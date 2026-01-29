আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিলে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি হাইকোর্টের
বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ বিজেপির মিছিলের অনুমতি দিয়েছেন৷ তবে মিছিলের জন্য একাধিক শর্ত দিয়েছেন তিনি৷ পুলিশকেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার আদেশও দিয়েছে আদালত৷
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিলে অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্দেশে জানিয়েছেন, সকাল 11টা থেকে দুপুর সাড়ে 3টের মধ্যে র্যালি শেষ করতে হবে। মিছিলের রুট হবে শীতলা মন্দির থেকে ইএম বাইপাস হয়ে নরেন্দ্রপুর থানার ২০০ মিটার আগে পর্যন্ত৷ দু’হাজার কর্মী-সমর্থকের বেশি এই মিছিলে কেউ থাকতে পারবেন না।
কলকাতা হাইকোর্টের আরও নির্দেশ, মিছিলের জন্য আজকে সন্ধে 7টার মধ্যে পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হবে। শব্দবিধি মেনে করতে হবে মিছিল। পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। মিছিল শেষে পাঁচ জনের ডেলিগেশন নরেন্দ্রপুর থানায় ডেপুটেশন দিতে যেতে পারবে। মিছিল শেষের এক ঘণ্টার মধ্যে ওই জায়গা খালি করে দিতে হবে।
বিস্তারিত আসছে...