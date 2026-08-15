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তাঁর রক্তে লেখা স্বাধীনতার ইতিহাস, বীর শহিদের জন্মভিটে আজ ধ্বংসের মুখে

1933 সালের মে মাস । কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের গোপন আস্তানায় ছিলেন দীনেশ। 'খবর' পৌঁছতেই বাড়িটি ঘিরে ফেলে বিশাল বাহিনী । শামীম মোল্লার বিশেষ প্রতিবেদন ৷

Dinesh Chandra Majumdar
শহিদের স্মৃতি কি শুধু রাস্তার নামের ফলকে বেঁচে থাকতে পারে ? (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 12:37 PM IST

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বসিরহাট, 15 অগস্ট: রাস্তার নাম বদলেছে । নীল-সাদা ফলকে জ্বলজ্বল করছে 'শহিদ দীনেশ মজুমদার রোড' । প্রতি বছর জন্মদিনে স্মরণসভা হয়, স্কুলে স্কুলে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁর ছবি । স্বাধীনতা দিবসের আগে দেশপ্রেমের আবহে ফের উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। অথচ উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের ইছামতীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বাড়িটিই ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে, যে ভিটেয় জন্মেছিলেন এক অগ্নিযুগের বিপ্লবী, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন বসিরহাটের দীনেশচন্দ্র মজুমদার ।

নাম আছে, স্মৃতির ঠিকানা কোথায় ?

দেশ স্বাধীন হওয়ার 79 বছর পরে এসে প্রশ্নটা আরও তীব্র । একজন শহিদের স্মৃতি কি শুধু রাস্তার নামের ফলকে বেঁচে থাকতে পারে ? নাকি তাঁর জন্মভিটে, তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস, তাঁর জীবন ও আত্মত্যাগও সংরক্ষণের দাবি রাখে ?

যাঁর রক্তে লেখা স্বাধীনতার ইতিহাস, তাঁর জন্মভিটায় আজ ধ্বংসের মুখে (ইটিভি ভারত)

বসিরহাটের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে থাকা দীনেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম 1907 সালের 19 মে, ইছামতীর তীরে । ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে তরুণ দীনেশ যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর'-এ। তার পর শুরু হয় এমন এক জীবন, যার প্রতিটি বাঁকে রয়েছে ঝুঁকি, রক্ত এবং মৃত্যুকে উপেক্ষা করার গল্প ।

1930, কলকাতা তখন ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র । সেই সময় পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীদের পরিকল্পিত হামলায় অংশ নেন দীনেশ । ওই বছরের 25 অগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্টের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয় । টেগার্ট বেঁচে গেলেও হামলায় বিপ্লবী অনুজাচরণ সেন নিহত হন । গুরুতর আহত দীনেশকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ । শুরু হয় কারাবাসের অধ্যায় ।

জেলও তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল দীনেশের । তাঁকে পাঠানো হয় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে । ব্রিটিশ প্রশাসনের চোখে তিনি ছিলেন 'বিপজ্জনক' বন্দি । কিন্তু কারাগারের দেওয়ালও তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্নকে ধামাচাপা দিতে পারেনি ৷

1932 সালের 10 ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে শচীন করগুপ্ত ও ফণীন্দ্র নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুর জেলের সুউচ্চ প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান দীনেশ । চারদিকে শুরু হয় তল্লাশি । কিন্তু পুলিশের চোখ এড়িয়ে আত্মগোপনে চলে যান তিনি ।

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বিপ্লবী দীনেশচন্দ্র মজুমদার (নিজস্ব চিত্র)

পালিয়ে গিয়ে নিরাপদে বসে থাকেননি । ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে বিপ্লবী সংগঠনকে ফের সক্রিয় করার কাজে নেমে পড়েন । অবিভক্ত উত্তর 24 পরগনার বিভিন্ন এলাকায় ক্লাব ও সমিতির আড়ালে সংগঠন তৈরির কাজ চলতে থাকে । বিপ্লবীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণও চলত গোপনে ।

শেষ লড়াই কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে

1933 সালের মে মাস । কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের একটি গোপন আস্তানায় ছিলেন দীনেশ ও তাঁর সঙ্গীরা । পুলিশের কাছে 'খবর' পৌঁছতেই বাড়িটি ঘিরে ফেলে বিশাল বাহিনী ।

আত্মসমর্পণ করেননি দীনেশ

রিভলভার হাতে শুরু হয় গুলির লড়াই । পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এক ব্রিটিশ পুলিশকর্মী নিহত হন । শেষ পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ ও গুরুতর আহত অবস্থায় ধরা পড়েন দীনেশ । এ বার আর কারাগার থেকে পালানোর সুযোগ ছিল না । বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয় । 1934 সালের 9 জুন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় তাঁকে । বয়স তখন মাত্র 27!

