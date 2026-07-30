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প্রকৃতিকে বাঁচাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বানাল 'সিড বল', উৎসাহ দিলেন অগ্নিমিত্রা

মাটি-জৈব সার দিয়ে এক বা একাধিক বীজকে মাঝে রেখে গোলাকার আকৃতিতে বল বানানো হয়। পরে তা ছায়ায় শুকিয়ে ফেলা হয়। এটাকেই সিড বল বলে ৷

SEED BALL MAKE IN ASANSOL SCHOOL
আগামিদিনে সারা রাজ্যেই 'সিড বল' শুরু করতে চান বলে জানান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 4:17 PM IST

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আসানসোল, 30 জুলাই: একদিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন, অন্যদিকে এল নিনো। দুইয়ের প্রভাবে পৃথিবীর যেন এখন এক কঠিন অসুখ। আর এ থেকে পৃথিবী সেরে উঠতে পারে একমাত্র প্রচুর গাছ লাগাতে পারলে। আর সেই বিষয়টি নিয়েই স্কুলের ছাত্র, ছাত্রীদের সচেতন করে, অভিনবভাবে তাদের দিয়ে 'সিড বল' তৈরি করাল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

ছাত্র, ছাত্রীদের হাতে তৈরি হওয়া সেই 'সিড বল' ছড়িয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন রাস্তার পাশে, ফাঁকা জমিতে। যেখানে সেই বীজ থেকে আবার নতুন ক'রে গাছ জন্মাবে। আনুষ্ঠানিকভাবে সিড বল ছড়ানোর কাজ শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকে। আসানসোলের মহিশিলায় ননীগোপাল হাইস্কুলের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি ছাত্র, ছাত্রীদের এই অভিনব বিষয়ে আরও উৎসাহিত করেন। এই বিষয়টি সারা রাজ্যেই তিনি শুরু করতে চান বলেও জানিয়ে যান।

ছাত্র, ছাত্রীদের হাতে তৈরি হওয়া সেই 'সিড বল' ছড়িয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন রাস্তার পাশে, ফাঁকা জমিতে (ইটিভি ভারত)

কী এই সিড বল ?

সিড বল বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। যাতে বীজ থেকে অঙ্কুর বের হয়ে গাছ সহজেই জন্ম নিতে পারে। এর জন্য গাছের বীজ, মাটি এবং জৈব সার লাগে। বিভিন্ন স্কুলের ক'য়েকশো ছাত্র, ছাত্রীকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল কীভাবে সিড বল বানানো যায়। মূলত একটি সিড বলে একটি বা একাধিক বীজ রাখা যেতে পারে। মাটি ও জৈব সার দিয়ে সেই বীজটিকে মাঝে রেখে মাঝে গোলাকার আকৃতিতে বল বানানোর পর ছায়ায় শুকিয়ে ফেলা হয়। এটাকেই সিড বল বলা হয়। বর্ষার সময় এই বল ফাঁকা জমিতে, রাস্তার পাশে ছড়িয়ে দিলে প্রচুর গাছের জন্ম হয় ৷ ফলে পরিবেশকে সবুজ করার ক্ষেত্রে এ এক অভিনব উপায়।

আসানসোলের ননীগোপাল স্কুল, মহিশিলা বয়েজ স্কুল বার্নপুরের বেশ কিছু স্কুল এবং বেসরকারি স্কুলেও ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তাদের দিয়ে এই সিড বল বানানোর কাজ করেছে আসানসোলের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বৃহস্পতিবার থেকে সেই সিড বল ছড়ানোর কাজ শুরু করেছে সংস্থাটি। আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়টির উদ্বোধন করা হয় আসানসোলের মহিশিলায় ননীগোপাল হাইস্কুলে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর এবং নগর উন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের বানানো সিড বলগুলি তুলে দেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে।

SEED BALL MAKE IN ASANSOL SCHOOL
প্রকৃতিকে বাঁচাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বানাল 'সিড বল', উৎসাহ দিলেন অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)

অগ্নিমিত্রা জানান, বেশ ক'য়েকটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এইরকম একটি অভিনব ভাবনা ভাবা হয়েছে, যা সত্যি সমাজের কাজে লাগবে। আমি পরিবেশ মন্ত্রীকে বলব, এই বিষয়টি যদি সারা রাজ্যে চালু করা যায়, তাহলে সবুজায়নের ক্ষেত্রে এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ হতে পারে।

স্কুলের এক ছাত্রী অদিত্রী দে সরকার বলেন, "আমাদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, বিভিন্ন গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলাম। তারপর মাটি ও সার দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেগুলি দিয়ে সিডবল তৈরি করেছিলাম। এই বল থেকে গাছের জন্ম হবে এবং আমাদের অক্সিজেন দেবে।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত এক স্কুলের শিক্ষিকা সুস্মিতা চক্রবর্তী বলেন, "ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছে। কারণ, তারা নিজের হাতে এই বলগুলি বানাতে পেরেছে। তারা যখন জেনেছে এর থেকে গাছ জন্মাবে এবং পরিবেশের উপকার হবে, তখন আরও মনোযোগী হয়ে কাজটি করে। সমাজের পক্ষে এই কাজটি একটি অবশ্যই সদর্থক দিক।"

ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসানসোলে জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে রেল লাইনের ধারে ও বিভিন্ন জায়গায় এই সিড বল ছড়িয়ে দেবে। আগামিদিনে আরও বৃহত্তর আকারে অনেক স্কুলকে নিয়ে এই সিড বল বানানোর কাজ তারা করবে।

TAGGED:

বিশ্ব উষ্ণায়ন
ছাত্রছাত্রীরা বানাল সিড বল
SEED BALL MAKE BY STUDENTS
ENVIRONMENT GREEN
SEED BALL MAKE IN ASANSOL SCHOOL

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