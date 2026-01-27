আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে এখনও নিখোঁজ বহু শ্রমিক, ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে দমকলমন্ত্রী

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে এখনও নিখোঁজ বহু শ্রমিক, ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে দমকলমন্ত্রী
দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে৷ পকেট ফায়ারের কারণে এখনও দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে রাখা হয়েছে৷ কার গাফিলতিতে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷
Published : January 27, 2026 at 3:50 PM IST
আনন্দপুর, 27 জানুয়ারি: মোমো তৈরির কারখানা এবং ডেকরেটার্সের গোডাউনের বিধ্বংসী আগুনে এখনও পর্যন্ত আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে৷ তবে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে৷ রবিবার গভীর রাতে আগুন লাগে, সেই সময় সেখানে 30-35 জনের উপস্থিত ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে৷ ফলে বাকিদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হল, সেই বিষয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে৷
মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু৷ তিনি সেখানে গিয়ে বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়েন৷ বিজেপির অভিযোগ, সোমবার দিনভর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছেন দমকলকর্মীরা৷ অথচ দমকলমন্ত্রী ছুটি কাটাচ্ছিলেন৷ এতগুলো মানুষের মর্মান্তিক পরিণতির খবর পেয়ে আসার প্রয়োজন মনে করলেন না৷
এদিন পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন সুজিত বসু৷ তার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন৷ তিনি বলেন, প্রায় 35 হাজার স্কোয়ার ফুট এলাকায় একটি মোমো তৈরির কারখানা ছিল৷ আর একটা ডেকরেটার্সের দোকান ছিল৷ রাত 3টে নাগাদ আগুন লাগার খবর পাই৷ তার পর থেকে পর্যায়ক্রমে 12টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়৷ এর পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়৷’’
মূল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও, পকেট ফায়ারের জন্য সোমবার দিনভর হিমশিম খেয়েছেন দমকল কর্মীরা৷ সেই বিষয়টিও এদিন উঠে এসেছে দমকলমন্ত্রীর বক্তব্য়ে৷ তিনি বলেন, ‘‘এখনও দমকলের গাড়ি রাখা আছে৷ কারণ, প্রচুর জায়গায় পকেট ফায়ার ছিল৷ জায়গাটা একটা জতুগৃহের মতো৷ কারণ, এখানে প্রচুর দাহ্য পদার্থ ছিল৷ দমকলের সিনিয়র অফিসাররাও এসেছিলেন৷’’
সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস৷ গিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ফিরদৌসি বেগমও৷ তবে যাননি দমকলমন্ত্রী৷ এই নিয়ে সুজিত বসু বলেন, ‘‘গতকাল, প্রজাতন্ত্র দিবস ছিল৷ অনেকে অনেক জায়গায় ব্যস্ত ছিলাম৷ তা সত্ত্বেও গুরুত্ব দিয়ে আগুন নেভানো হয়েছে৷ এখানে যে কাঠামো ছিল, তা অনেক জায়গায় কেটে কেটে ভিতরে ঢুকতে হয়েছে৷’’ তিনি ঘটনাস্থলে না-এলেও সারাক্ষণ আগুনের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলেন৷
এদিকে এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে যে এত বড় কারখানা, এখানে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা আদৌ ছিল তো? যদি না-থাকে, সেটা কি দমকল বিভাগ খতিয়ে দেখেছিল৷ অর্থাৎ ফায়ার অডিট হয়েছিল কি? এই বিষয়ে দমকলমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘‘আমাদের ফায়ার অডিট হয়৷ ফায়ার অডিট হয় না, তা নয়৷ দেখতে হবে এখানে ফায়ার অডিট হয়েছিল কি না! সেটা তদন্ত করে দেখা হবে৷ সমস্ত জায়গার মতো এখানেও ফরেনসিক পরীক্ষা হবে৷ এফআইআরও হবে৷’’
আর যাঁরা নিখোঁজ রয়েছেন, তাঁদের খোঁজ কি আদৌ মিলবে? এই নিয়ে সুজিত বসু বলেন, ‘‘এছাড়া কিছু মানুষকে পাওয়া যাচ্ছে না৷ তাঁদের পরিজনরা সেই অভিযোগ জানিয়েছেন৷ কিছু উদ্ধার হয়েছে৷ পুরো তালিকা এখনই বলতে পারব না৷ পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে৷’’
এই অগ্নিকাণ্ডের পর আরও কয়েকটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে৷ তা হল - ওই এলাকায় থাকা অন্য কারখানাগুলির কী অবস্থা? সেখানে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আছে তো? এই প্রশ্নের উত্তর কী দমকল বিভাগ খুঁজে দেখবে? দমকলমন্ত্রী বলেন, ‘‘যদি এখানে এমন একাধিক কারখানা বা গোডাউন থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে ডিজি (দমকল) রয়েছেন, আমি এখনই ডিজি-কে বলে যাচ্ছি এই বিষয়গুলো দেখার জন্য৷’’
এদিকে পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া দেহগুলি এতটাই পুড়ে গিয়েছে যে তা দেখে চেনার উপায় নেই। মূলত হাড়গোড় ও কঙ্কাল উদ্ধার হচ্ছে। মৃতদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পরিবারের সদস্যদের ডিএনএ (DNA) নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। ডিএনএ রিপোর্টের ভিত্তিতে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই দেহাবশেষ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
এদিন সকালেই দুর্ঘটনাস্থলে যান ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। জানা গিয়েছে, ওই কারখানায় ময়না এলাকার বহু শ্রমিক কাজ করতেন। তাঁদের খোঁজখবর নিতে এবং উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে কথা বলতে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
সোমবার অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শ্রমিকদের আত্মীয়রা হাজির হয়েছিলেন ঘটনাস্থলে৷ সেই শ্রমিকদের একজন রাজু মান্না৷ তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের উত্তর ধলহরার বাসিন্দা৷ রবিবার রাতে শেষবার তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন৷ তার পর থেকে আর তাঁর খোঁজ নেই৷ তাঁর মা ও কয়েকজন পরিজন এদিন আসেন নরেন্দ্রপুর থানায়৷ রাজুর মা সীমা মান্না বলেন, ‘‘যে কারখানায় কাজ করছিল, সেই কারখানায় আগুন ধরেছে৷ সেই রাতে শেষবার কথা হয়েছিল৷ তার পর আর কথা হয়নি৷ দাদা আর মামা এসেছিল, কিন্তু কিছু দেখতে পাইনি৷ শুধু আগুন জ্বলছে৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে৷’’
অন্য় এক আত্মীয় মধুসূদন মান্না বলেন, ‘‘সকাল 9টার সময় জানতে পেরেছি৷ তার পর এখানে আসি৷ তখন থেকেই এখানেই রয়েছি৷ পুলিশের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছি৷ আজ পুলিশ ডেকেছে৷’’ আরেক আত্মীয় সৌমেন বেরা বলেন, নিখোঁজ হওয়ার তথ্য মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে দিয়েছি৷ আনন্দপুর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলাম৷ নেয়নি৷ পরে নরেন্দ্রপুর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ জানিয়েছি৷ কিন্তু সেখান থেকে অভিযোগ জমা পড়ার কোনও নথি দেওয়া হয়নি৷ এই দুর্ঘটনার দায় কার? মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না৷ নিখোঁজ বা নিহত পরিবারগুলির কী হবে?’’
সব মিলিয়ে, আনন্দপুরের আকাশ এখনও কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, আর নিচে চলছে স্বজনহারাদের কান্নার ও রাজনৈতিক চাপানউতোর।