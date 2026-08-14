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নেতাজি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার পর ক্ষমা চাইলেন অনন্ত মহারাজ

বুধবারই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পরিস্কার জানিয়ে দেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে যে বা যাঁরা অসম্মানজনক মন্তব্য করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Ananta Maharaj apologized
ক্ষমা চাইলেন অনন্ত মহারাজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 11:36 AM IST

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জলপাইগুড়ি, 14 অগস্ট: নেতাজি প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করার পর এবার ক্ষমা চাইলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজ। একদিন আগেই রাজ্য সরকার তাঁকে দেওয়া বঙ্গভূষণ সম্মান কেড়ে নেয় ৷ এরপরই তড়িঘড়ি ক্ষমা চাইলেন নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ ৷ ফেসবুক ভিডিয়ো বার্তা অনন্ত বলেছেন, "নেতাজি সম্পর্কে আমার অনিচ্ছাকৃত কিছু বক্তব্যের জন্য যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকেন, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ৷"

নিজেকে কোচবিহারের স্বঘোষিত মহারাজ বলে দাবি করেন নগেন্দ্র ৷ বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদও তিনি ৷ তবে, সম্প্রতি বিজেপি ও নেতাজি সম্পর্কে একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল অনন্তকে ৷ সম্প্রতি সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের বিধায়ক ও মন্ত্রীরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হন। অনন্ত'র বিষয়ে একাধিক অভিযোগও মুখ্যমন্ত্রীকে জানান তাঁরা ৷ এরই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকার অনন্তকে দেওয়া সম্মান কেড়ে নেয় ।

গত বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে পরিস্কার জানিয়ে দেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে যে বা যাঁরা অসম্মানজনক মন্তব্য করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, গ্রেফতার করা হবে বলেও সাফ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "মন্ত্রী-সান্ত্রী, সাংসদ যিনিই হোন না কেন, পুলিশকে বলছি গ্রেফতার করতে।" মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তার পরেই নেতাজীকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেটার নেতা তথা বিজেপি সাংসদের দুই ঘনিষ্ঠ নেতাকে বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলা পুলিশ গ্রেফতার করে।

অন্যদিকে, নিউ আলিপুরের 81 নম্বর ওয়ার্ডে বুধবার রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা নেতাজির একটি মূর্তির ডানহাত ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির । ওই দিনই কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । বাংলার মাটিতে নেতাজিকে নিয়ে কোনও খারাপ মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন তিনি। পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেন ।

TAGGED:

নেতাজি
ক্ষমা চাইলেন অনন্ত মহারাজ
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