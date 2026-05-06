পালাবদলের বঙ্গে ব্যতিক্রমী ছবি, কুলটিতে বামেদের পার্টি অফিস দখলমুক্ত করালেন বিজেপি বিধায়ক

পালাবদলের বঙ্গে ব্যতিক্রমী ছবি, কুলটিতে বামেদের পার্টি অফিস দখলমুক্ত করালেন বিজেপি বিধায়ক
বিজেপি কর্মীদের দখল করা ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিস পূনরায় ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিলেন কুলটির নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার।
Published : May 6, 2026 at 7:53 PM IST
আসানসোল, 6 মে: রাজ্যে ভোট-পরবর্তী অশান্তির আবহে যখন একের পর এক জায়গা থেকে হিংসা, ভাঙচুর ও দখলদারির খবর উঠে আসছে, ঠিক সেই সময় পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে দেখা গেল একেবারেই ব্যতিক্রমী ছবি। বিজেপি কর্মীদের দখল করা ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিস পূনরায় ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিলেন কুলটির নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার। এই ঘটনা শুধু নজির গড়েনি, এই অশান্তির আবহে অনেকের কাছেই স্বস্তির বার্তা হিসেবে ধরা দিয়েছে।
ঘটনাটি ঘটেছে কুলটির বরাকর এলাকার। কুলটির বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দারের জয়ের পর কিছু অতিউৎসাহী সমর্থক বরাকরে ফরওয়ার্ড ব্লকের দলীয় কার্যালয় দখল করে নেয় বলে অভিযোগ। জানা যায়, তারা কার্যালয়ের ফরওয়ার্ড ব্লকের পতাকা খুলে ফেলে, বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেয় এবং বাইরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও দ্রুত পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়।
বিষয়টি জানতে পেরে কুলটির ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ভবানী আচার্য্য নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক ডাঃ অজয় পোদ্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অজয় পোদ্দার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কর্মী সমর্থকদের ডেকে বিষয়টি বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে চাবি নেন। বুধবার নিজেই ওই দলীয় অফিসে পৌঁছে ডেকে নেন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ভবানী আচার্য ও অনান্য নেতৃত্বদের।
সবার সামনে বিজেপি বিধায়ক অজয় পোদ্দার দলীয় অফিসের তালা খুলে দেন এবং দলীয় কার্যালয়টি পুনরায় ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে ফিরিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, তিনি উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দেন যে কুলটি বিধানসভা এলাকায় কোনো ধরনের অশান্তি, জবরদখল বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বরদাস্ত করা হবে না।
তার এই পদক্ষেপে খুশি পরাজিত ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী তথা নেতা ভবানী আচার্য। ভবানী আচার্য বলেন, "এটাই হওয়া উচিত। বিধায়কের এমন ভূমিকা থাকলেই কুলটিতে শান্তি থাকবে।"
বিধায়ক অজয় পোদ্দার বলেন, "বিজেপি এই ধরনের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই খবর পেয়েই দলীয় অফিস ফিরিয়ে দিলাম। সবাই সবার মতো স্বাধীনভাবে রাজনীতি করুন।" একই কথা জানিয়েছেন বিধায়কের ছেলে তথা বিজেপির জেলা নেতা কেশব পোদ্দার। এই প্রসঙ্গে কেশব পোদ্দার বলেন, "বিজেপি অন্য কোনও দলের ক্ষেত্রে নাক গলাতে যাবে না। আমাদের আদর্শ অন্য রকম।"