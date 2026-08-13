নেতাজি বিতর্কে অনন্ত মহারাজের সাংসদ পদ খারিজ-গ্রেফতারের দাবি, শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ বাম-কংগ্রেসের
সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার পৃথকভাবে নগেন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন।
Published : August 13, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে কুমন্তব্যের জেরে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজের সাংসদ পদ খারিজ ও গ্রেফতারের দাবি তুলল বাম ও কংগ্রেস। একইসঙ্গে, কলকাতার নিউ আলিপুরে নেতাজি মূর্তির ডান হাত ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানোতর শুরু হয়েছে।
বৃহষ্পতিবার সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার পৃথকভাবে নগেন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগামী কয়েকদিনে বিভিন্ন ব্লক ও থানায় এফআইআর করার কর্মসূচির কথাও জানানো হয়েছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের অভিযোগ, কোচবিহার ও রাজবংশী রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে বিজেপি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে। সেলিমের বক্তব্য, রাজনীতিতে কিছু ব্যক্তিকে ‘বাজারে বিক্রি’ করে জনপ্রিয়তা তৈরি করা হয় এবং পরে রাজনৈতিক স্বার্থে তাঁদের ব্যবহার করা হয়। তাঁর দাবি, নেতাজির আদর্শের সঙ্গে এই ধরনের পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির মৌলিক বিরোধ রয়েছে।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিভিন্ন জায়গায় নেতাজির নামে থাকা রাস্তা বা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রামপুরহাটে নেতাজি-নামাঙ্কিত রাস্তার নামফলক পরিবর্তনের প্রসঙ্গও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর অভিযোগ, রাজবংশী-বাঙালি বিভাজন-সহ বিভিন্ন পরিচয়কে সামনে রেখে বাংলার ইতিহাসকে খণ্ডিত করার চেষ্টা চলছে। তাঁর মতে, নেতাজির ঐতিহাসিক অবদানকে আড়াল করে অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নামে রাস্তা বা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হলে তা ইতিহাস বিকৃতির পথ প্রশস্ত করতে পারে। নেতাজির রাজনৈতিক দর্শন ছিল বহুত্ববাদী ও ঐক্যের পক্ষে—এই অবস্থান তুলে ধরে সেলিম বলেন, তাঁর উত্তরাধিকারকে বর্তমান রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার না করে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা উচিত।
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে নগেন্দ্র রায় বারবার ‘অবমাননাকর, অনৈতিহাসিক ও কুরুচিপূর্ণ’ মন্তব্য করলেও বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শুভঙ্কর সরকারের দাবি, "নেতাজির মতো জাতীয় নেতাকে নিয়ে এমন মন্তব্যের বিরুদ্ধে দলীয় স্তরে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া উচিত। বিজেপি একদিকে নেতাজিকে নিয়ে নানা কর্মসূচি করে, অন্যদিকে তাদের সমর্থনে নির্বাচিত একজন সাংসদ নেতাজিকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করবেন—এই ‘দ্বিচারিতা’ মেনে নেওয়া যায় না।" তিনি অবিলম্বে নগেন্দ্র রায়ের রাজ্যসভার সাংসদ পদ খারিজের দাবি জানান। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও করেন তিনি।
এর মধ্যেই কলকাতার নিউ আলিপুরের 81 নম্বর ওয়ার্ডের বটতলা এলাকায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একটি মূর্তির ডান হাত ভাঙাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিউ আলিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত, দোষীদের শনাক্ত করে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা এবং মূর্তিটি পুনর্নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে। অভিযোগপত্রে স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে, ঘটনাটি নিছক ভাঙচুর নাকি এর পিছনে কোনও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে।