙালি পরিবারে অনুষ্ঠিত হত লক্ষ্মীপুজো, আজ তা-ই ঠাঁই পাচ্ছে অবহেলায় । লক্ষ্মীর সরা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নান্দনিক লোকশিল্পেরও ।
কী এই লক্ষ্মীর সরা ?
মাটির তৈরি গোলাকার পাত্রের উপর আঁকা হয় দেবী লক্ষ্মীর নানা রূপ ও কাহিনি । এই পাত্রই পরিচিত 'লক্ষ্মীর সরা' নামে । নিছক পুজোর উপকরণ নয়, শিল্প ও ভক্তির মেলবন্ধনে তৈরি এই সরা বাংলার লোকশিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন । সরার গায়ে ফুটে ওঠে দেবী লক্ষ্মীর নানা রূপ । কোথাও দেখা যায় তাঁর দুই সখি জয়া-বিজয়াকে, কোথাও বিভিন্ন বাহনে দেবীর আগমন । আবার কোথাও অন্নদাত্রী লক্ষ্মীর নানা রূপের ছবি আঁকেন শিল্পীরা । আগে বাড়িতে বাড়িতে নিজেরাই গৃহবধুরা সুনিপুণ হাতে ফুটিয়ে তুলতেন এই লক্ষ্মীর পট । এখন মৃৎশিল্পীরা নিজস্ব শিল্পশৈলীতে মৃৎশিল্পীরা সরাকে করে তোলেন অনন্য ।
স্থানীয় প্রবীণদের বক্তব্য, দেশভাগের পর বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে চলে আসা বহু উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে লক্ষ্মীর সরা দিয়ে পুজোর প্রচলন ছিল । আর্থিক অনটনের কারণে অনেক পরিবারের পক্ষে মাটির তৈরি লক্ষ্মীপ্রতিমা কেনা সম্ভব ছিল না । সেই পরিস্থিতিতে মাটির সরার উপর লক্ষ্মীর ছবি এঁকেই পুজোর আয়োজন করতেন তাঁরা । সময়ের সঙ্গে সেই রীতি হয়ে ওঠে বহু পরিবারের ঐতিহ্য । ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি এই সরার মধ্যে প্রকাশ পেত শিল্পীদের কল্পনা, সৃজনশীলতা ও বাংলার গ্রামীণ জীবনের সাংস্কৃতিক পরিচয় । সামান্য মাটির পাত্রের গায়ে রং-তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠত এক সমৃদ্ধ লোকশিল্পের পরম্পরা ।
হারিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্মী সরা
জাঁকজমক বেড়েছে, হারিয়েছে সরার কদর । সময়ের সঙ্গে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজনেও এসেছে পরিবর্তন । এখন বাজারে পাওয়া যায় নানা ধরনের লক্ষ্মীপ্রতিমা । বাড়ির পুজো থেকে শুরু করে সর্বজনীন আয়োজন - সর্বত্রই বেড়েছে সাজসজ্জা ও জাঁকজমক । পুজোর উপাচার, ভোগের আয়োজন আর সারারাত জেগে কোজাগরী পালনের মধ্যে দিয়ে বাঙালির ঘরে ঘরে দেবী আরাধনা চলে । লক্ষ্মী যেন ঘরের মেয়ে । তাঁকে ঘিরে আবেগ ও আন্তরিকতায় কোনও খামতি নেই । কিন্তু সেই আবেগের মধ্যেই ক্রমশ আড়ালে চলে যাচ্ছে প্রাচীন লক্ষ্মীর সরা ।
একসময় যে সরাকে কেন্দ্র করে পুজোর আয়োজন হত, আজ তার জায়গা নিচ্ছে আধুনিক প্রতিমা । বাজারে এখনও লক্ষ্মীর সরা তৈরি ও বিক্রি করেন কিছু মৃৎশিল্পী । কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা কমেছে । নতুন প্রজন্মের অনেকেই জানে না, লক্ষ্মীর সরা কী এবং বাংলার সংস্কৃতিতে তার গুরুত্বই বা কতটা ।
কেন হারিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্মীর সরা ?
আসানসোলের প্রাচীন উদ্বাস্তু কলোনি মহিশীলার পুরোহিত মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, "সময়ের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সামর্থ্য বেড়েছে । বেড়েছে মূর্তি কিনে পুজো করার প্রবণতা । ফলে লক্ষ্মীর সরায় পুজোর চল অনেকটাই কমে গিয়েছে । বাড়িতে নিজের হাতে সরা আঁকার রীতিও প্রায় উঠে গিয়েছে । নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত নয় ।"
অন্যদিকে, পুরোহিত প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "লক্ষ্মীর সরা বাংলার প্রাচীন পুজোর রীতিনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । বাংলাদেশ থেকে আসা বহু উদ্বাস্তু পরিবার এই সরাতেই লক্ষ্মীপুজো করত । সরার গায়ে জয়া-বিজয়া, দেবীর বিভিন্ন বাহন এবং অন্নদাত্রী লক্ষ্মীর নানা রূপ ফুটিয়ে তোলা হত । এর মধ্যে যেমন ছিল ভক্তির প্রকাশ, তেমনই ছিল অনন্য নান্দনিকতা ।" তাঁর কথায়, গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির এই শিল্প আজ কালের নিয়মে হারিয়ে যেতে বসেছে ।
ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা
ক্রেতা নেই, তবু ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা আসানসোলের মহিশীলা কলোনির পালপাড়ার মৃৎশিল্পীদের । মৃৎশিল্পী প্রসেনজিৎ পাল বলেন, "একসময় লক্ষ্মীর সরার ভালো চাহিদা ছিল । পুজোর আগে প্রচুর পরিমাণে সরা তৈরি করতেন শিল্পীরা । এখন আর সেই চাহিদা নেই । তাই আর বিপুল পরিমাণে সরা তৈরি করেন না তাঁরা । অল্প কিছু সরা তৈরি করা হয়, যাঁরা পুরনো রীতি মেনে পুজো করেন, এমন কয়েকটি পরিবারের কথা ভেবে ।"
শিল্পীর তুলিতে তৈরি লক্ষ্মীর সরার প্রতিটি ছবির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বাংলার অতীত, লোকবিশ্বাস ও শিল্পঐতিহ্যের গল্প । অথচ আজ পুজোর বাজারেই অবহেলায় পড়ে থাকে সেই শিল্পকর্ম । একদিকে ঝলমলে প্রতিমা, অন্যদিকে ক্রেতার অপেক্ষায় পড়ে থাকা মাটির সরা, দুইয়ের এই বৈপরীত্য যেন 'সময়' বদলের স্পষ্ট ইঙ্গিত ।