বিপ্লবী দীনেশের মৃত্যুতে একটি জীবন শেষ হয়েছিল । কিন্তু যে প্রশ্নটি তিনি রেখে গিয়েছিলেন, স্বাধীনতার জন্য কতটা মূল্য দিতে প্রস্তুত একটি জাতি, তার উত্তর ভারত পেয়েছিল 1947 সালে ।

রাস্তার নাম বদলেছে, বাড়ি বদলায়নি

দীনেশের স্মৃতি ধরে রাখতে বসিরহাটে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে 'শহিদ দীনেশ মজুমদার স্মৃতিরক্ষা কমিটি' । তাদের দাবির ভিত্তিতে শহরের পুরনো ও ব্যস্ত বোটঘাট রোডের নাম বদলে রাখা হয়েছে 'শহিদ দীনেশ মজুমদার রোড' । পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । কিন্তু সেই সাফল্যের পাশেই রয়েছে আরও বড় দাবি, শহিদের জন্মভিটাকে হেরিটেজ ঘোষণা করে সংরক্ষণ করা ।

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সংরক্ষণের দাবি (নিজস্ব চিত্র)

কারণ, ইছামতীর পাড়ে তাঁর পৈতৃক বাড়িটির বর্তমান চেহারা উদ্বেগজনক । পুরনো দেওয়ালে ফাটল, খসে পড়ছে প্লাস্টার, ছাদ ও দেওয়ালের গায়ে গজিয়ে উঠেছে গাছের শিকড় । বর্ষার জল ও দীর্ঘদিনের অবহেলায় বাড়িটির বিভিন্ন অংশ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে বলে স্থানীয়দের দাবি । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, একটি বাড়ি ভেঙে পড়া মানে শুধু কয়েকটি ইটের পতন নয়। তার সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে একটি সময়ের প্রত্যক্ষ স্মৃতি ।

ফলক নয়, জন্মভিটে বাঁচান

অধ্যাপক ড. জগন্নাথ দাসের কথায়, শুধু রাস্তার নামকরণে ইতিহাস সংরক্ষণ হয় না । তাঁর দাবি, দীনেশ মজুমদারের জন্মভিটেকে হেরিটেজ ঘোষণা করে সংরক্ষণ করা হোক । পাশাপাশি স্কুলের পাঠ্যক্রমেও তাঁর জীবন ও সংগ্রামকে যথাযথ জায়গা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি ।

শহিদ দীনেশ মজুমদার স্মৃতিরক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজয় বাইনের বক্তব্যেও একই সুর । তাঁর কথায়, রাস্তার নামকরণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি, কিন্তু সেটাই শেষ কথা হতে পারে না । ইছামতীর পাড়ের জন্মভিটা অবিলম্বে সংরক্ষণ করে সেখানে একটি স্মৃতি-সংগ্রহশালা তৈরির দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা ।

শিক্ষক ও সমাজকর্মী প্রদীপ্ত সরকারের দাবি আরও বিস্তৃত । তাঁর মতে, শুধু রাস্তা নয়, ভবিষ্যতে কোনও বিদ্যালয়, কলেজ বা এলাকার নামও দীনেশ মজুমদারের নামে করা যেতে পারে । জন্মভিটায় লাইব্রেরি ও স্মৃতি সংগ্রহশালা তৈরি হলে নতুন প্রজন্ম তাঁর জীবন সম্পর্কে জানতে পারবে ।

স্বাধীনতা দিবসের আগে প্রশ্নটা তাই অন্য

লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উঠবে । শহর থেকে গ্রাম, দেশাত্মবোধক গানে মুখর হবে চারদিক । নতুন প্রজন্ম জানবে স্বাধীনতার মূল্য ।

কিন্তু বসিরহাটের ইছামতীর পাড়ে তখনও দাঁড়িয়ে থাকবে একটি জীর্ণ বাড়ি । তার দেওয়ালে হয়তো আরও একটু চওড়া হবে ফাটল । আরও একটু নীচে নামবে পুরনো ছাদের অংশ । অথচ সেই বাড়িটিই একদিন জন্ম দিয়েছিল এমন এক তরুণকে, যিনি 27 বছর বয়সে ফাঁসির মঞ্চে উঠে নিজের জীবন দিয়ে স্বাধীনতার মূল্য লিখে গিয়েছিলেন ।

এক দিকে 'শহিদ দীনেশ মজুমদার রোড' এর ঝকঝকে ফলক, অন্য দিকে ধসে পড়তে থাকা তাঁর জন্মভিটা । এই বৈপরীত্যই আজ বসিরহাটের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ।

এলাকাবাসীর মতে, স্বাধীনতার 79 বছর পরে তাই দাবি শুধু শ্রদ্ধার নয়, সংরক্ষণেরও । ইতিহাসকে স্মরণ করার অর্থ যদি হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে অতীত তুলে দেওয়া, তা হলে সেই অতীতের শেষ ইটটিও বাঁচানোর দায় কি বর্তমানের নয় ?

নীল-সাদা ফলকে কি শেষ হবে দীনেশ মজুমদারের স্মৃতি ? নাকি ইছামতীর পাড়ের সেই ভগ্ন বাড়িটিই এক দিন হয়ে উঠবে বসিরহাটের স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবন্ত পাঠশালা ? উত্তরের অপেক্ষায় শহর ।

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বসিরহাটের দীনেশচন্দ্র মজুমদার
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